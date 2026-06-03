Le PM Lê Minh Hung préside la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, mercredi matin 3 juin, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026, consacrée à l'évaluation du développement socio-économique et à la définition des solutions clés pour la période à venir.

En ouverture des travaux, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les innovations méthodologiques du Bureau du gouvernement, du ministère des Finances et d’autres ministères concernés dans l'élaboration de rapports destinés à la réunion. Ces documents offrent désormais une vision globale de la situation socio-économique, de la défense, de la sécurité, de la culture, de l'éducation, de la santé, ainsi que du décaissement des investissements publics et du déploiement des programmes cibles nationaux. L'ordre du jour s'est également concentré sur le perfectionnement institutionnel, le développement des sciences et technologies, l'innovation, la transition numérique nationale, ainsi que la mise en œuvre de la résolution n° 57 du Bureau politique.

Le chef du gouvernement a exhorté les membres du gouvernement à analyser en profondeur les goulets d'étranglement et les lacunes persistantes, en particulier dans le traitement des affaires publiques et la finalisation du cadre juridique. Bien que le gouvernement ait mobilisé d'importantes ressources pour l'élaboration des lois, le volume de travail législatif reste colossal.

Il a averti que tout retard dans la publication des textes réglementaires, décrets et circulaires d'application impacterait directement la mise en œuvre des politiques sur le terrain. À ce titre, il a appelé les ministères à éliminer définitivement les arriérés de documents juridiques et à engager la responsabilité directe des chefs d'administration.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Sur le front économique, le Premier ministre a indiqué que malgré la stabilité macroéconomique et une inflation maîtrisée, des signaux d'alerte exigent une vigilance accrue. La croissance de plusieurs secteurs clés de l'industrie, de l'agriculture, du commerce extérieur et des services n'a pas atteint les objectifs fixés. À l'issue de cette session, le gouvernement promulguera une résolution sectorielle fixant des mesures drastiques pour stimuler la croissance au second semestre.

Le Premier ministre a annoncé qu’il chargerait les vice-Premiers ministres, selon leurs domaines de compétence, de travailler directement avec les ministères, les collectivités locales et les secteurs économiques affichant une croissance faible ou inférieure aux objectifs afin de lever les obstacles et soutenir les activités de production et d’affaires, notamment dans l’industrie, l’agriculture et les exportations, en particulier pour les produits exportateurs stratégiques dont la croissance ralentit ou recule.

Enfin, concernant la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, le Premier ministre a salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Sciences et des Technologies. Il a toutefois souligné l'urgence de parfaire de manière synchrone les mécanismes politiques, de développer les infrastructures numériques et les bases de données nécessaires pour faire des technologies le nouveau moteur de la croissance économique du pays. -VNA

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