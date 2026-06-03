UOB envisage de s’implanter au Centre financier international du Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La United Overseas Bank (UOB) de Singapour étudie la possibilité de participer au Centre financier international du Vietnam (VIFC), un projet visant à connecter les flux de capitaux nationaux, internationaux et régionaux.



Le VIFC a pour vocation de servir de passerelle entre les investisseurs internationaux et le marché vietnamien, tout en contribuant à canaliser les flux de capitaux de Singapour et de l'ASEAN vers le Vietnam.



UOB a annoncé son intention de construire un nouveau siège social à Hô Chi Minh-Ville (Sud), la cérémonie de mise en chantier étant prévue en juillet prochain. Le site se situe dans la zone désignée du VIFC à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).



UOB est la seule banque singapourienne à posséder une filiale à 100% au Vietnam. Avec un capital social de 10.000 milliards de dôngs (379,76 millions de dollars américains), UOB Vietnam se classe au deuxième rang des banques entièrement à capitaux étrangers au Vietnam.



L’intégration complète des activités de banque de détail de Citi Vietnam au sein d’UOB en juillet 2025 a considérablement élargi son portefeuille clients, étendu sa couverture du marché et renforcé sa présence locale.



Selon la banque, depuis 2020, son service de conseil en investissements directs étrangers (IDE) a accompagné plus de 400 entreprises dans leurs projets d’investissement au Vietnam, pour un montant total d’environ 9 milliards de dollars singapouriens (7,04 milliards de dollars américains), contribuant ainsi à créer plus de 60.000 emplois.



Le vice-président et directeur général d’UOB, Wee Ee Cheong, a décrit le Vietnam comme un marché clé dans la stratégie de la banque pour l’ASEAN et comme l’une des économies les plus dynamiques et résilientes d’Asie du Sud-Est.



Selon lui, la transformation économique du Vietnam et son rôle croissant au sein des chaînes de valeur régionales offrent des perspectives de croissance aux entreprises et aux investisseurs.



Il a également réaffirmé l’engagement de la banque envers le marché vietnamien à travers des initiatives visant à stimuler le commerce transfrontalier, faciliter les investissements directs étrangers et proposer des solutions financières aux entreprises.



Lors d’un récent forum, le prof. associé – Dr. Nguyên Huu Huan, vice-président du conseil d’administration du VIFC-HCMC, a déclaré que plus de dix banques et institutions financières internationales avaient manifesté leur intention de devenir membres du VIFC.



Parmi ces noms figurent des géants mondiaux tels que JPMorgan, Bank of America, Bank of China et Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Aucune n’a encore pu intégrer le VIFC en raison d’obstacles juridiques, notamment liés aux exigences de notation de crédit.



Conformément au décret gouvernemental n°329/2025/ND-CP, qui encadre l’octroi de licences et les opérations bancaires, la gestion des changes, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein du VIFC, les banques et institutions financières étrangères souhaitant obtenir une licence pour établir des banques commerciales ou des succursales à capitaux entièrement étrangers au sein du VIFC doivent justifier d’une expérience opérationnelle internationale et satisfaire à des critères de notation de crédit stricts.



Plus précisément, les candidats doivent détenir une notation d’au moins AA- auprès de S&P ou Fitch, ou Aa3 auprès de Moody’s, sur la base de la notation la plus récente au moment du dépôt de la candidature, avec une perspective stable ou meilleure.



Plusieurs experts financiers ont proposé de revoir et d’assouplir potentiellement les critères de notation de crédit pour les institutions étrangères souhaitant intégrer le VIFC. Ils ont fait valoir que des exigences plus souples lors de la phase initiale de développement du VIFC pourraient le rendre plus attractif et favoriser une participation plus large des organisations financières internationales. – VNA

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