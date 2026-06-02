Un nouveau souffle pour les musées intelligents au Vietnam





Hanoï (VNA) – La transformation numérique ouvre un nouveau chapitre pour le système muséal vietnamien, permettant aux objets exposés, autrefois confinés derrière les vitrines, de devenir plus vivants et plus accessibles au public.

Grâce à la numérisation, à la réalité virtuelle, aux projections en 3D ou encore aux systèmes de médiation multimédia, de nombreux musées renouvellent leurs modes de présentation, offrant des expériences immersives qui rapprochent l’histoire et la culture nationales des jeunes générations.



Le coup d’accélérateur technologique qui redonne vie au patrimoine



Ces dernières années, l’intégration des technologies numériques s’est imposée comme une tendance majeure dans le secteur muséal vietnamien. Au-delà de leur rôle dans la préservation et la conservation des collections, ces technologies ouvrent de nouvelles voies pour raconter l’histoire et valoriser le patrimoine culturel à travers le langage de l’ère numérique.



Le Musée de Côn Dao en offre une illustration éloquente. De nombreux documents et photographies historiques y ont été restaurés grâce aux technologies modernes. Des clichés anciens, altérés par le temps, ont ainsi été numérisés et reconstitués avec précision, devenant de précieuses ressources pour les expositions. Cette démarche permet non seulement de préserver la mémoire des générations passées, mais aussi de la transmettre au public de manière plus émouvante et plus accessible.



De même, le Musée des Femmes du Vietnam a entrepris la numérisation de nombreux documents, photographies et objets liés à la vie et à la carrière de l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh. Associées à des fonds conservés dans d’autres musées, ces ressources donnent naissance à des espaces d’exposition enrichis par le mapping vidéo, les images en trois dimensions et les expériences de réalité virtuelle. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’histoire de façon plus intuitive et approfondir leur compréhension des grandes étapes du parcours national.



Selon les spécialistes, lorsque la technologie se met au service de la culture, les objets exposés cessent d’être de simples témoins silencieux du passé pour devenir de véritables « narrateurs de l’histoire », capables d’établir un lien plus fort entre le public et la mémoire collective.



Un nouveau visage pour les musées intelligents



L’essor des technologies numériques transforme profondément le paysage muséal vietnamien.



Pionnier dans ce domaine, le Musée national d’Histoire du Vietnam a développé des visites virtuelles en 3D ainsi que des espaces d’exposition en ligne permettant au public de découvrir ses collections et ses trésors nationaux sans se déplacer. La diversification des plateformes numériques a entraîné une forte progression de la fréquentation de son site Internet au cours des dernières années.



De son côté, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam a mis en place une application de médiation multimédia associant commentaires audio, contenus visuels et outils interactifs afin d’enrichir l’expérience des visiteurs. Les expositions virtuelles intégrant l’intelligence artificielle contribuent également à attirer un public toujours plus nombreux.



D’autres établissements, tels que le Musée des Vestiges de guerre ou le Musée des Femmes du Sud, développent eux aussi des dispositifs innovants reposant sur la modélisation 3D, les bornes interactives intelligentes et divers outils numériques. Les visiteurs ne se contentent plus d’observer les objets exposés ; ils peuvent désormais rechercher eux-mêmes des informations, explorer les contextes historiques et interagir avec les contenus proposés.



Les experts estiment que la technologie constitue aujourd’hui un levier efficace pour attirer le public, en particulier les jeunes, familiers des environnements numériques et en quête d’expériences immersives. Au lieu de recevoir passivement des informations, les visiteurs participent désormais activement à la découverte du patrimoine, ce qui favorise une compréhension plus profonde et durable.



Vers un modèle de musée ouvert et participatif



Malgré ces avancées encourageantes, le développement des musées intelligents au Vietnam reste confronté à plusieurs défis.



Le principal obstacle demeure celui des ressources. La mise en place d’équipements technologiques de pointe nécessite des investissements importants, alors que de nombreux musées disposent de budgets limités. À cela s’ajoute le manque de personnels spécialisés dans les technologies numériques appliquées au secteur muséal, obligeant souvent les établissements à recourir à des partenaires extérieurs pour mener leurs projets de transformation.



La question de la protection des droits d’auteur liés aux œuvres, aux collections et aux documents mis en ligne constitue également un enjeu majeur. Les spécialistes soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes de partenariat public-privé afin d’encourager les entreprises et les organisations sociales à accompagner les musées dans leur transition numérique.



Conformément aux orientations du secteur culturel, les musées vietnamiens sont appelés à évoluer vers un modèle plus ouvert, centré sur le public, favorisant l’interaction et le lien avec la communauté. L’approbation par le Premier ministre du projet de « Transformation numérique dans le domaine de la culture à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045 » est considérée comme un moteur essentiel pour poursuivre la modernisation du réseau muséal selon les standards internationaux.



Les responsables culturels soulignent toutefois que la numérisation n’a pas vocation à remplacer le musée physique. Le contact direct avec les objets originaux demeure au cœur de l’expérience muséale. La technologie agit plutôt comme un pont entre le passé et le présent, permettant aux valeurs historiques et culturelles de rayonner plus largement au sein de la société.



À l’heure où la transformation numérique s’accélère dans tous les secteurs, l’évolution des musées contribue non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à renouveler les modes de transmission de la mémoire collective. Portés par cet élan technologique, les musées vietnamiens se dotent progressivement d’un visage plus moderne et plus attractif, devenant de véritables espaces culturels vivants où l’histoire continue d’être préservée et transmise aux générations futures.- VNA