Le Premier ministre du Timor-Leste attendu au Vietnam

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA
Vietnam et Angola renforcent leur coopération concrète
Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 3 juin au siège du gouvernement, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, en visite officielle au Vietnam.