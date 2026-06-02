Le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération au niveau local

Kuala Lumpur (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a récemment effectué une visite de travail dans l’État de Penang et au port de Penang afin de promouvoir la coopération décentralisée et les échanges économiques.



Lors d’un entretien avec le ministre en chef de Penang, Chow Kon Yeow, le diplomate vietnamien a salué les performances de cet État dans les secteurs des hautes technologies, de l’électronique, des semi-conducteurs, de la logistique et de l’innovation. Il a souligné l’expérience de Penang en matière d’attraction des investissements, de développement des chaînes d’approvisionnement et de formation de ressources humaines qualifiées.



L’ambassadeur a également mis en avant les résultats remarquables du développement socio-économique du Vietnam ces dernières années, soulignant que le pays continue de préserver sa stabilité politique, d’accélérer les réformes institutionnelles, d’améliorer l’environnement des affaires, de développer des infrastructures stratégiques et de renforcer son intégration internationale. Dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam considère les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte, la transition énergétique et le développement de ressources humaines hautement qualifiées comme des moteurs clés pour renforcer sa compétitivité nationale.



Dans le contexte du Partenariat stratégique global établi entre les deux pays, le diplomate Dinh Ngoc Linh a plaidé pour un renforcement de la coopération décentralisée. Il a notamment proposé de développer les liens entre Penang et la province vietnamienne de Gia Lai, en vue d’établir à terme un partenariat de jumelage.



Selon lui, Gia Lai dispose d’importants atouts dans les domaines de la logistique, des ports maritimes, des énergies renouvelables, de l’agriculture de haute technologie, du tourisme et des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la transformation numérique. Ces orientations présentent de fortes complémentarités avec les secteurs d’excellence de Penang.



En présence de représentants du groupe FPT, l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a présenté l’ambition de faire de Gia Lai une nouvelle "vallée technologique" du Vietnam, regroupant des activités de formation aux compétences numériques, de développement de logiciels, d’intelligence artificielle, de semi-conducteurs, de transformation numérique et de solutions de villes intelligentes. Il a souligné que FPT pourrait jouer un rôle de passerelle entre l’écosystème technologique vietnamien et les partenaires de Penang, contribuant ainsi à promouvoir des projets de coopération concrets entre entreprises, instituts de recherche, universités et autorités locales des deux parties



Le ministre en chef de Penang a exprimé son soutien à cette proposition, estimant que les deux localités disposaient d’un fort potentiel de coopération dans les domaines des hautes technologies, de la logistique, du commerce, du tourisme, de l’éducation et des échanges humains.



Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré les responsables du port de Penang afin d’examiner les perspectives de coopération dans les secteurs portuaire et logistique, ainsi que le développement des chaînes d’approvisionnement et des corridors commerciaux entre le Vietnam et la Malaisie.



Cette visite contribue à renforcer la coopération concrète entre les deux pays au niveau local et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat entre Penang et Gia Lai dans les domaines de la technologie, de la logistique, de l’économie maritime, du tourisme et des échanges entre les peuples. -VNA