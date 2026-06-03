Économie

Le commerce extérieur du Vietnam dépasse 445 milliards de dollars sur les cinq premiers mois

Le chiffre d’affaires total des échanges commerciaux du Vietnam a atteint 445,12 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois, en hausse de 25 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon les données publiées le 3 juin par le ministère des Finances.

Au port Lach Huyên, ville de Hai Phong. Photo: VNA
Au port Lach Huyên, ville de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le chiffre d’affaires des exportations et des importations de marchandises a atteint 99,07 milliards de dollars en mai 2026, soit une progression de 3,2 % par rapport au mois précédent et de 25,8 % en glissement annuel, selon les données publiées par l’Office national des statistiques (ministère des Finances).

Sur l’ensemble des cinq premiers mois de l’année, les exportations vietnamiennes ont progressé de 19,5 %, tandis que les importations ont enregistré une hausse plus marquée de 30,8 %.

Avec ces résultats, la balance commerciale du mois de mai affiche un déficit de 5,21 milliards de dollars. En cinq mois, le déficit commercial cumulé atteint 13,8 milliards de dollars, alors qu’à la même période de 2025, le Vietnam enregistrait un excédent commercial de 5,1 milliards de dollars.

Concrètement, en mai, les exportations vietnamiennes se sont élevées à 46,93 milliards de dollars, en hausse de 2,1 % par rapport au mois précédent. Le secteur économique domestique a exporté pour 9,05 milliards de dollars, en recul de 4,1 %, tandis que le secteur à capitaux étrangers a enregistré 37,88 milliards de dollars, soit une progression de 3,6 %.

En cinq mois, au total, les exportations de marchandises ont atteint 215,66 milliards de dollars, en hausse de 19,5 % en rythme annuel. Durant cette période, 26 produits ont enregistré des exportations supérieures à un milliard de dollars, représentant 90,7 % du chiffre d’affaires total des exportations. Parmi eux, sept produits ont dépassé les 10 milliards de dollars, soit 69,3 % du total.

L’industrie manufacturière demeure le principal moteur des exportations vietnamiennes, avec 193,71 milliards de dollars, représentant 89,8 % du total, suivie des produits agricoles et sylvicoles, avec 15,79 milliards de dollars, soit 7,3 %.

Du côté des importations, en mai, le Vietnam a enregistré 52,14 milliards de dollars, soit une hausse mensuelle de 4,3 %. Les importations du secteur domestique se sont établies à 13,17 milliards de dollars, en baisse de 10,8 %, tandis que celles du secteur à capitaux étrangers ont atteint 38,97 milliards de dollars, en hausse de 10,7 %.

Sur les cinq premiers mois de 2026, les importations totales se sont élevées à 229,46 milliards de dollars, en hausse de 30,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les États-Unis demeurent le principal débouché du Vietnam avec un chiffre d’affaires de 69,6 milliards de dollars. La Chine reste le premier fournisseur du Vietnam avec 92,6 milliards de dollars d’exportations vers le marché vietnamien.

Afin de soutenir les exportations, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyên Thi Huong, a recommandé au gouvernement de poursuivre efficacement les mesures de promotion des exportations, de renforcer les activités de promotion du commerce et de diversifier les chaînes d’approvisionnement, les marchés d’import-export, tout en améliorant la qualité des produits.

Elle a également insisté sur la nécessité de tirer pleinement parti des accords de libre-échange déjà signés, de renforcer les exportations vers les grands marchés traditionnels et de développer davantage les marchés émergents et à fort potentiel, notamment les marchés halal, l’Amérique latine et l’Afrique, afin de maintenir un excédent commercial durable.

Les autorités sont également appelées à fournir davantage d’informations et de soutien aux entreprises afin qu’elles puissent répondre aux nouvelles normes des marchés internationaux, faire face aux procédures antidumping et accéder plus facilement aux financements ainsi qu’aux technologies de pointe destinées à améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits vietnamiens. -VNA

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