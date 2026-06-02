Économie

Le durian vietnamien s'ouvre les portes d’un marché de 1,4 milliard d’habitants

Alors que les organes compétents des deux pays finalisent les protocoles techniques, le Vietnam pourrait devenir le premier pays à exporter officiellement ce fruit vers le pays de plus de 1,4 milliard d’habitants, devançant son concurrent thaïlandais.

Le durian vietnamien s'ouvre les portes d’un marché de 1,4 milliard d’habitants. Photo: VNA
Le durian vietnamien s'ouvre les portes d’un marché de 1,4 milliard d’habitants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s’apprête à franchir une étape historique pour son industrie fruitière avec l’ouverture prévue, dès juillet 2026, du marché indien aux exportations de durians frais.

Par ailleurs, plusieurs autres marchés importants, tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée et l'Australie, augmentent également leurs importations de durian, offrant ainsi de nombreuses opportunités de croissance à l'industrie vietnamienne pesant plusieurs milliards de dollars.​

Dans la province de Dak Lak, principal verger du pays, les perspectives sont particulièrement optimistes avec une production attendue de plus de 500 000 tonnes, soit une progression de 20 % par rapport à l'année précédente. Selon Le Anh Trung, président de l’Association du durian de la province de Dak Lak, cette performance s'explique par une meilleure maîtrise des techniques culturales par les agriculteurs et par un calendrier de récolte qui évite la confrontation directe avec la production thaïlandaise. Alors que les organes compétents des deux pays finalisent les protocoles techniques, le Vietnam pourrait devenir le premier pays à exporter officiellement ce fruit vers le pays de plus de 1,4 milliard d’habitants, devançant son concurrent thaïlandais.

Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT), a analysé que bien que le marché indien soit encore au stade de la découverte pour le durian, le succès fulgurant du fruit du dragon, dont l'Inde est devenue le deuxième client mondial derrière la Chine, laisse présager un potentiel de consommation massif.

Selon lui, l'Inde doit être abordée comme une stratégie à long terme, privilégiant initialement les produits transformés ou congelés pour pallier les défis logistiques. Si seulement 5-10% de la population indienne adopte ce fruit, les retombées économiques pour le Vietnam seraient colossales.​

Les chiffres des quatre premiers mois de 2026 confirment déjà cette tendance à l'expansion mondiale avec des exportations totales atteignant 293 millions de dollars, soit une hausse de 60 % sur un an. Si la Chine reste le moteur principal avec une croissance de 143 %, des bonds spectaculaires ont été enregistrés en République de Corée, où les importations ont progressé de 201 %. Cette réussite sur des marchés réputés pour leur sévérité en matière de sécurité alimentaire démontre que les producteurs vietnamiens ont su élever leurs standards de qualité et de gestion des résidus chimiques pour répondre aux normes internationales les plus strictes.

Outre le maintien et l’augmentation de la part de marché en Chine, il est également nécessaire de conquérir de nouveaux marchés, dont l'Inde, très prometteuse. Pour ce faire, le gouvernement doit mettre en œuvre des politiques incitatives afin de développer des zones de culture du durian durables et encourager les entreprises à investir dans la transformation profonde du durian pour accroître sa valeur ajoutée et minimiser le risque de chute des prix due à des récoltes abondantes, a proposé Le Anh Trung, président de l'Association provinciale du durian de Dak Lak. -VNA

#durian vietnamien #Inde #Dak Lak
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