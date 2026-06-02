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Cybercriminalité : le Vietnam plaide pour une ratification mondiale de la Convention de l’ONU

Le Vietnam a réaffirmé son rôle de précurseur en annonçant avoir déposé son instrument de ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité auprès du Secrétaire général de l’ONU le 17 avril 2026, devenant ainsi le premier pays d’Asie du Sud-Est et le troisième au monde à achever cette procédure.

Chu Tuan Duc, directeur adjoint du Département du droit international et des traités du ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation vietnamienne, s'exprime lors du forum. Photo: VNA
Chu Tuan Duc, directeur adjoint du Département du droit international et des traités du ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation vietnamienne, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 35e session de la Commission sur la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ 35), tenue à Vienne, le Vietnam, en collaboration avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a coorganisé le 1er juin un séminaire intitulé : « De Hanoï vers une participation mondiale : promouvoir la signature et la ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité ».

Organisé sous un format hybride, l’événement a réuni l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, des représentants de plusieurs ministères vietnamiens, ainsi que de nombreux experts internationaux et délégués des États membres.

S’exprimant lors du séminaire, Chu Tuan Duc, directeur adjoint du Département du droit international et des traités du ministère des Affaires étrangères et chef de la délégation vietnamienne, a souligné que l’ouverture à la signature de la Convention à Hanoï en octobre 2025 avait marqué un tournant historique dans la coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité.

Selon lui, ce traité ne se contente pas de clore plusieurs années de négociations multilatérales complexes, mais ouvre également une nouvelle étape où les engagements internationaux doivent être traduits en actions concrètes. Face à une cybercriminalité toujours plus sophistiquée et transfrontalière, il a rappelé qu’aucun État ne pouvait agir seul et que les mécanismes d’entraide judiciaire ainsi que le partage d’informations étaient devenus indispensables.

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La délégation vietnamienne et des représentants des pays lors du forum. Photo: VNA

Le Vietnam a réaffirmé son rôle de précurseur en annonçant avoir déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’ONU le 17 avril 2026, devenant ainsi le premier pays d’Asie du Sud-Est et le troisième au monde à achever cette procédure. Cet engagement précoce permettra au pays de bénéficier pleinement des mécanismes de coopération, de l’assistance technique et des programmes de renforcement des capacités prévus par la Convention.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a exhorté la communauté internationale à accélérer les procédures nationales de signature et de ratification de la Convention, contribuant ainsi à son entrée en vigueur rapide et à l’élargissement du réseau mondial de lutte contre la criminalité numérique.

Le Vietnam élabore actuellement un plan global pour mettre en œuvre la Convention au niveau national, tout en promouvant des initiatives de coopération bilatérale, régionale et multilatérale dans ce domaine. En particulier, le pays coordonne ses efforts avec l’ONUDC et ses partenaires internationaux afin de promouvoir la création d’un centre régional de lutte contre la cybercriminalité à Hanoï. Selon Chu Tuan Duc, ce centre a vocation à devenir un pôle d’excellence pour la formation, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la coopération pratique entre les pays de la région.

De son côté, un représentant de l’ONUDC a salué et remercié le Vietnam pour ses contributions actives tout au long du processus, depuis la phase d’élaboration et de négociation de la Convention jusqu’à l’organisation réussie de la cérémonie de signature en octobre 2025, au cours de laquelle 72 États ont apposé leur signature.

L’organisation onusienne a également réaffirmé son engagement à fournir un appui technique aux pays souhaitant adhérer à ce cadre juridique mondial.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2024, la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité constitue le premier traité multilatéral universel consacré à la lutte contre ce phénomène. La cérémonie d’ouverture à la signature, organisée par le Vietnam à Hanoï en octobre 2025, a enregistré la signature de 72 États, jetant ainsi des bases solides pour une entrée en vigueur rapide du texte et pour son rôle de nouveau cadre mondial de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Convention des Nations unies contre la cybercriminalité #cybercriminalité #Commission sur la prévention du crime et la justice pénale
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