Le parc national de Phong Nha – Ke Bang officiellement reconnu Réserve de biosphère de l'UNESCO

Réuni à Hernandarias (Paraguay) pour sa 38ᵉ session, le Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère a officiellement accordé au parc national de Phong Nha - Ke Bang le statut de Réserve de biosphère de l’UNESCO. Cette nouvelle consécration marque la troisième reconnaissance internationale du site, après ses inscriptions au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO en 2003 et en 2015.