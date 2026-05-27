Environnement

Des orages devraient mettre fin à la vague de chaleur intense sur le Nord

À partir du 28 mai, les températures devraient baisser progressivement, tandis que la vague de chaleur généralisée qui touche le Nord du Vietnam devrait prendre fin en grande partie autour du 29 mai.

Avis d'orages à Hanoi après des jours de chaleur torride. Photo : baotintuc.vn
Avis d'orages à Hanoi après des jours de chaleur torride. Photo : baotintuc.vn

Hanoi (VNA) – Des averses et des orages épars devraient faire leur retour dans le Nord du Vietnam, y compris à Hanoi, à partir de la soirée du 27 mai, contribuant ainsi à atténuer la vague de chaleur intense qui sévit depuis plusieurs jours avec des températures dépassant les 40°C, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

La vague de chaleur intense devrait persister jusqu’à la fin de cette journée avant l’apparition d’orages plus tard durant la nuit, ont indiqué les experts météorologiques.

À partir du 28 mai, les températures devraient baisser progressivement, tandis que la vague de chaleur généralisée qui touche le Nord devrait prendre fin en grande partie autour du 29 mai, ont-ils ajouté.

Les orages qui suivent une période prolongée de chaleur extrême pourraient faire baisser considérablement les températures, même si des conditions humides et inconfortables peuvent persister en raison de la chaleur accumulée lors de journées chaudes consécutives.

Outre la baisse des températures, les météorologues ont averti que des orages pourraient s’accompagner de tornades, d’éclairs, de grêle et de vents violents, notamment dans les provinces du Nord et à Hanoi.

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Dès le petit matin, de nombreux habitants vivant le long des routes urbaines ont arrosé le sol pour atténuer la chaleur. Photo : VNA

La vague de chaleur actuelle est décrite comme l’une des plus intenses depuis le début de l’été 2026, avec des températures dépassant les 40°C dans de nombreuses régions du Nord et du Centre.

À Hanoi, les températures relevées dans plusieurs stations de surveillance ont dépassé les 41°C, tandis que les conditions extérieures réelles étaient ressenties comme étant encore plus chaudes en raison de la chaleur urbaine et des infrastructures en béton.

Les météorologues ont indiqué qu’une zone de basse pression sur l’ouest, combinée à des vents de foehn, était la principale cause de la vague de chaleur prolongée, entraînant une baisse de l’humidité et une chaleur persistante du petit matin jusqu’en fin de soirée.

Outre les perturbations qu’elle engendre dans la vie quotidienne, cette chaleur extrême a également accru les risques de coup de chaleur, d’incendies, d’explosions et de feux de forêt dans plusieurs localités. – VNA

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