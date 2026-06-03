Le Vietnam renforce l’application de la loi sur la protection des consommateurs

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de ses missions de protection des consommateurs, la Commission de la concurrence du Vietnam (Vietnam Competition Commission – VCC), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a récemment infligé des sanctions administratives à plusieurs entreprises pour des infractions à la Loi de 2023 sur la protection des droits des consommateurs.



Selon la Commission, Xiaomi Vietnam a fait l’objet, le 7 mai 2026, de la décision n°123/QD-XPHC lui imposant une amende totale de 290 millions de dôngs (plus de 11.000 dollars) pour trois infractions.



L’entreprise a notamment été sanctionnée pour ne pas avoir permis aux consommateurs d’accepter ou de refuser l’utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires ou commerciales, en violation de l’article 18 de la loi en vigueur.



Par ailleurs, Xiaomi Vietnam n’a pas fourni d’informations claires aux consommateurs concernant le recours à des influenceurs rémunérés pour promouvoir ses produits. La Commission a également relevé la présence de clauses non autorisées par la loi dans les conditions générales de transaction de l’entreprise.



Le cas de Xiaomi n’est pas isolé. Le 14 janvier 2026, la Commission avait déjà sanctionné la société par actions Y&B, distributeur exclusif de la marque de cosmétiques Cocoon Vietnam, d’une amende de 50 millions de dôngs pour des infractions similaires liées au manque de transparence concernant ses partenariats avec des influenceurs.



À la suite de ces décisions, la Commission a demandé aux entreprises concernées de mettre fin immédiatement aux pratiques en infraction. Elles sont également tenues de revoir leurs conditions générales de transaction, leurs politiques de protection des données personnelles et leurs méthodes de fourniture d’informations et de présentation de produits à travers les influenceurs, afin de garantir leur conformité avec la réglementation en vigueur.



Selon la Commission, le traitement rigoureux de ces infractions contribue à renforcer la transparence des activités commerciales et à améliorer le respect de la législation par les entreprises comme par les particuliers. -VNA