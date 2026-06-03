Sciences

À l’ère de l’IA, la protection des usagers au cœur des priorités

La numérisation du secteur financier et bancaire progresse rapidement, favorisant les paiements dématérialisés, élargissant l’accès aux services financiers et renforçant la transparence du marché au Vietnam.

La session de dialogue "Confiance numérique à l'ère de l'IA : la sécurité commence avec l'utilisateur" du forum "Confiance numérique dans la finance 2026". Photo : https://nhandan.vn/
La session de dialogue "Confiance numérique à l'ère de l'IA : la sécurité commence avec l'utilisateur" du forum "Confiance numérique dans la finance 2026". Photo : https://nhandan.vn/

Hanoï (VNA) - La quatrième révolution industrielle, conjuguée à l’essor de l’intelligence artificielle (IA), engendre de profondes mutations au sein du système financier mondial. La transformation numérique et l’instauration d’une confiance numérique ne constituent plus de simples options, mais s’imposent désormais comme des impératifs pour les pays souhaitant stimuler leur économie numérique et renforcer leur compétitivité internationale.

Au Vietnam, la numérisation du secteur financier et bancaire progresse rapidement, favorisant les paiements dématérialisés, élargissant l’accès aux services financiers et renforçant la transparence du marché. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives de croissance tout en soutenant la gestion macroéconomique.

Néanmoins, les menaces liées à l'insécurité des données, aux escroqueries sophistiquées et à l'érosion de la confiance des utilisateurs deviennent de plus en plus prégnantes. Selon les données du ministère de la Sécurité publique, les préjudices causés par la cybercriminalité au Vietnam ont été estimés à plus de 8 000 milliards de dongs en 2025, soulignant les défis majeurs pesant sur l’écosystème financier.

Lors du forum "Digital Trust in Finance 2026", placé sous le thème "Construire la confiance numérique financière à l'ère de l'IA", le général de corps d'armée Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique, a affirmé que la pérennité de l'économie numérique repose impérativement sur la confiance. Celle-ci n'est plus un facteur subjectif, mais une condition préalable aux transactions. Si les données représentent le carburant de cette économie, la confiance en constitue l’infrastructure logicielle déterminant le bon fonctionnement de l'ensemble du système financier.

Bien que le secteur bancaire soit pionnier dans cette transformation, il est confronté à de nouveaux risques, les attaques ciblant désormais davantage les vulnérabilités des utilisateurs que les systèmes centraux. Cette évolution impose une refonte de la gestion des risques, plaçant la protection du client au cœur des dispositifs numériques.

Aujourd’hui, les utilisateurs sont devenus le "maillon le plus vulnérable" de la sécurité financière numérique. Les méthodes de fraude évoluent rapidement, avec notamment les imitations vocales par IA, les deepfakes, la création de fausses applications ou encore l’usurpation d’identité de responsables officiels, rendant la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus difficile.

Selon Pham Tien Dung, gouverneur adjoint de la Banque d'État du Vietnam, à l’ère de l’IA, la sécurité financière numérique ne repose plus uniquement sur les pare-feu ou le chiffrement des données, mais aussi sur la protection de la conscience des utilisateurs, de leurs comportements numériques et de la confiance dans l’environnement financier digital.

L'IA offre toutefois des opportunités pour automatiser les processus, personnaliser les services, évaluer la notation de crédit et détecter les anomalies, les blanchissements d’argent. Les systèmes d’IA modernes peuvent détecter en temps réel les transactions inhabituelles et bloquer automatiquement les opérations suspectes. L’IA permet également de personnaliser la sécurité financière, chaque client disposant d’une véritable "empreinte comportementale numérique".

Conscient de l’importance de la diffusion des connaissances financières numériques, de l’éducation à la détection des fraudes utilisant l’IA et du renforcement de la culture de la cybersécurité, l’État vietnamien a lancé un vaste programme d’"alphabétisation numérique populaire". Considérée comme une responsabilité collective et non celle des seules entreprises, cette initiative est soutenue par de nombreuses sociétés technologiques qui fournissent des outils numériques de base aux autorités locales et aux citoyens. - VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #numérisation #ère de l’IA
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Ligne de transformation de mangues congelées de la société ANTESCO dans la commune de Chau Phu, province d'An Giang. Photo : VNA.

Numérisation : un atout clé pour les exportations agricoles vietnamiennes

La technologie, la transparence des données et le respect des normes environnementales sont devenus des conditions incontournables pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internationales. Dans ce contexte, la numérisation et l’innovation s’imposent comme des leviers essentiels pour réduire les coûts et assurer une croissance durable.

Un propriétaire de bateau de pêche à Hung Yen effectue les formalités d'entrée et de sortie du port à l'aide du logiciel électronique eCDT. Photo: VNA

INN : la numérisation, levier stratégique pour la modernisation de la flotte de pêche hauturière au Vietnam

Autrefois, l’enregistrement et l’inspection des navires de pêche étaient caractérisés par des procédures administratives lourdes et complexes. Aujourd’hui, grâce à la base de données nationale des pêches (Vnfishbase), au système de surveillance des navires (VMS) et au dispositif de traçabilité électronique des produits halieutiques (e-CDT), les pêcheurs disposent d’un véritable « livret de famille électronique ». Ces outils permettent de simplifier les démarches liées aux licences et aux certificats, de manière plus rapide et transparente.

Voir plus

Le Dr Nguyen Huu Ha, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la province de Gia Lai, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA

Physique : le Vietnam impulse un dialogue scientifique multidimensionnel

Le colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.

Photo : VNA

Le NIC lance un concours national de programmation consacré à l’IA

Le Vietnam lance pour la première fois un hackathon AI-native à l’échelle nationale, réunissant des milliers de jeunes développeurs afin de créer des solutions d’intelligence artificielle répondant à des défis concrets des entreprises et de l’économie numérique.

Le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA

Les orientations du SG To Lam donnent un nouvel élan à la communauté scientifique vietnamienne

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont désormais reconnues comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale constituant le socle de la création de connaissances et de technologies de pointe. Dans ce contexte, les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam ont été saluées comme un signal fort en faveur d’un renforcement stratégique de ce domaine, notamment en matière d’investissement, de ressources humaines et d’infrastructures de recherche.

Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung reçoit à Hanoï Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE renforcent leur coopération en science, technologie et innovation

Le Vietnam et l’UE souhaitent approfondir leur partenariat dans les domaines de la recherche, des technologies de pointe et de l’innovation. Lors d’une rencontre à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont souligné l’importance de nouveaux mécanismes de coopération pour favoriser les échanges scientifiques, le transfert de technologies et l’intégration des acteurs vietnamiens aux grands programmes européens de recherche.

Le général de brigade Nguyen Tung Hung, commandant adjoint du Commandement des opérations dans le cyberespace au ministère de la Défense, s'exprime lors de la session plénière du sommet «Vietnam Security Summit 2026». Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026: se préparer au monde post-quantique et post-IA

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026" s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

To Lam appelle à une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le Vietnam entend faire des technologies quantiques un pilier stratégique de son développement futur. Lors d’une réunion tenue le 21 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé à élaborer une stratégie ambitieuse afin de renforcer l’autonomie technologique, la souveraineté numérique et la compétitivité nationale dans les secteurs de pointe.