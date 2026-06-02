Le Vietnam garantit la qualité de l’E10 et protège les droits des consommateurs

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a présidé mardi 2 juin à Hanoi une réunion avec les ministères et les représentants de divers secteurs concernant le déploiement national du biocarburant E10.



Il a souligné que les droits des consommateurs constituent la priorité absolue des politiques d’État visant à bénéficier à la population, à créer les meilleures conditions possibles pour les consommateurs et les entreprises.



Après deux jours de distribution à travers le pays, l’approvisionnement en biocarburant progresse de manière fluide et régulière, grâce à une infrastructure de mélange opérationnelle et à la publication d’une réglementation technique actualisée.



Au cours de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia a souligné le rôle et la signification du déploiement du biocarburant E10, composé à 90% d’essence fossile pure et à 10% d’éthanol issu principalement du maïs, de la canne à sucre et du manioc, une politique judicieuse en ligne avec le plan national de développement énergétique.



Le remplacement d’une partie de l’essence fossile par des biocarburants permet de réduire la consommation de l’essence fossile de 10%, de diminuer les émissions polluantes, de réduire les émissions de carbone et de contribuer à la diversification des sources d’énergie, à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et au renforcement de l’autonomie énergétique, contribuant ainsi à garantir la sécurité énergétique du pays, a-t-il indiqué.



Le dirigeant a également noté que le développement des biocarburants crée également des débouchés supplémentaires pour les produits agricoles, favorise le développement d’une économie circulaire, encourage la formation d’une industrie des biocarburants et renforce la chaîne des valeurs de la production nationale.



Afin de poursuivre le déploiement efficace et durable de l’essence E10 et de parvenir à un consensus, il a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de prendre l’initiative et de se coordonner avec les ministères et agences concernés pour poursuivre l’évaluation du processus de déploiement de l’essence E10 à l’échelle nationale, de suivre de près l’évolution du marché et de garantir l’approvisionnement, la qualité et le fonctionnement du système de distribution.



Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a indiqué qu’au 30 mai 2026, 13 des 26 distributeurs en gros investissaient dans des stations de mélange, dont sept grandes entreprises ont atteint une capacité de mélange d’environ 1,1 million de mètres cubes par mois.

Un motocycliste fait le plein de l’essence E10 à la station-service Petrolimex Hung Yên n°25 (quartier de Trân Lam, province de Hung Yên). Photo : VNA

Suite à la transition nationale vers la distribution d’essence E10 pour moteurs à essence, la consommation journalière du système s’est établie à environ 29.000 mètres cubes, un chiffre inférieur à la consommation enregistrée avant le 1er juin 2026 (32.000 mètres cubes) en raison des stocks résiduels d’essence fossile dans certaines stations.



Bien que des incidents mineurs et isolés concernant des machines agricoles aient été enregistrés, aucune panne grave n’a été signalée à l’échelle nationale.



Sur le plan réglementaire, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a expliqué que les modifications apportées aux normes nationales relatives aux carburants fossiles et aux biocarburants sont entrées en vigueur le 30 avril 2026 et que 31 installations de mélange appartenant à huit entreprises de distribution en gros ont déjà été certifiées.



Cependant, le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân, a souligné que, si les tests effectués par le Registre du Vietnam (VR) confirment l’adéquation de l’essence E10 aux véhicules modernes, le pays possède un parc automobile ancien considérable – estimé à 362.000 voitures fabriquées avant 2010 et à 50 millions de motos – présentant des risques de compatibilité plus importants avec les moteurs à carburateurs des générations précédentes. Face à cette situation, le VR a recommandé le maintien de l’approvisionnement en essence E5 RON 92 pendant une période de transition.



Le directeur général du Groupe de l’essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex) Luu Van Tuyên, a réaffirmé la capacité de l’entreprise à réaliser des opérations de mélange pour le compte de tiers.



Jusqu’au 25 mai, Petrolimex a mis en œuvre la vente simultanée d’essence E10 dans 1.800 de ses propres stations-service et 1.410 établissements franchisés, sans enregistrer à ce jour aucune plainte ou commentaire négatif de la part des utilisateurs concernant la qualité de l’essence E10. – VNA