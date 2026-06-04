Environnement

Une dépression tropicale se profile au nord-est de la Mer Orientale

Selon les experts météorologiques vietnamiens, une zone de basse pression située au-dessus des eaux du nord-est de la Mer Orientale s’était renforcée en dépression tropicale, marquant le début de la saison des typhons de cette année.

Trajectoire de la dépression tropicale. Photo: NCHMF
Trajectoire de la dépression tropicale. Photo: NCHMF

Hanoi (VNA) – Une dépression tropicale s’est formée dans la partie nord-est de la Mer Orientale, devenant ainsi le premier système tropical de 2026 dans la région, a annoncé mercredi 3 juin le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Selon les experts météorologiques vietnamiens, une zone de basse pression située au-dessus des eaux du nord-est de la Mer Orientale s’était renforcée en dépression tropicale, marquant le début de la saison des typhons de cette année.

À 22 h (heure locale), mercredi 3 juin, le centre de la dépression se trouvait à environ 270 kilomètres à l’est de l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), avec des vents soutenus de 39 à 49 km/h et des rafales atteignant 62 km/h.

Le NCHMF a indiqué que la dépression tropicale devrait se déplacer vers le nord-est à une vitesse relativement rapide au cours des prochaines 24 à 36 heures et quitter vraisemblablement la Mer Orientale. Le système ne représente actuellement qu’une faible menace directe pour le territoire vietnamien.

Les navires naviguant au nord de la Mer Orientale sont conseillés de suivre de près l’évolution de la dépression tropicale et de prendre des mesures de sécurité en cas d’aggravation des conditions météorologiques.

Bien que la dépression tropicale ne soit pas considérée comme dangereuse à ce stade, les météorologues indiquent que sa formation marque le début officiel de la saison des pluies et des typhons 2026 en Mer Orientale.

Les prévisions climatiques saisonnières montrent que le mois de juin est généralement la période où les premières tempêtes tropicales de la saison commencent à se former dans la région, avec des niveaux d’activité qui devraient rester proches de la moyenne à long terme.

De juin à la fin de l’année, la Mer Orientale pourrait connaître entre 12 et 14 typhons et dépressions tropicales, dont certains pourraient affecter le Vietnam. De fortes pluies, des orages, des vents violents et des glissements de terrain devraient également devenir plus fréquents dans les mois à venir, en particulier dans les zones montagneuses et côtières.

Des experts ont averti que les typhons et les dépressions tropicales sont devenus de plus en plus imprévisibles ces dernières années en raison des changements climatiques. Plusieurs typhons récents se sont formés tard dans la saison, mais se sont intensifiés rapidement, ont suivi des trajectoires inhabituelles et ont provoqué des pluies torrentielles généralisées.

Les localités sont exhortées à revoir leurs plans de préparation aux catastrophes dès que possible, en particulier dans les zones côtières, les régions de faible altitude et les zones vulnérables aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

Bien que la première dépression tropicale de 2026 ne devrait pas avoir d’impacts importants, les experts ont indiqué qu’elle rappelle que la saison des typhons a commencé et que des mesures proactives de réponse aux catastrophes seront essentielles dans les mois à venir. – VNA

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