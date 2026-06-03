Politique

La résilience du Vietnam inspire les Philippines, dixit une ancienne diplomate

Compte tenu de leurs expériences communes et de leurs trajectoires de développement comparables, les deux pays sont bien placés pour identifier des intérêts communs et approfondir leur coopération à l’avenir.

Entretien entre le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président Ferdinand R. Marcos Jr., à Manille, le 1er juin. Photo: VNA
Entretien entre le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président Ferdinand R. Marcos Jr., à Manille, le 1er juin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam est un exemple remarquable de la façon dont les industries peuvent se redresser et prospérer, et dont il est possible de surmonter la guerre et l’adversité pour réussir. Il constitue une source d’inspiration pour les Philippines par sa force de caractère, a déclaré Laura Q. Del Rosario, ancienne sous-secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines.

Laura Q. Del Rosario, qui a également été ambassadrice des Philippines au Vietnam de 2007 à 2009, a affirmé que le potentiel de coopération économique entre les deux pays est considérable, en particulier dans le contexte actuel.

Elle a souligné que les Philippines travaillent avec des partenaires, notamment les États-Unis, au développement de chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ainsi qu’en ressources énergétiques nécessaires aux industries manufacturières, à l’intelligence artificielle et aux véhicules électriques.

Les Philippines possèdent des ressources minérales abondantes et diversifiées, a-t-elle déclaré, ajoutant que son pays pourrait coopérer avec le Vietnam en tirant parti des technologies modernes pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de produits importants et de biens essentiels qui soutiennent les travailleurs et les industries des deux nations.

Selon Laura Q. Del Rosario, la récente visite d’État aux Philippines du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a été très significative, donnant un nouvel élan à la concrétisation des atouts bilatéraux en domaines de coopération tangibles.

Les deux pays ont publié lors de l’entretien, le 1er juin à Manille, entre le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. une Déclaration conjointe portant les relations Vietnam - Philippines au niveau de partenariat stratégique renforcé, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Laura Q. Del Rosario a souligné que le Vietnam et les Philippines partagent de nombreuses similitudes en termes de développement économique et d’intérêts géopolitiques. Les deux pays suivent de près l’évolution de la situation impliquant les grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis, ainsi que les stratégies et initiatives régionales plus larges.

Compte tenu de leurs expériences communes et de leurs trajectoires de développement comparables, les deux pays sont bien placés pour identifier des intérêts communs et approfondir leur coopération pour l’avenir, a-t-elle ajouté.

Évaluant l’importance des relations Vietnam-Philippines pour l’unité et la centralité de l’ASEAN, l’ancienne diplomate a souligné que le partenariat entre les deux pays contribuera à une forte coopération régionale en raison de leurs nombreux intérêts communs, en particulier dans le domaine économique.

Les Philippines importent d’importantes quantités de riz du Vietnam, contribuant ainsi à garantir leur sécurité alimentaire et à améliorer la qualité de vie de la population. Parallèlement, de nombreux Philippins travaillent dans le secteur des services au Vietnam. Dans le domaine de l’éducation, un nombre significatif d’enseignants philippins dispensent des cours d’anglais au Vietnam, a-t-elle ajouté.

Laura Q. Del Rosario a également souligné la coopération au sein du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), rappelant que le Vietnam a accueilli avec succès plusieurs réunions de l’APEC. Elle a rappelé que lors de la première édition de l’APEC organisée par le Vietnam, les Philippines avaient apporté leur soutien et partagé leur expérience en vue de la préparation de l’événement.

Concernant les perspectives de renforcement de la compréhension mutuelle et des échanges entre les peuples, elle a indiqué que la notoriété du Vietnam auprès des Philippins a considérablement augmenté ces dernières années et que de plus en plus de Philippins choisissent le Vietnam comme destination touristique.

L’augmentation du nombre de visiteurs philippins au Vietnam et la popularité croissante des restaurants vietnamiens témoignent de l’attrait grandissant du pays comme destination idéale, a-t-elle conclu. – VNA

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