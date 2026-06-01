Des dauphins aperçus au large de l’île de Cai Chien

Quang Ninh (VNA) - Un groupe de grands dauphins a été aperçu nageant au large de l'île de Cai Chien, dans la province septentrionale de Quang Ninh, le 1er juin, selon les autorités locales.

Dinh Quang Manh, président du Comité populaire de la commune de Cai Chien, a déclaré que des habitants travaillant à proximité de l’embarcadère de l’île ont découvert les dauphins au début de l’après-midi.

Le groupe, composé de trois grands dauphins, a été vu faisant surface et nageant dans la zone pendant un long moment. Malgré la présence de badauds s'approchant du rivage, les animaux n'ont montré aucun signe de peur.

Cette apparition inhabituelle a attiré de nombreux habitants, qui ont filmé et photographié les dauphins avec leurs téléphones portables. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont rapidement suscité l’intérêt des internautes.

Cette observation récente fait suite à une autre rencontre avec des dauphins signalée le 27 mars, lorsqu'un groupe de pêcheurs a aperçu par hasard un banc de six dauphins blancs alors qu'ils pêchaient dans les eaux entourant l'île.

Selon des spécialistes du milieu marin, la présence récurrente de dauphins au large de l’île de Cai Chien constitue un signal encourageant quant à la qualité de l’environnement marin local.

Particulièrement sensibles à la pollution, les dauphins sont considérés comme un indicateur de la bonne santé des écosystèmes marins. Leur présence témoigne de la qualité des eaux, du rétablissement progressif des habitats marins et de l’abondance des ressources alimentaires naturelles. -VNA