Environnement

Le parc national de Phong Nha - Ke Bang rejoint le Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO

La reconnaissance du parc national de Phong Nha - Ke Bang comme Réserve de biosphère par l’UNESCO marque un jalon historique pour la province de Quang Tri et pour le Vietnam, confirmant la valeur exceptionnelle du site en matière de biodiversité, d’écosystèmes forestiers tropicaux sur karst, de paysages naturels ainsi que de caractéristiques géologiques et géomorphologiques uniques.

Le parc national de Phong Nha - Ke Bang est reconnu comme Réserve de biosphère par l’UNESCO. Photo: VNA
Le parc national de Phong Nha - Ke Bang est reconnu comme Réserve de biosphère par l’UNESCO. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Le parc national de Phong Nha - Ke Bang a été officiellement reconnu comme Réserve de biosphère par l’UNESCO, a annoncé samedi matin Pham Hong Thai, directeur du comité de gestion du parc.

Cette décision a été entérinée le 5 juin à Hernandarias, au Paraguay, lors de la 38e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère.

Il s'agit de la troisième distinction internationale pour Phong Nha - Ke Bang, après ses deux inscriptions au patrimoine naturel mondial en 2003 et 2015. Cette nouvelle reconnaissance internationale consacre non seulement les valeurs universelles exceptionnelles du site, mais ouvre également des perspectives inédites pour la conservation et le développement durable de la région.

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Le parc national de Phong Nha - Ke Bang est reconnu comme Réserve de biosphère par l’UNESCO. Photo: VNA

Selon Pham Hong Thai, cette reconnaissance marque un jalon historique pour la province de Quang Tri et pour le Vietnam, confirmant la valeur exceptionnelle du site en matière de biodiversité, d’écosystèmes forestiers tropicaux sur karst, de paysages naturels ainsi que de caractéristiques géologiques et géomorphologiques uniques.

Le responsable a souligné que cette inscription témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale des efforts soutenus du Vietnam dans la préservation de la nature, la protection de la biodiversité et le développement durable.

Cette distinction devrait également encourager la région à renforcer l’efficacité de la gestion et de la protection des ressources naturelles, tout en conciliant la préservation des moyens de subsistance des communautés locales et le développement d’un tourisme durable.

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Des responsables de la province de Quang Tri et du parc national de Phong Nha - Ke Bang lors de la cérémonie de remise de la reconnaissance de l'UNESCO. Photo: VNA

Selon le dossier approuvé, la Réserve de biosphère de Phong Nha - Ke Bang couvre une superficie totale de près de 516 000 hectares, comprenant une zone centrale de 123 326 hectares, une zone tampon de 220 055 hectares et une zone de transition de 172 449 hectares, où vivent plus de 159 300 habitants.

Avec l’intégration de ce site, le Vietnam compte désormais 11 réserves de biosphère au sein du réseau mondial de l’UNESCO, qui regroupe actuellement 759 sites répartis dans 136 pays. Cette nouvelle distinction devrait renforcer l’attractivité touristique et le positionnement de la province de Quang Tri sur la carte mondiale du tourisme et de la conservation de la nature, tout en soutenant les objectifs nationaux de croissance verte et de développement durable. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #parc national de Phong Nha - Ke Bang #réserves de biosphère de l’UNESCO #Quang Tri
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