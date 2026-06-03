Économie

La liste des 50 plus prestigieuses et performantes entreprises publiques en 2026 dévoilée

HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes JSC, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air et SHB figurent en tête du classement VIX50 2026 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes du pays.

Vietnam Report dévoile le classement des 50 entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes pour 2026, dont MBBank. Photo : VNA
Vietnam Report dévoile le classement des 50 entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes pour 2026, dont MBBank. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Vietnam Report a dévoilé mardi 2 juin le classement VIX50 2026 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes du pays. La cérémonie de remise des prix aura lieu en août à Hanoï.

En tête de liste figurent HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes JSC, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air et SHB.

Le PDG de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que ce classement, ainsi qu’une enquête menée simultanément, montrent que 70,2% des entreprises anticipent une demande de capitaux plus élevée en 2026, l’économie entrant dans une phase de croissance plus rapide. Objectifs ambitieux, expansion des infrastructures, développement industriel, hautes technologies, transformation numérique, énergie et consommation intérieure alimentent tous les besoins de financement à moyen et long terme.

Cependant, la structure d’allocation des capitaux demeure déséquilibrée. Le système bancaire, principalement adapté au financement à court et moyen terme, est surchargé, tandis que les secteurs stratégiques exigent des capitaux stables, à long terme et tolérants au risque. Le ratio crédit/PIB du Vietnam a atteint 145% en 2025. À la mi-mai 2026, le total des crédits en cours approchait 19,4 billiards de dôngs (746 millions de dollars), en hausse de 18,3% sur un an.

Un signal notable est la reprise des introductions en bourse (IPO) après des années de performances modérées suite au boom de 2017-2018. Selon les plans annoncés, le volume des IPO pour la période 2026-2028 est estimé à environ 47,5 milliards de dollars, annonçant une nouvelle dynamique.

Ce cycle est alimenté par de multiples facteurs favorables, notamment une prochaine amélioration du statut du marché, une infrastructure de négociation plus performante et d’importantes réformes réglementaires visant à faciliter les levées de fonds des entreprises.

La résolution n°79-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie étatique et le décret n°57/2026/ND-CP relatif à la restructuration des capitaux publics dans les entreprises devraient accélérer la restructuration des entreprises publiques et accroître l’offre de titres de qualité. Par ailleurs, le décret gouvernemental n°245/2025/NĐ-CP réduit le délai de cotation post-IPO de 90 à seulement 30 jours.

Dans le même temps, un nombre croissant d’entreprises quittent le marché des sociétés non cotées (UPCoM) ou le Service des transactions boursières de Hanoi (HNX) pour rejoindre le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), en quête d’une liquidité accrue, de valorisations plus attractives et d’une base d’investisseurs plus large.

Vu Dang Vinh a souligné quatre facteurs susceptibles d’avoir un impact très positif : les investissements publics, la performance des sociétés cotées, le fonctionnement du système KRX (la plateforme informatique conçue par le sud-coréen Korea Exchange pour moderniser les opérations boursières du Vietnam), les nouveaux mécanismes de négociation et la poursuite des améliorations juridiques. Les principaux risques à la baisse sont les incertitudes externes et les pressions sur les coûts.

L’investissement public est considéré comme le principal moteur de croissance, 72,2% des entreprises interrogées anticipant une évolution positive, surpassant largement les autres facteurs.

L’accélération des décaissements profite directement à la construction, aux matériaux, à la logistique et aux parcs industriels, tout en générant des retombées économiques positives qui renforcent indirectement la confiance du marché.

Les résultats du premier trimestre ont déjà conforté cette confiance. Les bénéfices nets cumulés du marché ont bondi de 39% sur un an, ancrant la confiance des investisseurs. La croissance des bénéfices reste tirée par les secteurs bancaire et immobilier, mais des signaux positifs se propagent.

Les secteurs de la consommation, notamment la distribution et la technologie, progressent grâce aux gains de parts de marché et à la demande de remplacement. Les industries cycliques comme les matériaux de construction, le pétrole et le gaz, et la production d’électricité conservent une dynamique positive.

Au-delà de l’amélioration des résultats, le marché mise sur les réformes structurelles. Le lancement du système KRX, les nouveaux mécanismes de négociation, les cycles de règlement plus courts et un cadre réglementaire plus transparent et favorable aux entreprises stimuleront la liquidité et amélioreront l’efficacité globale du marché des capitaux vietnamien. – VNA

source
#50 plus prestigieuses et performantes entreprises publiques en 2026 #Vietnam Report #classement VIX50
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Les entreprises mises à l’honneur lors de la cérémonie, à Hanoi. Photo : vietnamnet.vn

Vietnam Report dévoile son palmarès 2025 des entreprises les plus performantes

Le journal VietNamNet et la compagnie par actions Vietnam Report ont co-organisé mardi 28 octobre à Hanoi une cérémonie pour annoncer le classement des 10 et 5 entreprises les plus réputées des secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, de la distribution, de l’emballage et de l’agriculture de haute technologie pour l’année 2025.

Voir plus

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo :VNA

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain

Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.

Le gouvernement envisage de développer le marché intérieur en un pilier essentiel pour la croissance pour la période 2026-2030. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Photo: VNA

Le modèle d’administration locale à deux niveaux libère de nouvelles ressources de développement

Un an après l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nombreuses localités vietnamiennes commencent à tirer parti des ressources issues de la réorganisation administrative. La réaffectation des sièges, terrains et bâtiments publics excédentaires ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des infrastructures, des services publics et de l’économie locale, tout en favorisant une gestion plus efficace et plus durable des biens publics.

Photo d'illustration : VietnamPlus

Carte ABTC : le Vietnam précise les conditions d’attribution et de gestion

Le gouvernement vietnamien a publié une nouvelle réglementation encadrant les procédures, les compétences et les conditions d’octroi de la carte de voyage d’affaires APEC (ABTC), un dispositif destiné à faciliter les déplacements des entrepreneurs au sein des économies membres de l’APEC sans obligation de visa. La décision, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, vise à renforcer la transparence administrative, à moderniser la gestion des déplacements professionnels internationaux et à soutenir l’intégration économique du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.

Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Vinachem signe plusieurs accords stratégiques aux Philippines

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le groupe vietnamien Vinachem a conclu des protocoles d’accord avec trois entreprises philippines de premier plan dans les secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie.