Politique

La prochaine visite officielle du Premier ministre thaïlandais reflète l’importance des relations Vietnam-Thaïlande

La prochaine visite officielle du Premier ministre thaïlandais qui intervient seulement dix jours après celle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, illustre la volonté des deux gouvernements d’approfondir leur amitié, renforcée par l’établissement du partenariat stratégique g en 2025. 

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung lors d'une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung lors d'une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - La prochaine visite officielle au Vietnam du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul témoigne de manière concrète de l’importance que la Thaïlande accorde à sa coopération bilatérale avec le Vietnam, selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung.

Cette visite, qui intervient seulement dix jours après celle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, illustre la volonté des deux gouvernements d’approfondir leur amitié, renforcée par l’établissement du partenariat stratégique g en 2025, a déclaré l’ambassadeur Pham Viet Hung dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L'ambassadeur a souligné que l'année en cours marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, un événement historique majeur. À cette occasion, le chef du gouvernement thaïlandais effectuera une visite officielle au Vietnam les 8 et 9 juin, à l'invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung.

Outre les rencontres bilatérales, le dirigeant thaïlandais participera au Forum de l’avenir de l’ASEAN à Hanoï. Selon le diplomate, cette participation reflète l’importance accordée par Bangkok aux initiatives de l’ASEAN visant à renforcer la solidarité, le dialogue et la construction de la communauté régionale face aux défis actuels, tout en partageant ses points de vue.

Concernant les attentes du Vietnam pour ce forum, placé sous le thème "Façonner ensemble un avenir commun: paix, prospérité et approche centrée sur les populations", l’ambassadeur Pham Viet Hung a rappelé que cet événement constitue une initiative lancée par le Vietnam en 2023.

Il a souligné que le Vietnam et la Thaïlande occupent tous deux une position importante au sein de l’ASEAN. Les délégués des deux pays, aux côtés d'autres représentants internationaux, auront l'occasion d'échanger sur leurs visions et leurs approches pour consolider le bloc régional.

De plus, les deux nations partagent des objectifs communs en matière de développement durable, notamment dans la transformation numérique, la transition verte et la réponse aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels, tels que la sécurité énergétique et la criminalité transnationale.

Enfin, évoquant les préparatifs de l’ambassade du Vietnam en Thaïlande pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, le diplomate a indiqué que plusieurs activités concrètes seront organisées d’ici la fin de l’année.

Afin de rapprocher davantage les deux peuples, l’ambassade prépare notamment une "Semaine du Vietnam en Thaïlande", comprenant des spectacles artistiques et des projections de films. Des rencontres entre artistes, peintres, poètes et écrivains des deux pays sont également prévues afin de créer des œuvres commémoratives, parallèlement à des programmes de visites croisées et d’échanges de jeunes soutenus par les entreprises et les associations d’amitié.-VNA

#Thaïlande #Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul
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