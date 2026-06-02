Le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar adoptent un plan d’action anti-drogue

Hanoi (VNA) – Le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar ont voté lors d’une conférence tenue mardi 2 juin à Hanoi un Plan d’action conjoint pour l’intensification de la sensibilisation, de la coordination de lutte contre la criminalité liée à la drogue en 2026.



Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyên Van Long a déclaré que Vietnam considérait toujours la prévention et la lutte contre la drogue comme une tâche politique crucial, à la fois urgente et à long terme, et une responsabilité qui incombe à l’ensemble du système politique et de la société.



Le Vietnam attache une grande importance à l’amitié traditionnelle, à la solidarité et à la coopération globale qu’il entretient avec la Chine, le Laos et le Myanmar, et apprécie la coordination étroite et le soutien actif que ces pays apportent conjointement au Vietnam dans ses efforts de prévention et de lutte contre la drogue au fil des ans, a-t-il affirmé.



Il a souligné que, en tant que pays voisins partageant des frontières communes et occupant des positions stratégiques importantes, le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar subissent les impacts directs de la situation mondiale et régionale de la criminalité liée à la drogue.



Dans ce contexte, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a demandé au ministère chinois de la Sécurité publique, au ministère lao de la Sécurité publique et au ministère birman de l’Intérieur de coordonner une campagne intensive de sensibilisation et de lutte conjointe contre la criminalité liée à la drogue de juin à septembre 2026.



Cette activité revêt non seulement une importance professionnelle, mais elle véhicule également un message politique fort et témoigne de l’engagement des pays dans la lutte contre la criminalité mondiale liée à la drogue.

Vue d’ensemble de la conférence, à Hanoi, le 2 juin. Photo : VNA

Ce plan d’action conjoint prévoit la coordination, par les quatre pays, de l’évaluation et du contrôle de la production, du trafic et du transport illicite de drogue et de précurseurs dans la région, au moyen d’un contrôle strict des zones frontalières, des postes-frontières terrestres et des axes routiers terrestres, fluviaux, maritimes et aériens.



Les parties coopéreront dans le cadre d’enquêtes conjointes, axées sur les réseaux transnationaux de trafic de stupéfiants et les zones de transit illicites. Elles examineront également les dossiers des personnes recherchées soupçonnées de se réfugier sur le territoire d’un autre pays afin de vérifier leur identité, de coordonner leur arrestation et de les remettre aux autorités compétentes conformément à la réglementation.



Les pays étudieront également la possibilité d’envoyer des représentants dans le pays hôte, avec l’accord de ce dernier, afin de coordonner et d’étendre les enquêtes sur les affaires de crimes transnationaux liés à la drogue, dans le but d’identifier les protagonistes de ces réseaux et de les démanteler.



Parallèlement, ils coordonneront leurs efforts pour contrôler étroitement les activités licites liées aux substances narcotiques, et encadrent rigoureusement les entreprises impliquées dans l’importation et l’exportation de précurseurs et de produits chimiques en provenance des quatre pays, afin d’empêcher leur utilisation dans la production illégale de stupéfiants.



Selon ce plan, la période de pointe se déroulera pendant trois mois, du 15 juin au 15 septembre 2026, dans les provinces et villes frontalières entre le Vietnam et le Laos, le Vietnam et la Chine, la Chine et le Laos, le Laos et le Myanmar, ainsi que dans d’autres zones clés pour la criminalité liée à la drogue dans ces quatre pays. – VNA

