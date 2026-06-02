Le Vietnam renforce son cadre juridique pour son Centre financier international

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 2 juin, au siège du gouvernement, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une réunion consacrée au Centre financier international au Vietnam.



Selon les rapports et les avis présentés lors de la réunion, le Centre financier international dispose désormais d’un cadre juridique spécifique fondé sur le modèle « un centre, deux destinations », avec la Résolution n°222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale et huit décrets gouvernementaux en encadrant la mise en œuvre.



Sur la base de ce cadre juridique, les ministères, les secteurs concernés ainsi que Ho Chi Minh-Ville et Da Nang ont activement engagé de nombreuses actions liées à la promotion de l’investissement, au personnel et aux infrastructures.



Lors de la réunion, le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que l’orientation du Parti en faveur du développement d’un Centre financier international était clairement définie et que d’importants progrès avaient déjà été accomplis malgré la complexité des travaux à réaliser.



Il a rappelé que la Conclusion n°18-KL/TW du Comité central du Parti soulignait la nécessité de mettre rapidement le Centre financier international en activité. L’objectif est de mettre en place un centre doté d’un cadre juridique transparent, clair et solide afin d’attirer les investisseurs internationaux. Il s’agit de l’une des solutions majeures pour mobiliser des capitaux à moyen et long termes au service d’un développement rapide et durable.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Selon le chef du gouvernement, le développement du Centre financier international reste confronté à de nombreux défis dans un contexte mondial complexe et de forte concurrence entre les places financières régionales et internationales pour attirer les flux de capitaux.



Le Vietnam, arrivé plus tard sur ce terrain, doit donc mettre en place des mécanismes et des politiques suffisamment attractifs pour les investisseurs tout en garantissant la maîtrise des risques, la stabilité macroéconomique et une croissance durable.



Concernant les orientations à venir, le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Nguyen Van Thang la présidence du Conseil de gouvernance du Centre financier international, avec la responsabilité de superviser directement son fonctionnement.



Soulignant que les produits et services financiers constituaient un facteur déterminant pour l’efficacité du Centre financier international, et que Ho Chi Minh-Ville et Da Nang étaient deux moteurs de croissance du pays, il a chargé le ministère des Finances, en coordination avec les ministères, organismes concernés et ces deux villes, de définir la liste des produits et services financiers du Centre, en priorité ceux liés au commerce et à l’investissement.



Selon le Premier ministre, le développement de ces produits bénéficie déjà d’orientations politiques favorables. Il a appelé à poursuivre les recherches réglementaires au cours du mois de juin afin de créer des mécanismes novateurs permettant de lancer rapidement plusieurs produits et services financiers clés pour le Centre financier international.



Estimant que le projet était désormais clairement structuré, il a demandé aux autorités compétentes d’étudier et de proposer les ajustements réglementaires nécessaires afin d’accélérer encore le développement du Centre financier international. -VNA

