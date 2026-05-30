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La capitale autrichienne célèbre la richesse culturelle de l’ASEAN autour du thème du riz

La Journée culturelle de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 2026 s’est tenue dans la soirée du 29 mai à Vienne, en Autriche, sous le thème : « Patrimoine et harmonie de l’ASEAN à travers le riz » (ASEAN Heritage and Harmony through Rice).

Photo : Journal Nhandan
Photo : Journal Nhandan

Vienne (VNA) – La Journée culturelle de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 2026 s’est tenue dans la soirée du 29 mai à Vienne, en Autriche, sous le thème : « Patrimoine et harmonie de l’ASEAN à travers le riz » (ASEAN Heritage and Harmony through Rice).

Organisé par le Comité de l’ASEAN à Vienne et le magazine Diplomatic Society, l’événement visait à mettre en valeur la richesse culturelle, la diversité identitaire et l’esprit d’unité de la communauté de l’ASEAN à travers des activités artistiques et des échanges culturels. Le thème retenu cette année s’inspire du riz, symbole profondément lié à la vie quotidienne, à la culture et aux traditions des pays d’Asie du Sud-Est. Les gerbes de riz figurant sur le drapeau de l’ASEAN incarnent les valeurs de solidarité et de cohésion entre les États membres. À travers la musique, les spectacles artistiques et la gastronomie, le programme a permis de faire découvrir aux invités internationaux les spécificités culturelles de la région ainsi que l’esprit d’harmonie et d’intégration de l’ASEAN.

Dans son discours d’ouverture, la présidente du Comité de l’ASEAN à Vienne et ambassadrice des Philippines en Autriche, Evangelina Bernas, a souligné le rôle de la culture dans le renforcement de la compréhension mutuelle et des liens entre les peuples, ainsi que dans la promotion de l’image d’une ASEAN dynamique, diversifiée et riche de son identité auprès de la communauté internationale.

Les représentants du ministère autrichien des Affaires étrangères et du magazine Diplomatic Society ont, pour leur part, salué le rôle croissant de l’ASEAN dans la promotion des échanges culturels et de la coopération internationale, tout en mettant en avant son attractivité grandissante en tant que destination touristique et d’investissement. L’ambassade du Vietnam en Autriche a participé à l’événement avec un défilé d’ao dài, le costume traditionnel féminin vietnamien, contribuant ainsi à promouvoir auprès du public international l’élégance, la grâce et les valeurs culturelles séculaires de cette tenue emblématique. La prestation a suscité un vif intérêt parmi les invités.

Outre les spectacles artistiques, la manifestation proposait également des dégustations de spécialités culinaires à base de riz provenant des différents pays de l’ASEAN, créant un espace d’échanges convivial entre la communauté diplomatique, les organisations internationales et les amis autrichiens. Organisée chaque année, la Journée culturelle de l’ASEAN réunit de nombreux ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants permanents auprès des organisations internationales basées à Vienne, ainsi que des représentants du monde économique et du grand public autrichien.

L’événement a une nouvelle fois mis en lumière le rôle actif de la communauté de l’ASEAN en Autriche dans la promotion des échanges entre les peuples, le renforcement de la compréhension interculturelle et la diffusion en Europe de l’image d’une ASEAN unie, dynamique et riche de sa diversité. - VNA

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#Journée culturelle #ASEAN #Autriche
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