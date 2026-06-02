Cân Tho et Fukuoka coopèrent pour le renforcement des capacités de drainage

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Cân Tho (VNA) – La ville de Cân Tho et la ville japonaise de Fukuoka, ont discuté mardi 2 juin à Cân Tho des progrès d’un projet financé par la JICA et destiné à renforcer la capacité de la ville du delta du Mékong à gérer durablement ses systèmes de drainage et de traitement des eaux usées face aux défis climatiques croissants.

La vice-présidente du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp, a travaillé avec le directeur du Bureau des routes et du drainage de la ville Fukuoka, Fukuyama Takeshi, sur ce projet de plus de 9,1 milliards de dôngs (384.683 dollars) intitulé «Coopération technique en matière de drainage pour renforcer la résilience climatique de la ville de Cân Tho».

La visite de travail de la délégation du Bureau des routes et du drainage de la ville de Fukuoka, la deuxième en 2026, contribue à la concrétisation du protocole d’accord signé entre le Comité populaire de la ville de Cân Tho et la ville de Fukuoka, ainsi que du protocole d’accord entre le Département de la construction de Cân Tho et le Bureau des routes et du drainage de Fukuoka, a-t-elle déclaré.

Elle a fait savoir que ces derniers temps, la ville de Cân Tho a toujours bénéficié d’une attention et d’un soutien actifs de la part du gouvernement japonais, de la JICA et de la ville de Fukuoka dans les domaines du développement des infrastructures urbaines, de la protection de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique.

Ces dernières années, les fortes pluies et la montée des eaux ont provoqué des inondations de plus en plus fréquentes dans la ville, perturbant la vie quotidienne et affectant la santé publique. Grâce au transfert de technologies et d’expertise japonaises, cette coopération vise à améliorer les aspects techniques et de gestion du drainage urbain.

Vue de la séance de travail entre la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thi Ngoc Diêp et le directeur du Bureau des routes et du drainage de la ville Fukuoka, Fukuyama Takeshi, à Cân Tho, le 2 juin. Photo : dcs.org.vn

Les principaux objectifs sont l’amélioration de la planification et de l’exploitation des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées de la ville, le renforcement des compétences du personnel en matière de maintenance et de gestion, et la sensibilisation du public aux bonnes pratiques de drainage.

Les travaux sont mis en œuvre d’octobre 2025 à septembre 2028 par le Département de la construction de Cân Tho en collaboration avec le Bureau des routes et du drainage de la ville de Fukuoka. Le projet formera des cadres de Cân Tho à Fukuoka afin de leur permettre de gérer de manière autonome les plans de maintenance et de mettre en œuvre les procédures d’inspection.

Cependant, sur la base de la coopération responsable des deux parties, la ville de Cân Tho souhaite tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats concrets plus rapidement, anticipant que des progrès tangibles pourront être réalisés dans un délai d’environ 1,5 an après la mise en œuvre du projet, au lieu d’attendre la fin des trois ans, a indiqué Nguyên Thi Ngoc Diêp.

Cân Tho a également demandé au Bureau des routes et du drainage de la ville de Fukuoka de soutenir la recherche, le développement et la mise à l’essai des modèles de drainage efficaces basés sur l’expérience de Fukuoka, adaptés aux conditions réelles des zones pilotes du projet à Cân Tho, comme base d’évaluation, de perfectionnement et d’élargissement à l’avenir.

Fukuyama Takeshi a réaffirmé son plein accord avec l’objectif d’accélérer la mise en œuvre du projet afin d’obtenir des résultats tangibles en un an et demi, soulignant l’importance de la mise en œuvre rapide du projet et des résultats concrets à produire, indiquant que la ville de Fukuoka s’efforcera de répondre pleinement à cette attente stratégique de la part des autorités de Cân Tho.

Grâce au cadre de coopération de la JICA, Fukuoka partagera des technologies de pointe et un savoir-faire pratique pour aider Cân Tho à relever trois défis majeurs. Il s’agit des dégâts causés par les inondations et des rejets d’eaux usées non traitées, du fonctionnement inefficace des infrastructures existantes et de la faible participation des citoyens au raccordement des réseaux d’assainissement privés au réseau municipal.

L’objectif final du projet est d’améliorer la maîtrise des inondations et la gestion de la qualité de l’eau, afin de permettre à Cân Tho de parvenir à une croissance plus durable. – VNA

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