Environnement

Le Front de la Patrie du Vietnam appelle à une mobilisation générale pour l’environnement

Face aux défis croissants liés à la pollution et au changement climatique, le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam appelle l’ensemble de la population à participer au mouvement "Tous unis pour protéger l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau".

Collecte de déchets plastiques à l’embouchure de Sa Can, province de Quang Ngai. Photo: VNA
Collecte de déchets plastiques à l’embouchure de Sa Can, province de Quang Ngai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a lancé un appel à l’ensemble des citoyens, des cadres, des forces armées, des entreprises, des organisations et de la communauté vietnamienne à l’étranger afin de participer activement au mouvement "Tous unis pour protéger l’environnement, pour un Vietnam vert, propre et beau".

Dans son appel, l’organisation souligne que le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement marquée par l’innovation et l’intégration internationale. Toutefois, malgré les progrès socio-économiques enregistrés ces dernières années, le pays est confronté à de nombreux défis environnementaux : augmentation des déchets ménagers, pollution de l’air et de l’eau, dégradation des ressources naturelles, prolifération des déchets plastiques et effets croissants du changement climatique. Ces problèmes affectent directement la santé de la population, la qualité de la croissance et le développement durable du pays.

Le Parti et l’État considèrent toujours la protection de l’environnement comme une question d’importance vitale pour le développement national. Le Front de la Patrie rappelle que la protection de l’environnement constitue une priorité stratégique définie par le XIVe Congrès national du Parti, qui a souligné la nécessité d’assurer un développement harmonieux entre l’économie, la société et l’environnement. Dans ce contexte, la protection de l’environnement n’est plus présentée comme un simple choix, mais comme une responsabilité collective engageant les institutions, les entreprises et chaque citoyen.

Chaque citoyen, à commencer par les cadres et les membres du Parti, est invité à agir par des gestes simples au quotidien : ne pas jeter de déchets dans la nature, limiter l’usage des sacs plastiques et des produits à usage unique, économiser l’eau et l’électricité, planter et entretenir des arbres, et préserver la propreté des espaces publics.

Chaque famille est appelée à promouvoir un mode de vie civilisé et respectueux de l’environnement, à maintenir un cadre de vie propre, à trier les déchets à la source, à aménager des espaces verts et à bâtir des foyers verts, propres, beaux, progressistes et heureux.

Les quartiers et communautés locales sont appelés à renforcer les initiatives collectives de nettoyage et à multiplier les modèles de rues, villages et espaces publics verts et propres.

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Collecte de déchets plastiques sous-marins dans le quartier de Quy Nhon Dong, province de Gia Lai. Photo: VNA

Les collectivités locales devront poursuivre les actions de protection de l’environnement, améliorer la collecte et le traitement des déchets, et préserver les espaces naturels tels que les rivières, les canaux, les lacs et les zones côtières. Les administrations, établissements scolaires, entreprises et sites de production sont, quant à eux, invités à respecter strictement la législation environnementale, à moderniser leurs technologies afin de réduire les émissions polluantes et à promouvoir les initiatives innovantes en faveur du développement durable.

Selon le Front de la Patrie, préserver un environnement vert, propre et beau relève à la fois de la responsabilité citoyenne et des valeurs culturelles du peuple vietnamien. L’organisation estime que chaque geste individuel peut contribuer à des changements durables pour la société.

Sous le slogan "Chaque citoyen est un citoyen vert, chaque famille un espace vert, chaque communauté une communauté verte", le mouvement ambitionne de devenir une action permanente à l’échelle nationale, mobilisant l’ensemble de la société pour construire un Vietnam plus prospère, plus durable et plus respectueux de l’environnement. -VNA

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