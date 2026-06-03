Économie

Le Vietnam renforce l’application de la loi sur la protection des consommateurs

L’entreprise Xiaomi Vietnam a notamment été sanctionnée pour ne pas avoir permis aux consommateurs d’accepter ou de refuser l’utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires ou commerciales, en violation de l’article 18 de la loi en vigueur.

Un magasin de Xiaomi à Pékin, en Chine, le 15 janvier 2021. Photo : AFP/VNA
Un magasin de Xiaomi à Pékin, en Chine, le 15 janvier 2021. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de ses missions de protection des consommateurs, la Commission de la concurrence du Vietnam (Vietnam Competition Commission – VCC), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a récemment infligé des sanctions administratives à plusieurs entreprises pour des infractions à la Loi de 2023 sur la protection des droits des consommateurs.

Selon la Commission, Xiaomi Vietnam a fait l’objet, le 7 mai 2026, de la décision n°123/QD-XPHC lui imposant une amende totale de 290 millions de dôngs (plus de 11.000 dollars) pour trois infractions.

L’entreprise a notamment été sanctionnée pour ne pas avoir permis aux consommateurs d’accepter ou de refuser l’utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires ou commerciales, en violation de l’article 18 de la loi en vigueur.

Par ailleurs, Xiaomi Vietnam n’a pas fourni d’informations claires aux consommateurs concernant le recours à des influenceurs rémunérés pour promouvoir ses produits. La Commission a également relevé la présence de clauses non autorisées par la loi dans les conditions générales de transaction de l’entreprise.

Le cas de Xiaomi n’est pas isolé. Le 14 janvier 2026, la Commission avait déjà sanctionné la société par actions Y&B, distributeur exclusif de la marque de cosmétiques Cocoon Vietnam, d’une amende de 50 millions de dôngs pour des infractions similaires liées au manque de transparence concernant ses partenariats avec des influenceurs.

À la suite de ces décisions, la Commission a demandé aux entreprises concernées de mettre fin immédiatement aux pratiques en infraction. Elles sont également tenues de revoir leurs conditions générales de transaction, leurs politiques de protection des données personnelles et leurs méthodes de fourniture d’informations et de présentation de produits à travers les influenceurs, afin de garantir leur conformité avec la réglementation en vigueur.

Selon la Commission, le traitement rigoureux de ces infractions contribue à renforcer la transparence des activités commerciales et à améliorer le respect de la législation par les entreprises comme par les particuliers. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #application de la loi #protection des consommateurs #Xiaomi
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Sur le même sujet

La société Yen Huong présente des solutions pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. Photo : VNA

Renforcer la lutte contre la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle

Les fraudes commerciales et la contrefaçon deviennent de plus en plus complexes et difficiles à contrôler, menaçant à la fois la santé des consommateurs, la réputation des entreprises légitimes et la transparence du marché. Réunis le 16 mai à Ho Chi Minh-Ville, experts, responsables et représentants d’entreprises ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre autorités, acteurs économiques et consommateurs afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les produits contrefaits et les atteintes à la propriété intellectuelle à l’ère numérique.

Les achats en ligne sont une habitude courante chez les employés de bureau. Photo : VNA/VNS

L’essor de l’e-commerce assombri par la recrudescence des contrefaçons

Dans un monde en pleine expansion comme celui des médias sociaux et du commerce électronique, la publicité mensongère et les contrefaçons prospèrent, exposant les consommateurs à des risques croissants. Face à la confusion grandissante entre produits authentiques et contrefaits sur les plateformes numériques, les appels à un contrôle plus strict se multiplient afin de préserver la confiance du public et l'intégrité du marché.

Voir plus

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo :VNA

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain

Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.

Le gouvernement envisage de développer le marché intérieur en un pilier essentiel pour la croissance pour la période 2026-2030. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Photo: VNA

Le modèle d’administration locale à deux niveaux libère de nouvelles ressources de développement

Un an après l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nombreuses localités vietnamiennes commencent à tirer parti des ressources issues de la réorganisation administrative. La réaffectation des sièges, terrains et bâtiments publics excédentaires ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des infrastructures, des services publics et de l’économie locale, tout en favorisant une gestion plus efficace et plus durable des biens publics.

Photo d'illustration : VietnamPlus

Carte ABTC : le Vietnam précise les conditions d’attribution et de gestion

Le gouvernement vietnamien a publié une nouvelle réglementation encadrant les procédures, les compétences et les conditions d’octroi de la carte de voyage d’affaires APEC (ABTC), un dispositif destiné à faciliter les déplacements des entrepreneurs au sein des économies membres de l’APEC sans obligation de visa. La décision, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, vise à renforcer la transparence administrative, à moderniser la gestion des déplacements professionnels internationaux et à soutenir l’intégration économique du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.