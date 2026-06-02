France-Vietnam : cap sur la prévention et les premiers secours de proximité

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La mise en place de centaines de postes de premiers secours au sein du réseau de pharmacies et de centres de vaccination Long Chau, la standardisation de la formation aux gestes de premiers secours pour les étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi que le renforcement des activités d’éducation à la santé à l’échelle nationale figurent parmi les principaux axes d’un accord de coopération stratégique signé le 2 juin au Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville.



Les signataires sont la Fondation Urgo (France), la Croix-Rouge de Ho Chi Minh-Ville, l’Université de Médecine et de Pharmacie de Ho Chi Minh-Ville, l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach et Long Chau.



À cette occasion, les partenaires ont lancé le programme « First-Aid Academy », destiné à standardiser les compétences en premiers secours des étudiants en médecine et en pharmacie.



Pascal B. Auzière, responsable des projets de la Fondation Urgo, a souligné l’importance cruciale des premiers secours, estimant qu’un geste approprié peut sauver des vies et réduire considérablement les risques pour les patients.



L’un des volets majeurs de cette coopération consiste à créer des centaines de postes de premiers secours au sein du réseau Long Chau. S’appuyant sur son vaste réseau de pharmacies de proximité et sur ses équipes médicales, ces postes de secours permettront d’apporter une assistance rapide aux habitants en situation d’urgence avant l’accès à des structures de soins spécialisées.



Dans le cadre de ce partenariat, les parties renforceront également la formation approfondie aux premiers secours destinée aux pharmaciens et au personnel médical de Long Chau.



Llors de la cérémonie, Étienne Ranaivoson, consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, a rappelé que la santé constitue l’un des domaines de coopération emblématiques et efficaces du partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam.



Le consul général a salué les réformes engagées par le Vietnam dans le secteur de la santé, notamment l’accent mis sur la prévention, la couverture sanitaire universelle et l’amélioration de la qualité des soins de santé communautaires.



Il a exprimé l’espoir que cette coopération permettra de faire émerger de nouvelles initiatives innovantes au bénéfice de la population vietnamienne, tout en illustrant la solidité des relations franco-vietnamiennes dans le domaine de la santé. -VNA