Politique

Le Vietnam et les Pays-Bas tiennent leur deuxième consultation politique

Lors de la deuxième consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Vietnam et les Pays-Bas ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur partenariat global et leurs partenariats stratégiques sectoriels, en mettant l’accent sur le commerce, l’innovation, la transition verte et la coopération multilatérale.

Panorama de la consultation politique. Photo: ministère des Affaires étrangères
Panorama de la consultation politique. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères (AE), Le Thi Thu Hang, et son homologue néerlandais, Marcel de Vink, ont coprésidé le 1er juin à Hanoï la deuxième consultation politique Vietnam–Pays-Bas au niveau des vice-ministres.

Dans une atmosphère ouverte et sincère, les deux parties se sont informées de la situation dans leurs pays respectifs et ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale. Les deux vice-ministres se sont félicités des résultats obtenus depuis la précédente consultation, notamment l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, la coordination étroite et le soutien mutuel aux initiatives et candidatures dans les forums régionaux et internationaux, la facilitation des activités des entreprises ainsi que l’utilisation efficace des mécanismes existants pour résoudre rapidement les questions en suspens dans les relations bilatérales.

Présentant les orientations de développement du Vietnam pour les années à venir, Le Thi Thu Hang a rappelé l’objectif stratégique du pays de devenir, d’ici à 2030, une économie en développement à revenu intermédiaire supérieur dotée d’une industrie moderne, avant d’accéder au statut de pays développé à revenu élevé en 2045. Elle a souligné que la croissance durable reposera sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Dans cette perspective, elle a souhaité voir le partenariat global Vietnam–Pays-Bas ainsi que les partenariats stratégiques sectoriels gagner davantage en profondeur et en efficacité.

La vice-ministre a appelé au renforcement de la coopération commerciale et de l’investissement, les Pays-Bas figurant parmi les principaux partenaires européens du Vietnam. Elle a également exprimé le souhait de poursuivre la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’agriculture durable, l’adaptation au changement climatique et l’économie circulaire, tout en l’étendant aux secteurs prioritaires que sont la transformation numérique, la transition verte, les sciences et les technologies.

Le Thi Thu Hang a par ailleurs invité les Pays-Bas et les autres États membres de l’Union européenne à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) et à soutenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux produits halieutiques vietnamiens.

Pour sa part, Marcel de Vink a salué les résultats du développement socio-économique du Vietnam et réaffirmé l’importance accordée par son pays à ce partenaire de confiance en Asie-Pacifique. Il a exprimé la volonté des Pays-Bas d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Le vice-ministre néerlandais a indiqué que les Pays-Bas souhaitaient envoyer au Vietnam d’importantes délégations d’entreprises afin d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement. Il a réaffirmé la volonté de son pays d’accompagner le Vietnam dans ses transitions verte et numérique ainsi que dans le développement de l’économie circulaire, tout en saluant l’élargissement de la coopération dans les domaines des sciences et technologies, des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées et de la mise en œuvre de programmes de recherche conjoints.

Les deux parties ont enfin convenu de poursuivre leur coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la justice, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples. Elles ont également réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au libre-échange, au règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, ainsi qu’au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, conformément notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA

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