Économie

Le Premier ministre appelle à faire de la productivité du travail un moteur de croissance durable

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que l’amélioration de la productivité du travail constituait une exigence urgente et un moteur important pour réaliser une croissance rapide, durable et à deux chiffres au cours de la nouvelle phase de développement du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du dialogue. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du dialogue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 5 juin à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a participé à un échange avec les délégués du 14e Congrès des syndicats du Vietnam, placé sous le thème : « Les syndicats vietnamiens aux côtés du gouvernement pour améliorer la productivité du travail et atteindre une croissance à deux chiffres ».

Lors de cette rencontre, le Premier ministre a souligné que l’amélioration de la productivité du travail constituait une exigence urgente et un moteur important pour réaliser une croissance rapide, durable et à deux chiffres au cours de la nouvelle phase de développement du pays.

Il a rappelé que la Résolution du 14e Congrès national du Parti avait fixé comme orientation une transformation en profondeur du modèle de croissance, fondée sur l’amélioration de la productivité du travail, la qualité des ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Dans cette perspective, la productivité du travail constitue un indicateur global reflétant l’efficacité de l’utilisation des ressources et la qualité de la croissance économique, tout en servant de référence pour évaluer le niveau de développement et la compétitivité de chaque pays. Il ne s’agit pas seulement d’un enjeu économique, mais aussi d’une question sociale, humaine et de qualité du développement.

Le chef du gouvernement a précisé que le gouvernement finalisait actuellement un projet national sur l’amélioration de la productivité du travail, qui serait soumis au Secrétariat du Parti en juin 2026. Ce document vise à faire de la productivité du travail un moteur important d’une croissance rapide et durable, en l’associant au développement du marché, à la création d’emplois à forte valeur ajoutée, à l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre ainsi qu’à la promotion de l’innovation.

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Le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués. Photo: VNA

Selon lui, l’amélioration de la productivité nationale doit commencer par le renforcement de la qualité des ressources humaines, l’une des trois percées stratégiques du pays. Par ailleurs, les entreprises doivent être à l’avant-garde pour aider les travailleurs à s’approprier les avancées scientifiques et technologiques. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner les entreprises et à élaborer des politiques de formation aux compétences numériques, de perfectionnement et de reconversion professionnels afin de garantir des emplois durables aux travailleurs

Le gouvernement a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation d’étudier une réforme du modèle de formation afin de mieux répondre aux besoins des entreprises, notamment dans les secteurs de haute technologie, les métiers stratégiques et l’économie numérique.

Le Premier ministre a affirmé que la protection des droits et intérêts légitimes des travailleurs constituait non seulement une exigence sociale, mais aussi une condition essentielle pour améliorer la productivité, l’efficacité des entreprises et la compétitivité de l’économie.

Outre la création d’emplois stables et l’amélioration des revenus, il a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures sociales destinées aux travailleurs et à leurs familles, notamment les logements, les écoles, les crèches, les établissements de santé ainsi que les infrastructures culturelles et sportives.

Évoquant les difficultés rencontrées par de nombreux travailleurs, il a indiqué que le gouvernement mettait en œuvre des mesures destinées à développer le logement locatif, en particulier dans les localités abritant de nombreuses zones industrielles, avec pour objectif de garantir le droit au logement.

Il a souligné que les logements destinés aux ouvriers devaient être intégrés à des infrastructures sociales adaptées afin d’améliorer leur qualité de vie et de leur permettre de travailler durablement dans de bonnes conditions.

Le gouvernement poursuivra ses efforts pour perfectionner le cadre institutionnel, améliorer le climat des affaires, soutenir les entreprises et promouvoir les politiques sociales liées au logement, à la formation professionnelle, à la sécurité au travail, à la santé et à l’éducation, a-t-il assuré.

Le Premier ministre a rappelé que les travailleurs étaient au cœur du processus de développement, la ressource la plus précieuse des entreprises et de l’économie, ainsi qu’un moteur clé de la croissance.

Le Premier ministre a conclu que le gouvernement continuerait d’accompagner les syndicats, la communauté des entreprises et les travailleurs dans le développement de ressources humaines de haute qualité, l’amélioration de la productivité nationale et l’amélioration des conditions de vie de la population. -VNA

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