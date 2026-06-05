Nouvel élan pour approfondir, concrétiser et renforcer l’efficacité des relations Vietnam-Cambodge

Hanoï (VNA) - À l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les 8 et 9 juin.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, ce déplacement contribuera à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, favorisant une coopération toujours plus approfondie, concrète et efficace.



Selon lui, les relations entre le Vietnam et le Cambodge continuent de se consolider et de se développer dans tous les domaines. Les deux parties mettent activement en œuvre les orientations stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, au Cambodge le 6 février ainsi qu’à l’occasion de la réunion de haut niveau entre les deux Partis et de la rencontre des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos à Phnom Penh.



Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau se sont multipliés, contribuant à renforcer davantage la confiance politique, élément essentiel au développement des relations bilatérales.



Sur le plan économique, la coopération commerciale et les investissements demeurent un point fort. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 5 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de 2025. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et son deuxième marché d’exportation. Il figure également parmi les principaux investisseurs étrangers du Cambodge, avec 223 projets en vigueur représentant près de 3 milliards de dollars de capitaux enregistrés, ce qui le place au cinquième rang des pays et territoires investisseurs au Cambodge.



De nombreuses entreprises vietnamiennes, telles que Metfone (Viettel Cambodia), THACO AGRI ou encore Angkor Milk, poursuivent leurs activités avec succès au Cambodge et contribuent activement au développement socio-économique du pays.



La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier important des relations bilatérales. Les deux parties mettent en œuvre efficacement les programmes de coopération annuels entre leurs ministères de la Défense ainsi qu’entre le ministère cambodgien de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les escroqueries en ligne. Cette coopération contribue à préserver un environnement de paix et de stabilité dans les deux pays et dans la région.



Par ailleurs, les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines de l’information, de la communication, de la culture et des échanges entre les peuples. Il y a deux semaines, ils ont organisé avec succès la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge.



Selon le programme prévu, Hun Manet participera et prononcera une allocution au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 organisé par le Vietnam.



Nguyen Minh Vu a rappelé qu’il s’agit d’une importante initiative de dialogue proposée par le Vietnam lors du sommet de l’ASEAN en septembre 2023. Après les deux premières éditions organisées en 2024 et 2025, le Vietnam accueillera la troisième édition en 2026 sous le thème : « Façonner ensemble notre avenir commun : paix, prospérité et approche centrée sur les populations ».



Les discussions porteront notamment sur de nouveaux défis tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), la sécurité énergétique et le développement durable. Ces questions concernent non seulement le Vietnam et le Cambodge, mais reflètent également les préoccupations communes de l’ensemble des pays de la région et au-delà.



Le Vietnam attache une grande importance à la participation et à l’intervention du Premier ministre Hun Manet lors de ce forum, qui témoignent du soutien mutuel des deux pays dans le cadre de la coopération multilatérale.



L’ambassadeur s’est dit convaincu que les propositions du chef du gouvernement cambodgien apporteront des perspectives concrètes sur des enjeux majeurs tels que le renforcement de la résilience régionale, la connectivité économique, la sécurité énergétique, la gouvernance de l’IA, la transformation numérique, l’innovation et la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.



Évoquant les perspectives de la coopération bilatérale, le diplomate a souligné plusieurs orientations prioritaires : poursuivre le renforcement de la confiance politique ; développer davantage les échanges économiques, commerciaux et accélérer la connectivité des infrastructures de transport, de la logistique... ; promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines ; renforcer leur coopération en matière de défense, de sécurité.



Enfin, l’ambassadeur a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux échanges entre les peuples, notamment entre les jeunes générations, considérés comme un facteur essentiel pour préserver et valoriser l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge. - VNA

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