Environnement

Le réveil d’El Niño fait augmenter les températures et se déchaîner la météo

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a prédit que les conditions d’El Niño devraient persister jusqu’à la fin de 2026 et au début de 2027, entraînant un risque accru de chaleur extrême, de sécheresse et de conditions météorologiques sévères dans tout le Vietnam

Sous l’effet d’El Niño, un climat plus chaud et plus sec en Asie du Sud et du Sud-Est. Photo : CTV
Sous l’effet d’El Niño, un climat plus chaud et plus sec en Asie du Sud et du Sud-Est. Photo : CTV

Hanoi (VNA) - El Niño devrait se développer entre juin et août 2026 avec une probabilité supérieure à 90%, entraînant un risque accru de chaleur extrême, de sécheresse et de conditions météorologiques sévères dans tout le Vietnam jusqu’à la fin de l’année, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a déclaré que les conditions d’El Niño devraient persister jusqu’à la fin de 2026 et au début de 2027. La probabilité d’un épisode El Niño très fort est passée à environ 40%, contre 25% dans les prévisions précédentes.

«Il s’agit d’un signal qui mérite une attention particulière, car les épisodes El Niño intenses sont souvent associés à des catastrophes naturelles extrêmes», a souligné le responsable.

Le NCHMF prévoit des températures supérieures à la moyenne nationale, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Le nombre de jours de forte chaleur pourrait dépasser les niveaux enregistrés en 2025.

Dans le même temps, les précipitations totales à travers le pays devraient être inférieures de 25 à 50% à la moyenne de long terme, notamment dans le Nord. Cependant, une baisse globale des précipitations n’élimine pas le risque de phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon Nguyên Van Huong, des averses localisées d’une intensité exceptionnelle pourraient encore survenir sur de courtes périodes, augmentant ainsi le risque d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’inondations urbaines.

Il a souligné que l’un des aspects les plus préoccupants du changement climatique est la localisation, l’intensité et la difficulté croissantes des catastrophes naturelles. Si les précipitations sont globalement inférieures à la moyenne, de violents orages peuvent néanmoins survenir localement.

​Bien que le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales en Mer Orientale devrait rester inférieur à la moyenne à long terme, les experts ont mis en garde contre le risque de tempêtes puissantes aux trajectoires inhabituelles et aux conséquences importantes.

La saison des pluies et des orages la plus intense s’étend de juillet à novembre. Durant cette période, de fortes précipitations généralisées pourraient provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain dans les zones montagneuses, ainsi que de graves inondations dans les centres urbains. Des orages, des éclairs, de la grêle et des vents violents sont prévus plus fréquents que d’habitude.

​« Les catastrophes naturelles seront peut-être moins nombreuses, mais elles risquent d’être plus extrêmes et plus localisées », a averti Nguyên Van Huong.

​El Niño risque également d’accroître le risque de pénurie d’eau. Les débits des cours d’eau et les niveaux des réservoirs devraient rester inférieurs à la moyenne durant la saison des crues de 2026, tandis que des déficits pluviométriques prolongés pourraient entraîner une sécheresse, une intrusion d’eau salée et de graves pénuries d’eau au début de l’année 2027.​

Les précédents épisodes d’El Niño ont provoqué de graves sécheresses et une intrusion d’eau salée dans certaines régions du Vietnam, soulignant ainsi les impacts potentiels de ce phénomène climatique.​

Le NCHMF a également noté que, malgré des précipitations annuelles inférieures à la moyenne, la probabilité d’épisodes de pluies extrêmes de courte durée demeure élevée. Les récents épisodes de fortes pluies dans le Nord ont mis en évidence la volatilité croissante des régimes météorologiques.​

Face à l’évolution des prévisions météorologiques, les localités ont été invitées à renforcer leurs mesures de préparation aux catastrophes, notamment en cas de vagues de chaleur prolongées, de sécheresse, d’intrusion d’eau salée et de pluies extrêmes susceptibles de provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain.​

Les habitants sont conseillés de suivre de près les prévisions et les alertes météorologiques, car le changement climatique continue d’engendrer des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes et imprévisibles. – VNA

source
#El Niño #catastrophes naturelles
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place à l’approche de la saison estivale. Et cette année, l’épisode pourrait atteindre des niveaux inédits de températures. Photo: znews.vn

El Niño très probablement de retour à partir de la mi-2026

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.

