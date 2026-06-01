Le réveil d’El Niño fait augmenter les températures et se déchaîner la météo

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Hanoi (VNA) - El Niño devrait se développer entre juin et août 2026 avec une probabilité supérieure à 90%, entraînant un risque accru de chaleur extrême, de sécheresse et de conditions météorologiques sévères dans tout le Vietnam jusqu’à la fin de l’année, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a déclaré que les conditions d’El Niño devraient persister jusqu’à la fin de 2026 et au début de 2027. La probabilité d’un épisode El Niño très fort est passée à environ 40%, contre 25% dans les prévisions précédentes.

«Il s’agit d’un signal qui mérite une attention particulière, car les épisodes El Niño intenses sont souvent associés à des catastrophes naturelles extrêmes», a souligné le responsable.

Le NCHMF prévoit des températures supérieures à la moyenne nationale, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Le nombre de jours de forte chaleur pourrait dépasser les niveaux enregistrés en 2025.

Dans le même temps, les précipitations totales à travers le pays devraient être inférieures de 25 à 50% à la moyenne de long terme, notamment dans le Nord. Cependant, une baisse globale des précipitations n’élimine pas le risque de phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon Nguyên Van Huong, des averses localisées d’une intensité exceptionnelle pourraient encore survenir sur de courtes périodes, augmentant ainsi le risque d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’inondations urbaines.

Il a souligné que l’un des aspects les plus préoccupants du changement climatique est la localisation, l’intensité et la difficulté croissantes des catastrophes naturelles. Si les précipitations sont globalement inférieures à la moyenne, de violents orages peuvent néanmoins survenir localement.

​Bien que le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales en Mer Orientale devrait rester inférieur à la moyenne à long terme, les experts ont mis en garde contre le risque de tempêtes puissantes aux trajectoires inhabituelles et aux conséquences importantes.

La saison des pluies et des orages la plus intense s’étend de juillet à novembre. Durant cette période, de fortes précipitations généralisées pourraient provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain dans les zones montagneuses, ainsi que de graves inondations dans les centres urbains. Des orages, des éclairs, de la grêle et des vents violents sont prévus plus fréquents que d’habitude.

​« Les catastrophes naturelles seront peut-être moins nombreuses, mais elles risquent d’être plus extrêmes et plus localisées », a averti Nguyên Van Huong.

​El Niño risque également d’accroître le risque de pénurie d’eau. Les débits des cours d’eau et les niveaux des réservoirs devraient rester inférieurs à la moyenne durant la saison des crues de 2026, tandis que des déficits pluviométriques prolongés pourraient entraîner une sécheresse, une intrusion d’eau salée et de graves pénuries d’eau au début de l’année 2027.​

Les précédents épisodes d’El Niño ont provoqué de graves sécheresses et une intrusion d’eau salée dans certaines régions du Vietnam, soulignant ainsi les impacts potentiels de ce phénomène climatique.​

Le NCHMF a également noté que, malgré des précipitations annuelles inférieures à la moyenne, la probabilité d’épisodes de pluies extrêmes de courte durée demeure élevée. Les récents épisodes de fortes pluies dans le Nord ont mis en évidence la volatilité croissante des régimes météorologiques.​

Face à l’évolution des prévisions météorologiques, les localités ont été invitées à renforcer leurs mesures de préparation aux catastrophes, notamment en cas de vagues de chaleur prolongées, de sécheresse, d’intrusion d’eau salée et de pluies extrêmes susceptibles de provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain.​

Les habitants sont conseillés de suivre de près les prévisions et les alertes météorologiques, car le changement climatique continue d’engendrer des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes et imprévisibles. – VNA

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