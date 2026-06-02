Jusqu’à plus de 39°C attendus : la vague de chaleur s’intensifie et s’étend

Hanoi (VNA) – Une vague de chaleur généralisée s’intensifie dans le Nord et le Centre du Vietnam, avec des températures qui devraient dépasser les 39°C dans certaines zones.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la zone touchée par la vague de chaleur s’est étendue par rapport aux jours précédents, et les températures devraient encore augmenter dans les prochains jours.



Dans le Nord, une forte chaleur a été enregistrée dans la plupart des provinces, à l’exception de Quang Ninh et Hai Phong. Les températures diurnes ont généralement oscillé entre 35°C et 37°C, dépassant même les 37°C dans certaines zones.



Parallèlement, les provinces allant de Thanh Hoa à Dà Nang, ainsi que l’est de la province de Quang Ngai, dans le Centre, ont également connu une chaleur intense, avec de longues périodes d’ensoleillement maximal de midi jusqu’en début d’après-midi.



Les données météorologiques ont révélé des températures exceptionnellement élevées le 1er juin. La province de Son La, dans le Nord, a enregistré des températures avoisinant les 40°C, tandis que d’autres provinces de la région centrale, comme Nghe An, Hà Tinh et Thanh Hoa, ont signalé des températures allant de 37°C à plus de 38°C.



Les météorologues ont indiqué que ces chiffres laissent présager une intensification de la vague de chaleur actuelle.



Les conditions météorologiques devraient s’aggraver mercredi 3 juin, avec des températures prévues entre 35°C et 38°C dans de nombreuses régions, et pouvant même dépasser les 39°C localement. Les météorologues mettent en garde contre des vagues de chaleur exceptionnelles dans certaines zones.



À Hanoi, les prévisions annoncent des journées chaudes avec des températures oscillant entre 35°C et 37°C, et pouvant atteindre plus de 37°C dans certaines zones. Des averses et des orages localisés sont possibles en soirée et durant la nuit, mais ils ne devraient pas atténuer significativement la chaleur et l’humidité diurnes.



D’après les météorologues, la vague de chaleur qui touche le Nord et le Centre, de Thanh Hoa à Dà Nang, devrait persister dans les prochains jours. Les régions orientales, de Quang Ngai à Dak Lak, resteront également sous l’influence de fortes chaleurs.



Cette chaleur prolongée, combinée à une faible humidité, accroît les risques d’incendies et d’incidents électriques dans les zones résidentielles en raison de la hausse de la demande en électricité. Plusieurs localités sont également confrontées à un risque accru d’incendies de forêt, notamment dans les régions connaissant une sécheresse et une chaleur prolongées.



Des experts préviennent que les températures extérieures ressenties pourraient être de 2 à 4°C supérieures aux prévisions officielles, notamment dans les zones urbaines densément peuplées et sur les surfaces absorbant la chaleur, comme les routes asphaltées et les structures en béton.



Il est conseillé aux habitants de limiter leur exposition directe au soleil aux heures les plus chaudes de la journée, de bien s’hydrater et de se protéger contre les coups de chaleur et les maladies liées à la chaleur.



Avec l’intensification des conditions météorologiques actuelles, le Nord et le Centre entrent dans la période la plus chaude du début de l’été. Les météorologues exhortent la population à suivre attentivement les bulletins météo et à se préparer aux risques liés aux fortes chaleurs. – VNA

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