Politique

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les partenaires italiens

Hô Chi Minh-Ville s’engage à continuer de créer des conditions favorables au fonctionnement efficace du Consulat général d’Italie et de la communauté d’affaires italienne dans la métropole économique du Sud, contribuant ainsi au développement des relations entre Hô Chi Minh-Ville et l’Italie ainsi qu’au partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.

Délégués présents à la réception. Photo: VNA
Délégués présents à la réception. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale italienne (2 juin), célébré lors d’une réception organisée dans la soirée du 2 juin par le Consulat général d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, le vice-président du Comité populaire municipal, Trân Van Bay, a réaffirmé l’importance que la ville accorde au développement de sa coopération avec les partenaires italiens.

Il a souligné que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973 et du partenariat stratégique en 2013, les relations entre le Vietnam et l’Italie n’avaient cessé de se renforcer, devenant de plus en plus substantielles, diversifiées et efficaces.

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Le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Van Bay, s'exprime lors de la réception. Photo: sggp.org.vn

Selon lui, la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les partenaires italiens offre un large potentiel, notamment dans des secteurs où les besoins de la ville rejoignent les savoir-faire italiens, tels que la finance, l’industrie verte, les énergies renouvelables, la logistique, l’innovation et la lutte contre le changement climatique.

Les autorités municipales souhaitent également développer l’enseignement de l’italien, intensifier les échanges d’étudiants, d’enseignants et d’experts, et poursuivre les activités culturelles dans les domaines de l’art, de la gastronomie, de la mode, du sport et du tourisme.

Selon la consule générale d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, Alessandra Tognonato, environ 870 Italiens vivent actuellement dans la métropole du Sud, soit près des deux tiers de la communauté italienne établie au Vietnam. Par leurs contributions quotidiennes, ils participent activement à la promotion de l’image de l’Italie et au rapprochement des peuples des deux pays.

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La consule générale d’Italie à Hô Chi Minh-Ville, Alessandra Tognonato, s'exprime lors de la réception. Photo: sggp.org.vn

Selon la diplomate, l’Italie nourrit à l’égard du Vietnam des sentiments d’estime et d’amitié sincère. Les relations bilatérales se renforcent continuellement et prennent une dimension de plus en plus stratégique. Sur le plan économique, les échanges restent dynamiques : le commerce bilatéral a atteint 6,9 milliards d’euros en 2025 et poursuit sa progression depuis le début de l’année 2026.

Les échanges commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et l’Italie ont, à eux seuls, dépassé 800 millions de dollars en 2025. L’Italie compte actuellement 92 projets d’investissement direct dans la ville, pour un capital total de 279 millions de dollars.

Au-delà de la coopération économique, l’Italie et le Vietnam, y compris Hô Chi Minh-Ville, développent de nombreux programmes de coopération dans des domaines variés tels que la diplomatie, les sciences et technologies spatiales, la recherche géologique, la culture et le sport. Ces initiatives contribuent à rapprocher davantage les deux cultures et les deux peuples, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour transformer les connaissances et la créativité en réalisations concrètes et durables. -VNA

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