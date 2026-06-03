Politique

Le Vietnam et la France appelés à renforcer leur coopération économique et commerciale

Le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la France et se félicite du développement positif des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment grâce aux contributions importantes apportées par les organes législatifs des deux pays, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques. Photo: baoquocte.vn
La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques. Photo: baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu mardi 2 juin à Hanoi une délégation de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, conduite par son président Jean-Michel Jacques, en visite de travail au Vietnam.

Accueillant la délégation, la vice-ministre a salué cette visite et a souligné les liens historiques et culturels particuliers qui unissent le Vietnam et la France.

Elle a noté que, malgré les difficultés rencontrées par le passé, les relations bilatérales ont atteint un nouveau niveau, devenant un modèle de partenariat stratégique, la France étant le premier État membre de l’Union européenne (UE) à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam.

La vice-ministre a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à sa coopération avec la France et s’est félicitée du développement positif des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment des contributions importantes apportées par les organes législatifs des deux pays.

Saluant la contribution de longue date de la France au Vietnam dans des domaines tels que les infrastructures de transport, l'industrie et la santé, elle a proposé que les deux parties continuent de renforcer leurs échanges et les visites de délégations à tous les niveaux et par divers canaux.

Lê Thi Thu Hang a souligné la nécessité de promouvoir davantage la coopération économique et commerciale, pilier essentiel des relations bilatérales, et de faire progresser conjointement des projets symboliques dans le cadre de la relation franco-vietnamienne.

Elle a également exhorté l’Assemblée nationale française à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à soutenir les efforts visant à convaincre la Commission européenne de lever son avertissement (« carton jaune ») sur les exportations vietnamiennes de produits de la pêche.

La vice-ministre a par ailleurs exprimé l’espoir que les députés français continueraient de soutenir les échanges entre les peuples, la coopération décentralisée et la préparation des 13es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne, qui se tiendra en France.

Pour sa part, le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, s’est dit heureux de se rendre au Vietnam à un moment où le partenariat stratégique global entre les deux pays se développe de manière positive.

Il a souligné le caractère unique et particulier des relations franco-vietnamiennes, fondées sur une histoire commune, et a salué les qualités admirables du peuple vietnamien.

Dans un contexte international de plus en plus complexe, il a appelé à un renforcement de la coopération dans les domaines économique, agricole, culturel et stratégique.

Jean-Michel Jacques a réaffirmé le soutien des députés français à la ratification rapide de l’EVIPA et à la levée du carton jaune de la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) au Vietnam.

Il s’est également engagé à contribuer à la mise en œuvre effective du partenariat stratégique global et à promouvoir les échanges entre les peuples, les liens culturels et la coopération entre les localités des deux pays.

Les deux parties ont convenu de faire de la défense et de la sécurité l’un des piliers essentiels de leurs relations bilatérales, notamment par la coopération dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des opérations de recherche et de sauvetage et de la formation des officiers.

Elles ont également réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans les zones maritimes, y compris la Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). – VNA

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