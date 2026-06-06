Politique

Le Vietnam salué par la presse indonésienne pour sa diplomatie équilibrée

Un article publié par le média indonésien Indonesiawindow estime que la récente tournée de To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, ainsi que son intervention au Dialogue de Shangri-La, illustrent la capacité du Vietnam à concilier ses intérêts nationaux avec son engagement en faveur de la coopération régionale et du multilatéralisme.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam au Dialogue de Shangri-La 2026. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam au Dialogue de Shangri-La 2026. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Selon un commentaire publié le 5 juin par le média indonésien Indonesiawindow, la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, ainsi que son discours au Dialogue de Shangri-La 2026, témoignent d’une approche équilibrée du Vietnam entre ses intérêts nationaux et ses responsabilités régionales.

L’auteur souligne que le choix de ces trois pays pour la première tournée régionale de To Lam depuis l’adoption de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 confirme la place centrale de l’Asie du Sud-Est dans la politique étrangère vietnamienne. Au-delà de leur dimension bilatérale, ces visites constituent également un message fort sur l’importance de l’ASEAN dans la stratégie de développement et d’intégration du Vietnam.

L’article met particulièrement en avant l’intervention du dirigeant To Lam lors de la 23e édition du Dialogue de Shangri-La à Singapour. Selon son auteur, ce discours a illustré la vision stratégique du Vietnam face aux mutations profondes de l’environnement international.

L'auteur a également indiqué que l’appel du Vietnam en faveur d’une vision commune garantissant la paix, la confiance et le développement au XXIe siècle traduit une approche constante privilégiant le dialogue, la coopération et la prévention précoce des conflits. Dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence entre grandes puissances, ce point de vue est jugé conforme aux intérêts de l’ASEAN et à l’objectif de préserver une région stable, autonome et durable.

L’article revient aussi sur les réalisations du Vietnam au cours de près de quatre décennies de Doi Moi (Renouveau). Autrefois dévasté par la guerre, fortement dépendant de l’agriculture et confronté à l’embargo ainsi qu’à l’isolement politique, le Vietnam s’est transformé en l’une des économies les plus ouvertes et dynamiques d’Asie, enregistrant une croissance moyenne du PIB d’environ 7 % par an, une performance remarquable dans l’histoire contemporaine. Selon l’auteur, cette réussite illustre l’efficacité d’un modèle associant indépendance nationale, ouverture internationale et développement économique.

Concernant le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN, l’analyse estime que le pays est passé du statut de nouveau membre à celui d’acteur moteur du processus d’intégration régionale. Hanoï contribue aujourd’hui au renforcement du consensus interne et à la consolidation de la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale.

Dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, le Vietnam est perçu comme l’un des pays défendant avec constance une approche équilibrée, fondée sur le respect du droit international, le dialogue et la coopération multilatérale. Selon l’auteur, les États membres de l’ASEAN doivent préserver leur unité et éviter que les rivalités extérieures n’affaiblissent le rôle central de l’organisation.

L’article conclut que le Vietnam affiche une volonté croissante de contribuer à la construction d’une ASEAN dynamique, inclusive et résiliente. La tournée de To Lam illustre non seulement une diplomatie proactive et active, mais également la volonté du Vietnam de participer davantage à la définition de l’environnement stratégique régional, au service de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et dans le monde.-VNA

#DLVN #média indonésien #Indonesiawindow #diplomatie équilibrée #To Lam
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