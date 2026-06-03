Port-Saïd, "point de contact" entre la révolution vietnamienne et le monde arabo-africain

Le Caire (VNA) – Plus d’un siècle après que le jeune patriote Nguyên Tât Thành, le futur président Hô Chi Minh, a foulé le sol de la ville portuaire égyptienne de Port-Saïd lors de son périple à la recherche de la voie du salut national, cette escale historique reste gravée dans la mémoire de nombreux intellectuels et hommes politiques égyptiens.



« Cette escale peut être considérée comme l’un des premiers points de contact entre le mouvement révolutionnaire vietnamien et le monde arabo-africain », a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Caire le secrétaire général du Parti communiste égyptien Salah Adly Abdelhafiz.



Malgré la brièveté de sa visite à Port-Saïd, celle-ci revêtait une importance symbolique indéniable pour l’avenir des relations vietnamo-égyptiennes, a-t-il indiqué à l’occasion du 115e anniversaire du départ du président Hô Chi Minh en quête d’une voie du salut national du Vietnam (5 juin 1911-2026).



Située à l’entrée nord du canal de Suez, voie navigable stratégique reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, Port-Saïd était, au début du XXe siècle, un centre névralgique du commerce international. Parallèlement, elle reflétait avec force les contradictions sociales de l’Égypte coloniale.



Selon Salah Adly, en Égypte, Nguyên Tât Thành a pu observer directement la vie sociale sous le régime colonial, marquée par un fossé évident entre la classe dirigeante et la population ouvrière locale.



L’expérience de Hô Chi Minh en Égypte a contribué à forger la compréhension que les peuples opprimés, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Afrique du Nord, partageaient des circonstances communes sous la domination coloniale, a-t-il déclaré.



«Ces premières expériences ont permis à Nguyên Tât Thành de comprendre très tôt que l’oppression n’était pas propre au Vietnam, mais qu’elle était répandue dans de nombreux autres pays colonisés. Grâce à cette compréhension, il a progressivement pris conscience de la dimension mondiale du colonialisme, tout en ouvrant une nouvelle voie à la lutte de libération nationale du Vietnam dans les années qui suivirent», a-t-il commenté.



Cette pensée internationaliste a par la suite jeté les bases de la solidarité et de la coopération du Vietnam avec les pays en développement, notamment l’Égypte, a-t-il ajouté.



Après avoir reconquiert leur indépendance, le Vietnam et l’Égypte ont rapidement établi des relations diplomatiques en 1963 et ont partagé de nombreuses positions communes au sein des mouvements de libération nationale et des instances internationales.



On peut affirmer que la prise de conscience précoce de Hô Chi Minh a contribué à façonner l’esprit de «solidarité Sud-Sud» dans la politique étrangère vietnamienne, l’Égypte se distinguant comme un partenaire emblématique, a-t-il soutenu.



Selon le secrétaire général du Parti communiste égyptien, l’escale de 1911 à Port-Saïd n’a pas directement instauré de relations diplomatiques, mais elle a joué un rôle déterminant en semant les graines d’une prise de conscience et en contribuant à jeter les bases idéologiques de l’amitié et de la solidarité qui se sont ensuite développées entre le Vietnam et l’Égypte.



Concernant les relations entre le Vietnam et l’Égypte, il a déclaré que les liens bilatéraux sont restés stables et ont enregistré des progrès significatifs.



Les deux pays, qui ont établi des relations diplomatiques en 1963, procèdent régulièrement à des échanges de délégations et collaborent étroitement au sein des instances internationales. La visite du président vietnamien Luong Cuong en Égypte en 2015 a notamment donné un nouvel élan aux relations bilatérales.



La coopération économique entre les deux pays s’est également développée, le volume des échanges commerciaux augmentant progressivement. Le Vietnam exporte des produits agricoles et des biens de consommation, tandis que l’Égypte constitue une porte d’entrée essentielle vers les marchés africains et moyen-orientaux.



Par ailleurs, la coopération culturelle, éducative et les échanges entre les peuples continuent de se renforcer.



Salah Adly a également estimé que les deux pays possèdent un potentiel important de coopération dans les domaines de l’investissement, de la logistique et de la connectivité des marchés, notamment compte tenu de l’intégration internationale accélérée du Vietnam et du rôle de l’Égypte en tant que l’un des principaux centres économiques et logistiques du Moyen-Orient et de l’Afrique.



À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste égyptien a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement enregistrés ces derniers temps.



Le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la poursuite du perfectionnement de l’appareil de l’État témoignent de la stabilité politique, de la capacité d’organisation et de la vision de développement à long terme du Vietnam, a-t-il poursuivi.



Selon lui, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, animé par une forte aspiration à s’élever, non seulement en maintenant sa dynamique de croissance, mais aussi en privilégiant la qualité de son développement, l’innovation et le renforcement de son rayonnement international. L’esprit d’ascension nationale reflète une confiance croissante, fondée sur des bases historiques solides, une identité nationale affirmée et des réalisations en matière de développement.



«Du point de vue égyptien, nous considérons le Vietnam comme un modèle de réussite pour un pays en développement qui a su conjuguer stabilité politique et dynamisme économique», a-t-il souligné.



Ces succès sont non seulement importantes pour le Vietnam lui-même, mais elles constituent également une source d’encouragement et d’inspiration pour les pays d’Afrique et du Moyen-Orient, y compris l’Égypte, a-t-il ajouté.



Il s’est dit convaincu que, fort de cette dynamique, le Vietnam continuera de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour approfondir l’amitié et la coopération concrète entre les deux pays dans les années à venir. – VNA

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