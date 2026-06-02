Le Vietnam et la France renforcent leur coopération de défense et parlementaire

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Hanoi, 2 juin (VNA) – Le Vietnam et la France ont convenu de renforcer davantage leur coopération en matière de défense et de sécurité et d’élargir les liens entre leurs organes législatifs afin de concrétiser le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

L’accord a été discuté lors d’une rencontre mardi 2 juin à Hanoi entre le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyên Doan Anh, et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques.

Les deux parties ont estimé que les relations franco-vietnamiennes continuaient de se développer positivement dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, la culture, la santé et l’éducation, en particulier depuis l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024.

Ce nouveau cadre de partenariat est considéré comme une étape importante, ouvrant de plus larges perspectives de coopération politique, économique, de défense, de sécurité et d’échanges entre les peuples, ont-ils déclaré.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Doan Anh (à droite) serre la main du président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à Hanoi, le 2 juin. Photo : VNA

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est félicité du renforcement de la coopération entre les organes spécialisés des deux Assemblées nationales, la qualifiant de fondement essentiel pour le renforcement de la compréhension mutuelle, de la confiance politique et de la coopération pratique, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Le Vietnam accorde une grande importance au rôle et à la position de la France en Europe, dans la région Indo-Pacifique ainsi que sur la scène internationale, a-t-il affirmé.

La France est actuellement l’un des principaux partenaires du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et le premier pays de l’UE à avoir établi un partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Afin d’approfondir leur partenariat stratégique global, il a suggéré que les deux parties continuent de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau entre les dirigeants de l’Assemblée nationale du Vietnam et ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat français ; et renforcent la coopération entre leurs commissions, les groupes parlementaires d’amitié, les femmes parlementaires, les jeunes parlementaires et les organes de conseil et de soutien.

Pour sa part, Jean-Michel Jacques a déclaré que cette visite avait pour objectif de promouvoir davantage la coopération bilatérale et a exprimé la volonté de la France d’élargir sa collaboration en matière de défense et de sécurité et dans divers autres domaines.

Il a espéré que le Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-France continuera de jouer un rôle de passerelle, contribuant à renforcer les relations et à promouvoir la matérialisation effective des engagements de coopération entre les deux pays et les deux Assemblées nationales. – VNA

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