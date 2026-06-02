Le général Phan Van Giang reçoit le chef d’état-major interarmées des Forces d’autodéfense du Japon

Hanoï (VNA) – Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Vietnam, a reçu le 2 juin, à Hanoï, le général d’armée Uchikura Hiroaki, chef d’état-major interarmées des Forces d’autodéfense du Japon, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam du 31 mai au 3 juin.



Le général Phan Van Giang a hautement apprécié les résultats de l’entretien préalable entre les deux délégations militaires, exprimant sa conviction que cette visite contribuera à renforcer les relations d’amitié, de coopération, de confiance et de compréhension mutuelle entre les deux ministères de la Défense, ainsi qu’entre l’Armée populaire du Vietnam et les Forces d’autodéfense du Japon.



Il a affirmé que le Vietnam accorde une importance particulière au Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde avec le Japon. Depuis l'établissement des liens diplomatiques en septembre 1973, cette relation a été constamment développée par les hauts dirigeants des deux pays. Le Japon demeure le premier partenaire économique, premier fournisseur d'aide publique pour le développement (APD), premier partenaire pour la main-d'œuvre, troisième investisseur et quatrième partenaire commercial du Vietnam. Les échanges entre les deux peuples se développent aussi de manière profonde et étendue.



La coopération en matière de défense s’est progressivement élargie et renforcée dans des domaines concrets. Le Japon figure parmi les rares partenaires avec lesquels le Vietnam maintient pleinement des mécanismes de dialogue de politique de défense au niveau des vice-ministres, ainsi que des consultations d’état-major pour les forces terrestres, navales et aériennes.



Le général Phan Van Giang a salué le soutien du Japon dans la formation, l'industrie de défense, le transfert de technologies et le règlement des séquelles de la guerre. Il souhaite que les deux parties coordonnent la mise en œuvre des contenus de coopération déjà actés pour que la défense devienne véritablement un pilier solide des relations bilatérales entre les deux pays.



Le vice-Premier ministre et ministère vietnamien de la Défense s’est engagé à promouvoir une coopération plus concrète, notamment à travers les mécanismes de dialogue, la signature d’accords, le renforcement des liens entre les forces armées, la médecine militaire, la cybersécurité, le maintien de la paix des Nations unies, ainsi que la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier dans le cadre élargi de la Conférence élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+).

Il a émis le souhait que le Japon maintienne ses bourses d'études et élargisse les programmes de formation universitaire et post-universitaire en sciences et technologies au profit du ministère de la Défense du Vietnam. Il a également invité les dirigeants et les entreprises japonaises de défense à la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam prévue en décembre 2026.



De son côté, le général Uchikura Hiroaki a réaffirmé l’importance que le Japon accorde au Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale à travers les échanges de délégations de haut niveau, la formation, la cybersécurité et la médecine militaire dans les années à venir.- VNA

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