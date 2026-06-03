Hanoï enregistre une hausse modérée de l’inflation en mai

Hanoï (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) de Hanoï a augmenté de 0,28 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, selon les dernières données publiées par l’Office des statistiques de la capitale. Cette hausse porte la progression de l’IPC à 2,95 % depuis décembre 2025 et à 5,62 % sur un an.



Parmi les onze groupes de biens et services composant l’indice, huit ont enregistré une hausse. Le groupe « Logements, électricité, eau, combustibles et matériaux de construction » a progressé de 0,8 % sur un mois, sous l’effet notamment d’une augmentation moyenne de 2,58 % des tarifs de l’électricité à usage domestique et de 0,55 % des loyers résidentiels. Cette évolution est intervenue malgré le recul marqué des prix du pétrole lampant (-21,06 %) et du gaz (-4,94 %).



Le groupe « Transports » a également augmenté de 0,57 % sur un mois, principalement en raison d’une hausse moyenne de 2,3 % des prix des carburants. Les groupes « Équipements et appareils ménagers » (+0,17 %) et « Culture, loisirs et tourisme » (+0,90 % sur un mois et +3,69 % sur un an) ont aussi contribué à la progression de l’indice général.



À l’inverse, le groupe « Alimentation et services de restauration » a reculé de 0,05 % par rapport à avril, tout en affichant une hausse de 5,2 % sur un an. Selon l’Office des statistiques, ce repli s’explique principalement par la baisse des prix du riz, favorisée par l’abondance de l’offre à la suite des récoltes dans plusieurs provinces agricoles.



Les groupes « Habillement, chapeaux et chaussures » et « Autres biens et services » ont également enregistré de légères diminutions (-0,15 % et -0,01 %, respectivement).



Sur les cinq premiers mois de l’année, l’IPC de Hanoï affiche une hausse moyenne de 4,79 % par rapport à la même période de 2025.



Le renforcement des contrôles du marché a permis de lutter contre la spéculation, la rétention de marchandises et les fraudes commerciales. Selon l’Office des statistiques, le marché de Hanoï est resté globalement stable et équilibré tout au long du mois de mai, contribuant ainsi aux objectifs de maîtrise de l’inflation et de croissance durable. -VNA