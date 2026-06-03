Politique

Le chef d’état-major des forces armées des Philippines en visite officielle au Vietnam

Le général Romeo Brawner Junior, chef d’état-major des forces armées des Philippines, à la tête d'une haute délégation des forces armées des Philippines, effectue une visite officielle au Vietnam du 3 au 6 juin.

Le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense nationale, et le général Romeo Brawner Junior, chef d'état-major des forces armées philippines, passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne. Photo : VNA
Le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense nationale, et le général Romeo Brawner Junior, chef d'état-major des forces armées philippines, passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire vietnamienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation du général Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, une haute délégation des forces armées des Philippines, conduite par le général Romeo Brawner Junior, chef d’état-major des forces armées des Philippines, effectue une visite officielle au Vietnam du 3 au 6 juin.

Lors de l'entretien suivant la cérémonie d’accueil, tenu le 3 juin, le général Nguyen Tan Cuong a salué les résultats tangibles de la coopération de défense des deux pays ces derniers temps, notamment la régularité des échanges de délégations, l'efficacité des mécanismes de consultation et la collaboration étroite entre les différentes armes. Les progrès ont été particulièrement notables dans la formation, la recherche stratégique, l'industrie de la défense, la logistique, la médecine militaire et les opérations de sauvetage. De même, les deux parties coordonnent étroitement lors des forums, des mécanismes multilatéraux dirigés par l’ASEAN et les événements internationaux organisés par chaque pays…

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Lors de l'entretien. Photo : VNA

Pour l’avenir, les deux parties ont convenu d’approfondir la coopération de confiance par une mise en œuvre rigoureuse du nouveau protocole d'accord. Les priorités incluent les rencontres de haut niveau, le Dialogue sur la politique de défense, les échanges de jeunes officiers, la gestion proactive des incidents en mer... En plus, les deux parties mènent leur coopération en matière de formation des ressources humaines ; industrie de la défense ; logistique ; médecine militaire ; recherche et sauvetage ; cybersécurité ; maintien de la paix des Nations Unies ; coopération entre les institutions de recherche stratégique ; consultation active et soutien mutuel pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions de sécurité régionales et internationales.

À cette occasion, le général Nguyen Tan Cuong a invité les officiers philippins à suivre des cours de langue vietnamienne au Vietnam et a sollicité l'appui des Philippines pour la formation en anglais des cadres vietnamiens. Concernant les questions régionales, il a réaffirmé la politique de défense des « quatre non » du Vietnam et sa position constante sur la question de Mer Orientale : résolution pacifique des différends selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, application stricte de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et conclusion rapide d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace.

Le général Nguyen Tan Cuong a par ailleurs convié la délégation philippine à la 3e Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï.

De son côté, le général Romeo Brawner Junior a affirmé l'importance accordée à la coopération en matière de défense avec le Vietnam ainsi que la haute estime portée à ce partenariat, tout en soulignant sa volonté de coopérer étroitement afin de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, contribuant ainsi à la sécurité et à la prospérité de la région. -VNA

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