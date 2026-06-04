Économie

Le Vietnam maintient sa dynamique de croissance, conforte son objectif à deux chiffres

La production industrielle est restée un moteur de croissance majeur. L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 8,8% en mai par rapport à l’année précédente, tandis que la hausse sur cinq mois s’établit à 9,1%, soit le taux de croissance le plus élevé en quatre ans. Le secteur manufacturier et de transformation a augmenté de 9,5%, contribuant à hauteur de 7,4 points de pourcentage à la croissance industrielle globale.

Fabrication de produits mécaniques chez la Sarl EXEDY Vietnam, dans le parc industriel de Khai Quang. Photo : VNA
Fabrication de produits mécaniques chez la Sarl EXEDY Vietnam, dans le parc industriel de Khai Quang. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’économie vietnamienne a maintenu une dynamique de croissance positive au cours des cinq premiers mois de 2026, portée par une production industrielle soutenue, une demande intérieure en hausse, des exportations robustes et des investissements étrangers croissants, offrant ainsi une base solide pour l’objectif de croissance à deux chiffres fixé par le gouvernement pour cette année.

S’exprimant lors de la réunion ordinaire du gouvernement de mai, mercredi 3 juin, le Premier ministre Lê Minh Hung a déclaré que, malgré une conjoncture mondiale de plus en plus complexe et imprévisible, le gouvernement avait suivi de près les directives du Parti et de l’Assemblée nationale dans la mise en œuvre des mesures de développement socio-économique, des réformes institutionnelles et des mesures de soutien à la croissance.

Le chef du gouvernement a souligné que les mois restants de l’année exigeraient des efforts concertés pour stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en assurant les principaux équilibres économiques.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a indiqué que l’économie demeurait globalement stable, de nombreux indicateurs clés affichant des résultats positifs.

La production industrielle est restée un moteur de croissance majeur. L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 8,8% en mai par rapport à la même période l’an dernier, tandis que la hausse sur cinq mois s’établit à 9,1%, soit le taux de croissance le plus élevé en quatre ans.

Le secteur de la transformation et de la fabrication a progressé de 9,5%, contribuant à hauteur de 7,4 points de pourcentage à la croissance industrielle globale.

L’investissement demeurait un moteur essentiel de la croissance économique.
Les décaissements des investissement financés par le budget de l’État ont été estimés à 254.100 milliards de dôngs (environ 9,6 milliards de dollars) au cours des cinq premiers mois de l’année, soit 24% du plan annuel et une hausse de 11,2 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 24,81 milliards de dollars, soit une hausse de 34,9% par rapport à la même période l’an dernier, tandis que les IDE réalisés se sont élevés à 9,75 milliards de dollars, en progression de 9,6%, soit leur plus haut niveau en cinq ans. Le secteur de la transformation et de la fabrication est resté le principal bénéficiaire des capitaux étrangers.

L’activité économique a affiché une forte dynamique, avec la création de plus de 94.800 entreprises et la reprise d’activité de près de 47.800 entreprises entre janvier et mai, portant le nombre total de nouvelles entreprises et reprises d’entreprises à plus de 142.600.

La consommation intérieure a poursuivi sa reprise, les ventes au détail de biens et les recettes des services aux consommateurs ayant progressé de plus de 11%, atteignant leur plus haut niveau depuis 2024. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux a frôlé les 11 millions, soit une hausse de près de 15%, un record.

Les recettes budgétaires de l’État se sont élevées à près de 1,34 billiard de dôngs, soit 53% des estimations annuelles, en progression de 15,3 % sur un an. Les dépenses budgétaires ont été estimées à 843,7 billions de dôngs, en hausse de 3,1%.

L’activité commerciale est restée dynamique, le volume total des importations et des exportations atteignant 445,12 milliards de dollars, en hausse de 25% sur un an. Les exportations ont progressé de 19,5% pour s’établir à 215,66 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 30,8% à 229,46 milliards de dollars, ce qui a engendré un déficit commercial de 13,8 milliards de dollars, contre un excédent de 5,1 milliards de dollars un an auparavant.

Malgré les résultats positifs, des défis persistent, notamment les pressions inflationnistes, les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes affectant la production agricole et la nécessité de garantir un approvisionnement suffisant en électricité et en carburant.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à une accélération du décaissement des investissements publics, et a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à lever les obstacles liés à la libération des terrains, aux matériaux de construction et aux procédures d’investissement afin d’accélérer les grands projets nationaux.

Le ministère des Finances a proposé de maintenir l’objectif de croissance à deux chiffres tout en préservant la stabilité macroéconomique et en accélérant les investissements publics, en particulier dans les ministères et les collectivités locales où les taux de décaissement sont faibles.

La Banque d’État du Vietnam a maintenu des taux d’intérêt et une liquidité stables, tandis que le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé de garantir un approvisionnement suffisant en carburant et en électricité, de promouvoir le commerce, de stimuler la consommation intérieure et de soutenir un modèle de croissance plus vert et plus durable. – VNA

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