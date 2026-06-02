Le chef d’état-major des armées du Japon effectue une visite officielle au Vietnam



Hanoï (VNA) - Le général d’armée Uchikura Hiroaki, chef d’état-major interarmées des Forces d’autodéfense du Japon, conduit une délégation de haut rang en visite officielle au Vietnam du 31 mai au 3 juin 2026.



Lors de l'entretien du 2 juin avec le général japonais, le général Nguyen Tan Cuong a exprimé sa conviction que la coopération de défense entre le Vietnam et le Japon continuera de se renforcer pour atteindre des résultats tangibles et efficaces, s’affirmant comme un pilier central et indispensable des relations de coopération entre les deux nations.



Ces dernières années, les relations de défense ont connu un développement dynamique, à travers des échanges réguliers de délégations de haut niveau, des mécanismes de dialogue, la formation, la coopération entre armes, le maintien de la paix des Nations unies, la recherche et sauvetage, l’industrie de défense, la sécurité maritime ainsi que le traitement des séquelles de la guerre. Les deux pays maintiennent également une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre élargi de la Conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+).



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Lors de l'entretien. Photo : VNA

Le général Nguyen Tan Cuong a réaffirmé la politique étrangère d’indépendance du Vietnam et sa politique de défense des « quatre non » : pas d’alliance militaire, pas d’alignement avec un pays contre un tiers, pas de bases étrangères et pas de recours à la force. Il a prôné le règlement pacifique des différends en Mer Orientale selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, espérant une conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.



Il a par ailleurs remercié le Japon pour son soutien précieux dans le traitement des séquelles de la guerre, notamment à travers le financement d’équipements d’analyse de la dioxine et les activités de déminage. Pour l’avenir, il a proposé de renforcer davantage la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les échanges de délégations, les mécanismes de coopération annuels, la formation, les ateliers et séminaires sur la cybersécurité, le maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense ainsi que la coordination dans les enceintes multilatérales internationales.



Saluant les bourses militaires japonaises, il a souhaité élargir ces programmes aux domaines technologiques de pointe. Le Vietnam est prêt à accueillir des officiers japonais pour des formations internationales et des cours de langue vietnamienne.



Enfin, suite au mémorandum signé en décembre 2025 sur la coopération en matière de sauvetage, le général Nguyen Tan Cuong a appelé à une mise en œuvre concrète des engagements dans la réponse aux catastrophes naturelles. Il a également invité le général Uchikura Hiroaki ainsi que les entreprises japonaises à participer à la 3e Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre 2026.



De son côté, le général Uchikura Hiroaki a exprimé sa satisfaction quant à cette visite officielle, estimant qu’elle contribue à approfondir davantage la coopération entre le Japon et le Vietnam.



Il a souhaité que les deux parties poursuivent leur étroite coordination dans la mise en œuvre des accords existants, notamment dans les domaines des échanges de délégations, de la formation, de la coopération interarmées et du maintien de la paix des Nations unies, contribuant ainsi au renforcement global des relations de défense bilatérales.- VNA