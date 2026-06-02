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Le dirigeant To Lam appelle à privilégier l’efficacité du fonctionnement des institutions

Le dirigeant To Lam a souligné qu’il ne suffisait pas d’évaluer le nombre de structures fusionnées, d’organismes réorganisés, de sièges administratifs réaffectés ou de compétences décentralisées. Il est essentiel d’apprécier la qualité réelle du fonctionnement du nouveau modèle.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 2 juin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé une réunion avec le Comité central de pilotage chargé du bilan d’une année de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration locale.

À l’issue des échanges et de l’examen des rapports, To Lam a souligné qu’il ne suffisait pas d’évaluer le nombre de structures fusionnées, d’organismes réorganisés, de sièges administratifs réaffectés ou de compétences décentralisées. Il est essentiel d’apprécier la qualité réelle du fonctionnement du nouveau modèle.

Le dirigeant a insisté sur plusieurs questions fondamentales : l’appareil administratif est-il devenu plus léger ? Son fonctionnement est-il plus fluide ? Les responsabilités sont-elles mieux définies ? Les services rendus aux citoyens et aux entreprises se sont-ils améliorés ? Le nouveau modèle crée-t-il de nouveaux moteurs de développement ? Et surtout, permet-il d’accroître l’efficience, l’efficacité et la performance du système politique ?

To Lam a reconnu que la réforme avait permis de mener à bien un volume considérable de travail dans des délais exigeants. Toutefois, il a souligné que la réussite de la phase de réorganisation ne garantissait pas automatiquement celle de la phase de fonctionnement.

Selon lui, la priorité doit désormais être de passer d’une réorganisation achevée à un fonctionnement efficace des structures, d’une stabilisation organisationnelle à une amélioration de la gouvernance et d’une décentralisation des missions à un renforcement des capacités d’exécution.

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Panorama de la réunion. Photo: VNA



Le secrétaire général du Parti et président de la République a également appelé à identifier avec lucidité les principaux blocages qui subsistent.

Il a notamment relevé que certaines réglementations et procédures, bien qu’adoptées, n’étaient pas encore suffisamment harmonisées pour répondre aux exigences du nouveau modèle.

Concernant la décentralisation, il a insisté sur la nécessité d’associer les responsabilités aux ressources financières, humaines et numériques nécessaires à leur mise en œuvre.

S’agissant des administrations communales, il a observé que de nombreuses compétences auparavant exercées au niveau du district avaient été transférées aux communes, alors que les capacités du personnel, les infrastructures et les ressources demeuraient inégales selon les localités.

To Lam a également souligné les difficultés liées à la transformation numérique, aux données et aux capacités de mise en œuvre, qu’il considère comme des facteurs déterminants pour le succès de la réforme.

Pour finaliser le rapport d’évaluation, il a demandé de renforcer la portée analytique, la profondeur théorique, la dimension pratique et la force de conviction du document.

Il a notamment préconisé d’approfondir l’évaluation du renouvellement des méthodes de direction du Parti, du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, de l’efficacité de la décentralisation, de la gouvernance fondée sur les données, tout en proposant des critères de mesure de la performance du nouveau modèle.

To Lam a souligné que cette réforme institutionnelle revêtait une importance majeure, non seulement pour le présent mais aussi pour l’avenir du pays.

L’objectif n’est pas simplement de réduire le nombre de structures administratives, mais de construire un appareil plus performant, plus cohérent, plus responsable, plus efficace et davantage au service de la population, tout en jetant les bases d’un modèle moderne de gouvernance nationale répondant aux exigences d’un développement rapide et durable. -VNA

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