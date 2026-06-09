Le parc national de Phong Nha – Ke Bang officiellement reconnu Réserve de biosphère de l'UNESCO

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En juillet 2015, à Bonn, en République fédérale d’Allemagne, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a officiellement inscrit pour la deuxième fois le Parc national de Phong Nha-Ke Bang sur la Liste du patrimoine mondial. Photo : VNA
En juillet 2015, à Bonn, en République fédérale d’Allemagne, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a officiellement inscrit pour la deuxième fois le Parc national de Phong Nha-Ke Bang sur la Liste du patrimoine mondial. Photo : VNA
Le 26 avril 2026, la société Oxalis a inauguré le Centre d’information sur l’exploration des grottes de Phong Nha ainsi qu’une expérience immersive de la grotte Son Doong en réalité virtuelle (VR 5D), désormais ouverte aux visiteurs. Cette initiative constitue une avancée significative dans la mise en valeur du patrimoine naturel exceptionnel de la région ainsi que dans la promotion de son riche héritage spéléologique. Photo : VNA
Le 26 avril 2026, la société Oxalis a inauguré le Centre d’information sur l’exploration des grottes de Phong Nha ainsi qu’une expérience immersive de la grotte Son Doong en réalité virtuelle (VR 5D), désormais ouverte aux visiteurs. Cette initiative constitue une avancée significative dans la mise en valeur du patrimoine naturel exceptionnel de la région ainsi que dans la promotion de son riche héritage spéléologique. Photo : VNA
Cérémonie d'accueil des premiers visiteurs de l'année 2026 aux portes de Phong Nha – Ke Bang, surnommé le "royaume des grottes". Photo : VNA
Cérémonie d'accueil des premiers visiteurs de l'année 2026 aux portes de Phong Nha – Ke Bang, surnommé le "royaume des grottes". Photo : VNA
À l'entrée de la grotte de Phong Nha, le paysage naturel se déploie telle une œuvre d'art. Photo : VNA
À l'entrée de la grotte de Phong Nha, le paysage naturel se déploie telle une œuvre d'art. Photo : VNA
Réuni à Paris pour sa 47ᵉ session le 13 juillet 2025, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a approuvé la modification des limites du bien naturel mondial du parc national de Phong Nha - Ke Bang (Vietnam) afin d’y inclure le parc national de Hin Nam No (Laos). Cette extension consacre la création d’un site transfrontalier d’importance internationale, désormais inscrit sous l’appellation "Parc national de Phong Nha - Ke Bang et Parc national de Hin Nam No". Photo : VNA
Réuni à Paris pour sa 47ᵉ session le 13 juillet 2025, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a approuvé la modification des limites du bien naturel mondial du parc national de Phong Nha - Ke Bang (Vietnam) afin d’y inclure le parc national de Hin Nam No (Laos). Cette extension consacre la création d’un site transfrontalier d’importance internationale, désormais inscrit sous l’appellation "Parc national de Phong Nha - Ke Bang et Parc national de Hin Nam No". Photo : VNA
Le parc national Phong Nha - Ke Bang se caractérise par des formations calcaires, 300 grottes, des rivières souterraines et une flore et une faune rares répertoriées dans le Livre Rouge du Vietnam et dans la Liste Rouge mondiale. Photo: VNA
Le parc national Phong Nha - Ke Bang se caractérise par des formations calcaires, 300 grottes, des rivières souterraines et une flore et une faune rares répertoriées dans le Livre Rouge du Vietnam et dans la Liste Rouge mondiale. Photo: VNA
Un macaque d’Assam (Macaca assamensis) est observé dans les forêts tropicales de Phong Nha – Ke Bang. Cette espèce, inscrite au Livre rouge du Vietnam, ne subsiste que dans les écosystèmes les mieux préservés. Photo : VNA
Un macaque d’Assam (Macaca assamensis) est observé dans les forêts tropicales de Phong Nha – Ke Bang. Cette espèce, inscrite au Livre rouge du Vietnam, ne subsiste que dans les écosystèmes les mieux préservés. Photo : VNA
Le site "Phong Nha Valley" dans la commune de Phong Nha, province de Quang Tri séduit de nombreux voyageurs grâce à son concept alliant camping, divertissement et immersion en pleine nature. Photo : VNA
Le site "Phong Nha Valley" dans la commune de Phong Nha, province de Quang Tri séduit de nombreux voyageurs grâce à son concept alliant camping, divertissement et immersion en pleine nature. Photo : VNA
Située au sein du massif karstique inscrit au patrimoine mondial, la grotte de Thien Duong (Paradis) se distingue par son ampleur exceptionnelle et la richesse de ses concrétions, ce qui lui vaut d’être reconnue comme l’une des plus impressionnantes grottes du monde. Photo : VNA ​
Située au sein du massif karstique inscrit au patrimoine mondial, la grotte de Thien Duong (Paradis) se distingue par son ampleur exceptionnelle et la richesse de ses concrétions, ce qui lui vaut d’être reconnue comme l’une des plus impressionnantes grottes du monde. Photo : VNA ​
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Le parc national de Phong Nha – Ke Bang officiellement reconnu Réserve de biosphère de l'UNESCO

Réuni à Hernandarias (Paraguay) pour sa 38ᵉ session, le Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère a officiellement accordé au parc national de Phong Nha - Ke Bang le statut de Réserve de biosphère de l’UNESCO. Cette nouvelle consécration marque la troisième reconnaissance internationale du site, après ses inscriptions au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO en 2003 et en 2015.

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#Réserve de biosphère de l'UNESCO #parc national de Phong Nha – Ke Bang #patrimoine naturel mondial

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