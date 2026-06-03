Économie

Hausse de près de 35 % des IDE au Vietnam sur les cinq premiers mois de 2026

L’industrie manufacturière et de transformation est demeurée le principal secteur bénéficiaire des nouveaux investissements directs étrangers, avec 9,64 milliards de dollars, soit 65 % du total des capitaux nouvellement enregistrés.

Inspection de la qualité des composants électroniques avant leur finalisation dans la Sarl MCNEX VINA implantée dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA
Inspection de la qualité des composants électroniques avant leur finalisation dans la Sarl MCNEX VINA implantée dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au 31 mai 2026, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon les données publiées mercredi par l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, ces capitaux incluent les nouveaux projets, les investissements additionnels, les apports en capital social et les achats d’action par les investisseurs étrangers.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, 1.576 nouveaux projets ont obtenu une licence d’investissement, pour un capital enregistré total de 14,84 milliards de dollars. Si le nombre de projets n’a progressé que de 1,7 % sur un an, les investissements engagés ont plus que doublé.

L’industrie manufacturière et de transformation est demeurée le principal secteur bénéficiaire des nouveaux investissements directs étrangers, avec 9,64 milliards de dollars, soit 65 % du total des capitaux nouvellement enregistrés.

Les IDE effectivement décaissés ont atteint environ 9,75 milliards de dollars sur les cinq premiers mois de l’année, en hausse de 9,6 % sur un an. Il s’agit du niveau de décaissement le plus élevé enregistré pour cette période au cours des cinq dernières années.
L’industrie manufacturière et de transformation a enregistré 8,06 milliards de dollars d’IDE effectivement réalisés, soit 82,7 % du total. Le secteur immobilier a, quant à lui, attiré 716,5 millions de dollars, représentant 7,3 % du total. Les activités de production et de distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation ont enregistré 356,6 millions de dollars, représentant 3,7 % des IDE réalisés.

Parmi les 58 pays et territoires ayant investi dans de nouveaux projets au Vietnam durant cette période, Singapour a été le plus grand investisseur étranger avec 6,8 milliards de dollars, représentant 45,9 % du total des nouveaux capitaux enregistrés. La République de Corée est arrivée en deuxième position avec 4,22 milliards de dollars (28,4 %), suivie par la Chine avec 1,79 milliard de dollars (12,1 %). Le Japon a investi 712,6 millions de dollars, tandis que Hong Kong (Chine) et les Pays-Bas ont respectivement injecté 397,3 millions et 380,3 millions de dollars.

Les augmentations de fonds liées aux projets déjà autorisés ont totalisé 5,78 milliards de dollars à travers 415 opérations, en recul de 32,1 % sur un an.

En incluant les nouveaux capitaux et les investissements additionnels, l’industrie manufacturière et de transformation a attiré 14,52 milliards de dollars, soit 70,4 % du montant total.

Par ailleurs, les opérations de participation au capital et d’acquisition d’actions par les investisseurs étrangers ont atteint 4,19 milliards de dollars, en hausse de 46,7 % sur un an, à travers 1.164 transactions.

Dans le cadre de ces prises de participation et acquisitions, le commerce de gros et de détail, ainsi que la réparation automobile et motocycliste, ont attiré 1,9 milliard de dollars, soit 45,4 % du total. Les activités professionnelles, scientifiques et technologiques ont enregistré 1,16 milliard de dollars, représentant 27,7 %, tandis que les autres secteurs ont totalisé 1,13 milliard de dollars, soit 26,9 %. -VNA

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