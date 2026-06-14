Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

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Après la récolte, le jonc gris est mis à sécher afin de servir de matière première pour le tressage des produits artisanaux. Photo : VNA
Après la récolte, le jonc gris est mis à sécher afin de servir de matière première pour le tressage des produits artisanaux. Photo : VNA
Des habitants font sécher le jonc gris, destiné à la fabrication d’articles artisanaux tressés. Photo : VNA
Des habitants font sécher le jonc gris, destiné à la fabrication d’articles artisanaux tressés. Photo : VNA
Le jonc gris est séché avant d’être utilisé pour la confection de produits artisanaux. Photo : VNA
Le jonc gris est séché avant d’être utilisé pour la confection de produits artisanaux. Photo : VNA
Fabrication artisanale d’objets en jonc gris par les habitants de la région frontalière de Giang Thanh. Photo : VNA
Fabrication artisanale d’objets en jonc gris par les habitants de la région frontalière de Giang Thanh. Photo : VNA
Les champs de jonc gris de Phu My (commune de Giang Thanh, province d’An Giang) constituent une source abondante de matières premières. Photo : VNA
Les champs de jonc gris de Phu My (commune de Giang Thanh, province d’An Giang) constituent une source abondante de matières premières. Photo : VNA
Une femme ethnique de la province d’An Giang pratique l’art du tressage du jonc gris. Photo : VNA
Une femme ethnique de la province d’An Giang pratique l’art du tressage du jonc gris. Photo : VNA
Une femme de la commune de Giang Thanh assemble et couse des produits fabriqués à partir de jonc gris. Photo : VNA
Une femme de la commune de Giang Thanh assemble et couse des produits fabriqués à partir de jonc gris. Photo : VNA
De nombreux produits artisanaux en jonc gris sont exportés à l’étranger, contribuant à accroître les revenus des habitants locaux. Photo : VNA
De nombreux produits artisanaux en jonc gris sont exportés à l’étranger, contribuant à accroître les revenus des habitants locaux. Photo : VNA
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Les habitants de la zone frontalière d’An Giang valorisent le jonc gris pour fabriquer des objets d’artisanat

Dans les zones frontalières avec le Cambodge, les abondantes ressources en jonc gris (Lepironia articulata, ou cỏ bàng) constituent une précieuse matière première pour les habitants d’An Giang. Ceux-ci en tirent une large gamme de produits artisanaux, allant des sacs à main et portefeuilles aux paniers, articles ménagers et objets de décoration. Cette activité génère des revenus stables, tout en contribuant au développement économique local et à l’amélioration du niveau de vie des habitants.

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