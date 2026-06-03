Économie

Le PM Lê Minh Hung préside la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, le 3 juin à Hanoï, la réunion mensuelle du gouvernement consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique du mois de mai et des cinq premiers mois de l’année 2026, ainsi qu’à la définition des principales orientations et mesures pour la période à venir.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, mercredi matin 3 juin, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026, consacrée à l'évaluation du développement socio-économique et à la définition des solutions clés pour la période à venir.

En ouverture des travaux, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les innovations méthodologiques du Bureau du gouvernement, du ministère des Finances et d’autres ministères concernés dans l'élaboration de rapports destinés à la réunion. Ces documents offrent désormais une vision globale de la situation socio-économique, de la défense, de la sécurité, de la culture, de l'éducation, de la santé, ainsi que du décaissement des investissements publics et du déploiement des programmes cibles nationaux. L'ordre du jour s'est également concentré sur le perfectionnement institutionnel, le développement des sciences et technologies, l'innovation, la transition numérique nationale, ainsi que la mise en œuvre de la résolution n° 57 du Bureau politique.

Le chef du gouvernement a exhorté les membres du gouvernement à analyser en profondeur les goulets d'étranglement et les lacunes persistantes, en particulier dans le traitement des affaires publiques et la finalisation du cadre juridique. Bien que le gouvernement ait mobilisé d'importantes ressources pour l'élaboration des lois, le volume de travail législatif reste colossal.

Il a averti que tout retard dans la publication des textes réglementaires, décrets et circulaires d'application impacterait directement la mise en œuvre des politiques sur le terrain. À ce titre, il a appelé les ministères à éliminer définitivement les arriérés de documents juridiques et à engager la responsabilité directe des chefs d'administration.

vnanet-potal-thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-52026-8801729.jpg
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Sur le front économique, le Premier ministre a indiqué que malgré la stabilité macroéconomique et une inflation maîtrisée, des signaux d'alerte exigent une vigilance accrue. La croissance de plusieurs secteurs clés de l'industrie, de l'agriculture, du commerce extérieur et des services n'a pas atteint les objectifs fixés. À l'issue de cette session, le gouvernement promulguera une résolution sectorielle fixant des mesures drastiques pour stimuler la croissance au second semestre.

Le Premier ministre a annoncé qu’il chargerait les vice-Premiers ministres, selon leurs domaines de compétence, de travailler directement avec les ministères, les collectivités locales et les secteurs économiques affichant une croissance faible ou inférieure aux objectifs afin de lever les obstacles et soutenir les activités de production et d’affaires, notamment dans l’industrie, l’agriculture et les exportations, en particulier pour les produits exportateurs stratégiques dont la croissance ralentit ou recule.

Enfin, concernant la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, le Premier ministre a salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Sciences et des Technologies. Il a toutefois souligné l'urgence de parfaire de manière synchrone les mécanismes politiques, de développer les infrastructures numériques et les bases de données nécessaires pour faire des technologies le nouveau moteur de la croissance économique du pays. -VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #gouvernement #réunion périodique #Vietnam #réunion
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion périodique d’avril du gouvernement

La réunion périodique d’avril du gouvernement pour évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir a eu lieu dans l’après-midi du 4 mai sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.

Voir plus

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo :VNA

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain

Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.

Le gouvernement envisage de développer le marché intérieur en un pilier essentiel pour la croissance pour la période 2026-2030. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Photo: VNA

Le modèle d’administration locale à deux niveaux libère de nouvelles ressources de développement

Un an après l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nombreuses localités vietnamiennes commencent à tirer parti des ressources issues de la réorganisation administrative. La réaffectation des sièges, terrains et bâtiments publics excédentaires ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des infrastructures, des services publics et de l’économie locale, tout en favorisant une gestion plus efficace et plus durable des biens publics.

Photo d'illustration : VietnamPlus

Carte ABTC : le Vietnam précise les conditions d’attribution et de gestion

Le gouvernement vietnamien a publié une nouvelle réglementation encadrant les procédures, les compétences et les conditions d’octroi de la carte de voyage d’affaires APEC (ABTC), un dispositif destiné à faciliter les déplacements des entrepreneurs au sein des économies membres de l’APEC sans obligation de visa. La décision, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, vise à renforcer la transparence administrative, à moderniser la gestion des déplacements professionnels internationaux et à soutenir l’intégration économique du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.

Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Vinachem signe plusieurs accords stratégiques aux Philippines

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le groupe vietnamien Vinachem a conclu des protocoles d’accord avec trois entreprises philippines de premier plan dans les secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie.