Accélérer le décaissement des Programmes cibles nationaux

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Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 3 juin, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a reconnu que la mise en œuvre et le décaissement des fonds alloués aux Programmes cibles nationaux, ainsi qu’aux investissements publics en général, demeuraient en deçà des attentes.

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Il a également insisté sur la nécessité de sanctionner les comportements de fuite ou de transfert de responsabilités qui freinent l’exécution de ces programmes.

Selon lui, le ministère des Finances, en coordination avec les ministères, secteurs et collectivités locales, a procédé à plusieurs évaluations et soumis des rapports au gouvernement et au Premier ministre afin d’identifier les causes des retards observés. Ces difficultés résultent à la fois de facteurs objectifs et subjectifs.

Répondant aux questions de la presse, Nguyen Duc Chi a reconnu que certaines insuffisances persistaient dans la direction et la gestion des programmes, ainsi que dans les capacités d’organisation et de mise en œuvre. Il a également souligné que certains responsables hésitaient encore à assumer pleinement leurs responsabilités, ce qui affectait l’avancement des trois Programmes cibles nationaux.

Face à cette situation, le ministère des Finances a proposé au Premier ministre la promulgation de la Directive n°22/CT-TTg, destinée à accélérer la mise en œuvre et le décaissement des fonds de ces programmes.

Le vice-ministre a indiqué que l’objectif consistait à maximiser le taux de décaissement et à réaliser intégralement le plan de financement de 2026. Pour y parvenir, les ministères, les secteurs et les autorités locales sont appelés à mettre en œuvre simultanément plusieurs groupes de solutions.

La première priorité est de revoir et de perfectionner rapidement les mécanismes, politiques et textes d’orientation relatifs aux Programmes cibles nationaux. Les réglementations doivent être claires, cohérentes et interprétées de manière uniforme afin d’éviter les divergences d’application qui ralentissent l’exécution des projets.

Parallèlement, Nguyen Duc Chi a insisté sur la responsabilité des dirigeants dans l’organisation et le suivi de la mise en œuvre. Conformément aux orientations du Premier ministre, les résultats obtenus dans les Programmes cibles nationaux ainsi que les progrès du décaissement seront pris en compte dans l’évaluation des performances et du niveau d’accomplissement des missions des cadres et responsables.

Selon lui, cette approche constitue un levier efficace pour renforcer la responsabilité individuelle et collective. Les organismes, unités ou dirigeants dont la responsabilité est engagée dans les retards de décaissement devront faire l’objet d’un examen rigoureux et, le cas échéant, de mesures disciplinaires conformément aux règlements du Parti et de l’État.

Le renforcement de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, associé à un contrôle et à une supervision accrus, figure également parmi les solutions prioritaires. Les collectivités locales sont invitées à traiter de manière proactive les questions relevant de leurs compétences et à résoudre rapidement les difficultés rencontrées sur le terrain.

Le vice-ministre a par ailleurs souligné que les capacités du personnel au niveau local demeuraient l’un des principaux obstacles à surmonter. Il a appelé à renforcer la formation et les compétences professionnelles dans les domaines de la gestion des investissements publics, des marchés publics, des finances, du budget ainsi que des procédures de règlement et de liquidation des dépenses.

Nguyen Duc Chi a également demandé aux ministères, secteurs et collectivités de s’approprier pleinement les objectifs et les exigences de la Directive n°22/CT-TTg afin d’éviter que des fonds déjà alloués ne restent inutilisés faute de projets effectivement mis en œuvre.

Enfin, il a plaidé pour une plus grande transparence dans la publication des résultats obtenus par chaque ministère, secteur et localité. Cette démarche devrait faciliter le contrôle, l’évaluation des responsabilités et contribuer à renforcer l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques.

Le vice-ministre s’est déclaré convaincu que la mise en œuvre rigoureuse et coordonnée de ces mesures permettrait d’accélérer le décaissement des fonds et d’assurer l’utilisation optimale des ressources consacrées aux Programmes cibles nationaux d’ici la fin de l’année 2026. – VNA

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