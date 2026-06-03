Politique

Le Premier ministre du Timor-Leste attendu au Vietnam

Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026.

Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (au centre), lors d’une conférence de presse. Photo : VNA
Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (au centre), lors d’une conférence de presse. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA

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#Vietnam #Timor-Leste #visite officielle
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