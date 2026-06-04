Économie

L’économie vietnamienne maintient un rythme de croissance élevé

Dans un rapport publié le 2 juin, le ministère français de l’Économie et des Finances souligne la résilience du Vietnam et le maintien d’une dynamique soutenue face au ralentissement du commerce mondial et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales.

L’économie du Vietnam continue d’impressionner les observateurs internationaux en enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo : VNA
L’économie du Vietnam continue d’impressionner les observateurs internationaux en enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’économie du Vietnam continue d’impressionner les observateurs internationaux en enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025, soit le taux le plus élevé d’Asie du Sud-Est, malgré les incertitudes mondiales et les tensions géopolitiques.

Dans un rapport publié le 2 juin, le ministère français de l’Économie et des Finances souligne la résilience du pays et le maintien d’une dynamique soutenue face au ralentissement du commerce mondial et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales.

Le document note que le Vietnam préserve sa stabilité macroéconomique, avec une inflation maîtrisée autour de 3,3 %, un faible niveau de dette publique et des équilibres budgétaires assurés, constituant ainsi l'un de ses succès majeurs.

Affirmant son statut parmi les économies les plus dynamiques d’Asie, le Vietnam continue d’attirer massivement les investissements directs étrangers grâce à sa stabilité politique, à sa position stratégique et à sa forte capacité d’adaptation aux fluctuations économiques. Le rapport souligne que les performances de croissance vietnamiennes ont largement dépassé les prévisions des principales institutions, notamment celles de la Banque mondiale (6,6 %) et du Fonds monétaire international (6,5 %). Il salue les réformes administratives, notamment la restructuration de l'appareil étatique et la promotion du secteur privé.

Selon les experts français, faire du secteur privé le principal moteur de croissance et s’orienter vers les hautes technologies - intelligence artificielle, semi-conducteurs et économie numérique - témoigne de la volonté du Vietnam de transformer son modèle de développement, d’améliorer sa productivité et de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Le Vietnam dispose ainsi d’atouts majeurs pour demeurer parmi les économies asiatiques à forte croissance. Sa réussite future dépendra toutefois de sa capacité à tirer parti des opportunités offertes par l’intégration internationale tout en développant de nouveaux moteurs de croissance internes. -VNA

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#DLVN #croissance #économie vietnamienne
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