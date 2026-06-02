Politique

Washington octroie plus de 450.000 dollars au Vietnam pour la recherche des disparus de guerre

Une subvention de plus de 450.000 dollars sera destinée à soutenir les opérations de recherche et d’identification des personnes portées disparues après la guerre au Vietnam, a informé l’Institut du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABCI) le 1er juin à Hanoï.

La délégation de haut niveau de l'USABCI lors de la rencontre des représentants de l’Association Vietnam–États-Unis relevant de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et de l’Association de soutien aux familles des martyrs du Vietnam. Photo : qdnd.vn
La délégation de haut niveau de l'USABCI lors de la rencontre des représentants de l’Association Vietnam–États-Unis relevant de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et de l’Association de soutien aux familles des martyrs du Vietnam. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) – L’Institut du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABCI) a annoncé le 1er juin à Hanoï l’octroi d’une subvention de plus de 450.000 dollars destinée à soutenir les opérations de recherche et d’identification des personnes portées disparues après la guerre au Vietnam.

Cette aide s’inscrit dans le cadre de l'Initiative américaine de recherche des disparus de guerre au Vietnam (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI), l’une des initiatives humanitaires phares du gouvernement américain au Vietnam. Elle contribuera à accélérer les efforts de localisation et d’identification des victimes grâce à l’utilisation de technologies modernes, tout en illustrant l’engagement commun des deux pays à surmonter les séquelles de la guerre et à renforcer leur Partenariat stratégique intégral.

À cette occasion, une délégation de haut niveau de l’Institut du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN, accompagnée de représentants de plusieurs entreprises américaines, effectue une visite de travail au Vietnam du 1er au 4 juin. Selon le programme prévu, elle mènera des missions de terrain auprès des unités directement impliquées dans les activités de recherche.

Le 1er juin, la délégation a également rencontré des représentants de l’Association Vietnam–États-Unis relevant de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et de l’Association de soutien aux familles des martyrs du Vietnam.

Margaret Hanson-Muse, présidente-directrice générale de l’Institut du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN, a souligné que ce soutien aux actions humanitaires s’inscrivait dans la continuité des efforts déployés depuis de nombreuses années pour renforcer la confiance mutuelle et développer les relations de coopération bilatérale.

Selon elle, le secteur privé peut apporter une contribution significative grâce aux technologies, à la logistique et à l’innovation, en complément des initiatives de réconciliation menées par les deux gouvernements. Cette initiative illustre la manière dont les autorités publiques, les entreprises et la société civile peuvent unir leurs efforts pour traiter les conséquences de la guerre tout en consolidant une relation tournée vers l’avenir.

Le financement sera consacré à la fourniture de systèmes de pointe d’identification par ADN et de formations spécialisées, à l’élargissement des activités humanitaires, au transfert de technologies ainsi qu’au renforcement des capacités d’analyse génétique. Une assistance technique sera également apportée afin de garantir la sécurité des opérations aériennes de recherche dans les zones montagneuses, reculées ou difficiles d’accès.

Le projet prévoit en outre l’organisation d’échanges entre anciens combattants ainsi que l’élaboration de programmes pédagogiques numériques destinés aux lycéens sur les efforts déployés pour remédier aux séquelles de la guerre.

Considérée comme l’un des piliers des relations Vietnam–États-Unis, la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre a contribué au fil des ans à renforcer la confiance mutuelle et à favoriser la réconciliation entre les deux pays.

Au-delà de son apport financier et technique, cette nouvelle aide témoigne de la volonté commune du Vietnam et des États-Unis de poursuivre les efforts de réconciliation, de traiter les séquelles de la guerre et de bâtir un partenariat résolument tourné vers l’avenir et le développement durable. -VNA

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#Nouvelle ère #recherche des disparus de guerre #USABCI
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