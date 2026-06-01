Culture-Sports

SECRET WAG offre au Vietnam la victoire du FFWS SEA 2026 Spring à Hô Chi Minh-Ville

Devant des milliers de supporters au Palais des sports de la Région militaire 7, l’équipe vietnamienne SECRET WAG a remporté le Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring, devenant la première formation du pays sacrée sur son sol et décrochant la prime de 2,6 milliards de dôngs.

Des étudiants découvrent des jeux en réalité virtuelle. Photo: VNA
Des étudiants découvrent des jeux en réalité virtuelle. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’équipe vietnamienne SECRET WAG a remporté, le 31 mai à Hô Chi Minh-Ville, le titre du Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring, après avoir dominé les meilleures formations d’Asie du Sud-Est devant des milliers de supporters. Cette victoire historique marque le premier sacre du Vietnam à domicile dans cette compétition régionale majeure d’esport et confirme la montée en puissance des équipes vietnamiennes sur la scène internationale.

Après plus d’un mois de compétition, entamée le 24 avril avec la participation de 18 équipes de premier plan de la région, les 12 meilleures formations se sont retrouvées à Hô Chi Minh-Ville pour disputer la phase finale du tournoi. Organisée les 30 et 31 mai, la finale a offert aux amateurs d’esport des affrontements de haut niveau dans une ambiance particulièrement animée.

L’événement, doté d’une scène moderne et d’équipements techniques répondant aux standards internationaux, a également proposé de nombreuses activités interactives destinées à la communauté des passionnés de Free Fire. Environ 1.500 spectateurs ont assisté directement aux matchs, tandis que plus de 300.000 internautes ont suivi la compétition en ligne.

Le tournoi réunissait plusieurs équipes réputées de la région, parmi lesquelles Buriram United Esports et Team Falcons de Thaïlande, RRQ Kazu et EVOS Divine d’Indonésie, ainsi qu’Aurora Gaming de Malaisie.

Malgré l’absence de points bonus obtenus lors du Point Rush, disputé avant la grande finale, SECRET WAG a abordé la compétition avec confiance et détermination. Après un début de tournoi solide, la formation vietnamienne a pris un avantage décisif en décrochant son premier « Booyah! » lors de la troisième manche.

SECRET WAG a signé une performance remarquable en remportant quatre « Booyah! » en seulement six manches, devenant ainsi la première équipe à conclure une finale Champion Rush après seulement six parties. Grâce à une prestation maîtrisée tout au long de la journée, l’équipe vietnamienne a décroché la victoire décisive sous les acclamations du public local.

Au terme du FFWS SEA 2026 Spring, les huit meilleures équipes de la région, rejointes par EVOS Divine, champion en titre de l’Esports World Cup 2025, représenteront l’Asie du Sud-Est lors de l’Esports World Cup 2026, compétition mondiale réunissant les meilleures équipes de Free Fire. -VNA

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