Vietnam et Angola renforcent leur coopération concrète



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 3 juin au siège du gouvernement, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, en visite officielle au Vietnam.



Saluant cette première visite officielle du chef de la diplomatie angolaise au Vietnam, le Premier ministre Lê Minh Hung a hautement apprécié le rôle, la position et l’influence de l’Angola en Afrique.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Il a souligné la portée historique de la visite effectuée il y a 55 ans au Vietnam par le leader angolais et président du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), Agostinho Neto, tout en réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance aux relations traditionnelles d’amitié fraternelle et de camaraderie qui unissent les deux partis et les deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux parties de poursuivre le renforcement des échanges de délégations de haut niveau ainsi que des contacts entre les ministères, secteurs et collectivités locales des deux pays, de partager leurs expériences de développement, de promouvoir la coopération entre les partis au pouvoir et de coordonner étroitement leurs positions tout en se soutenant mutuellement au sein des forums multilatéraux.



Félicitant l’Angola pour l’exercice réussi de la présidence de l’Union africaine en 2025, Lê Minh Hung a exprimé le souhait de voir ce pays jouer le rôle de passerelle pour promouvoir une coopération concrète entre le Vietnam et l’Union africaine. Il a également affirmé la disponibilité du Vietnam à servir de pont entre l’Angola et l’ASEAN afin de renforcer leurs relations.



Concernant la coopération économique bilatérale, le Premier ministre vietnamien a demandé au gouvernement angolais de continuer à soutenir et à créer des conditions favorables aux activités d’investissement et d’affaires du Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (PVN) ainsi que d’autres entreprises vietnamiennes en Angola.



Il a également souhaité que les deux parties accélèrent les négociations et concluent rapidement plusieurs instruments juridiques importants dans les domaines du commerce et de l’investissement, notamment l’Accord sur l’encouragement et la protection des investissements ainsi que l’Accord visant à éviter la double imposition. Ces textes devraient contribuer à renforcer la coopération bilatérale, à diversifier la structure des échanges commerciaux et à favoriser la relance des programmes traditionnels de coopération dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture.



Le Premier ministre a par ailleurs demandé au gouvernement angolais de continuer à accorder son attention et son soutien aux entreprises et à la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Angola, afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités dans des conditions stables et contribuer au développement des deux pays.



Remerciant le Premier ministre pour son accueil, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien précieux apporté par le Vietnam au peuple angolais durant la lutte contre le colonialisme et pour la libération nationale.



Le chef de la diplomatie angolaise a exprimé le souhait de voir le Vietnam continuer à accompagner l’Angola dans sa nouvelle phase de développement et à promouvoir une coopération globale dans divers domaines tels que l’agriculture, l’exploitation et la transformation des ressources minières.



Téte António a également marqué son plein accord avec les orientations de coopération bilatérale proposées par le Premier ministre Lê Minh Hung. Il a affirmé que les ministères des Affaires étrangères des deux pays travailleraient en étroite coordination afin de promouvoir les visites des hauts dirigeants vietnamiens et angolais dans les temps à venir. -VNA