Le phénomène climatique naturel El Niño pourrait se reformer durant la seconde partie de l'année 2026 et potentiellement pousser les températures à de nouveaux niveaux records. Photo d'illustration: baochinhphu.vn

El Niño pourrait revenir en 2026 et faire bondir plus les températures

Les observations actuelles montrent que la phase faible de La Niña s’affaiblit progressivement. Les anomalies de température de surface de la mer dans le Pacifique central indiquent que le système ENSO devrait évoluer vers des conditions neutres entre mars et mai 2026, avant de basculer progressivement vers une phase chaude de juin à août.

Voir plus

Zones de cultures endommagées par les fortes pluies de la nuit du 18 mai et du petit matin du 19 mai. Photo : VNA

Le Premier ministre demande de renforcer la préparation aux catastrophes naturelles

Afin de protéger la population et de limiter les dégâts matériels, le Premier ministre demande aux ministres, aux dirigeants des organes concernés et aux autorités locales de diriger et mettre en œuvre de manière proactive, rapide et efficace les actions de prévention, de lutte et de réparation des conséquences des catastrophes naturelles.

Relâcher des poissons dans le lac Con Son, situé dans le site du patrimoine mondial de Con Son-Kiet Bac. Photo : VNA

Le Vietnam renforce ses engagements en faveur de la biodiversité et de la conservation durable

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité 2026 organisée à Hai Phong, les autorités vietnamiennes et le Programme des Nations Unies pour le développement ont réaffirmé leur engagement en faveur de la protection de la biodiversité, du développement durable et de la transition verte, à travers le renforcement des actions locales, l’innovation technologique et la mobilisation des ressources pour la conservation de la nature.

La réserve écologique de Đồng Tháp Mười (Plaine des joncs) couvre plus de 106 hectares et sera prochainement étendue de 60 hectares supplémentaires. Photo : VNA.

Préserver la biodiversité : des actions locales pour un avenir durable

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité 2026, placée sous le thème « L’action locale pour un impact mondial », le Vietnam réaffirme l’importance de la mobilisation des collectivités, des communautés et de l’ensemble de la société dans la préservation des écosystèmes et la protection de la nature, face aux défis croissants du changement climatique et de la dégradation environnementale.

Chaque individu a fait l’objet d’un examen sanitaire complet afin d’évaluer sa capacité d’adaptation. Photo : VNA

Quang Binh : treize animaux sauvages remis en liberté dans le parc de Phong Nha-Ke Bang

Sous la supervision rigoureuse des gardes forestiers de Phong Nha, les unités ont relâché deux civettes palmistes à masque, quatre macaques d'Assam et sept macaques rhésus. Ces espèces sont toutes répertoriées dans le groupe IIB, qui regroupe les animaux rares et menacés dont la gestion et la protection sont strictement encadrées par la réglementation nationale et par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Le varan nébuleux (Varanus nebulosus) est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi. Photo: VNA

Quang Tri : un rare varan nébuleux remis à un centre de sauvetage

Un varan nébuleux (Varanus nebulosus), pesant environ 2 kg, été découvert et capturé plutôt par Bui Huu Nhat, un habitant du hameau de Ha My, commune de Trieu Binh, alors qu’il travaillait dans ses champs. Conscient de la rareté de l’espèce et de l’importance de sa protection, il a décidé de confier le reptile aux autorités locales et aux gardes forestiers.