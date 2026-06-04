Économie

Accélérer le décaissement des Programmes cibles nationaux

Lors de la conférence de presse gouvernementale de mai, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à accélérer le décaissement des fonds des Programmes cibles nationaux, tout en renforçant la responsabilité des dirigeants, la transparence et la discipline dans la mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026.

Lors de la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026. Photo : VNA
Lors de la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 3 juin, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a reconnu que la mise en œuvre et le décaissement des fonds alloués aux Programmes cibles nationaux, ainsi qu’aux investissements publics en général, demeuraient en deçà des attentes.

Il a également insisté sur la nécessité de sanctionner les comportements de fuite ou de transfert de responsabilités qui freinent l’exécution de ces programmes.

Selon lui, le ministère des Finances, en coordination avec les ministères, secteurs et collectivités locales, a procédé à plusieurs évaluations et soumis des rapports au gouvernement et au Premier ministre afin d’identifier les causes des retards observés. Ces difficultés résultent à la fois de facteurs objectifs et subjectifs.

Répondant aux questions de la presse, Nguyen Duc Chi a reconnu que certaines insuffisances persistaient dans la direction et la gestion des programmes, ainsi que dans les capacités d’organisation et de mise en œuvre. Il a également souligné que certains responsables hésitaient encore à assumer pleinement leurs responsabilités, ce qui affectait l’avancement des trois Programmes cibles nationaux.

Face à cette situation, le ministère des Finances a proposé au Premier ministre la promulgation de la Directive n°22/CT-TTg, destinée à accélérer la mise en œuvre et le décaissement des fonds de ces programmes.

Le vice-ministre a indiqué que l’objectif consistait à maximiser le taux de décaissement et à réaliser intégralement le plan de financement de 2026. Pour y parvenir, les ministères, les secteurs et les autorités locales sont appelés à mettre en œuvre simultanément plusieurs groupes de solutions.

La première priorité est de revoir et de perfectionner rapidement les mécanismes, politiques et textes d’orientation relatifs aux Programmes cibles nationaux. Les réglementations doivent être claires, cohérentes et interprétées de manière uniforme afin d’éviter les divergences d’application qui ralentissent l’exécution des projets.

Parallèlement, Nguyen Duc Chi a insisté sur la responsabilité des dirigeants dans l’organisation et le suivi de la mise en œuvre. Conformément aux orientations du Premier ministre, les résultats obtenus dans les Programmes cibles nationaux ainsi que les progrès du décaissement seront pris en compte dans l’évaluation des performances et du niveau d’accomplissement des missions des cadres et responsables.

Selon lui, cette approche constitue un levier efficace pour renforcer la responsabilité individuelle et collective. Les organismes, unités ou dirigeants dont la responsabilité est engagée dans les retards de décaissement devront faire l’objet d’un examen rigoureux et, le cas échéant, de mesures disciplinaires conformément aux règlements du Parti et de l’État.

Le renforcement de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, associé à un contrôle et à une supervision accrus, figure également parmi les solutions prioritaires. Les collectivités locales sont invitées à traiter de manière proactive les questions relevant de leurs compétences et à résoudre rapidement les difficultés rencontrées sur le terrain.

Le vice-ministre a par ailleurs souligné que les capacités du personnel au niveau local demeuraient l’un des principaux obstacles à surmonter. Il a appelé à renforcer la formation et les compétences professionnelles dans les domaines de la gestion des investissements publics, des marchés publics, des finances, du budget ainsi que des procédures de règlement et de liquidation des dépenses.

Nguyen Duc Chi a également demandé aux ministères, secteurs et collectivités de s’approprier pleinement les objectifs et les exigences de la Directive n°22/CT-TTg afin d’éviter que des fonds déjà alloués ne restent inutilisés faute de projets effectivement mis en œuvre.

Enfin, il a plaidé pour une plus grande transparence dans la publication des résultats obtenus par chaque ministère, secteur et localité. Cette démarche devrait faciliter le contrôle, l’évaluation des responsabilités et contribuer à renforcer l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques.

Le vice-ministre s’est déclaré convaincu que la mise en œuvre rigoureuse et coordonnée de ces mesures permettrait d’accélérer le décaissement des fonds et d’assurer l’utilisation optimale des ressources consacrées aux Programmes cibles nationaux d’ici la fin de l’année 2026. – VNA

source
#décaissement #Programmes cibles nationaux
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Réunion entre le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuan, et des dirigeants de TikTok Vietnam. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

TikTok envisage d’investir dans la logistique et la finance numérique au Vietnam

La plateforme TikTok envisage d’investir davantage au Vietnam, notamment dans les secteurs de la logistique, de la finance numérique et des infrastructures financières, alors que le pays accélère sa stratégie de transformation numérique et cherche à attirer des capitaux de haute technologie, ont indiqué les deux parties lors d’une rencontre tenue le 3 juin à Hanoï.

Panorama du séminaire intitulé ''Nordic Business : Vietnam 2030 – Modernisation industrielle grâce aux pratiques et partenariats nordiques'. Photo : VNA

Le Vietnam vise la production à haute valeur ajoutée

Fort de ses acquis industriels et de son attractivité croissante auprès des investisseurs internationaux, le Vietnam dispose des atouts nécessaires pour s’imposer comme l’un des principaux centres de production à haute valeur ajoutée en Asie.

Un stand d'une entreprise alimentaire halal de Hô Chi Minh-Ville à l'exposition. Photo : VNA

Le marché halal, un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam

Face au ralentissement des débouchés traditionnels, le marché halal offre au Vietnam de nouvelles opportunités d’exportation et de développement durable. Avec un potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars, il pourrait devenir un important levier de croissance pour les entreprises vietnamiennes et renforcer leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’IPC progresse de 0,29 % en mai sous l’effet de la progression des prix de l’énergie et du logement

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 0,29 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la hausse des prix de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, des loyers et des carburants, dans un contexte de forte demande liée aux conditions climatiques estivales, selon les données publiées le 3 juin par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies. Photo : gracieuseté de Mel Shalev

Le Vietnam devrait privilégier l’éducation numérique, l’IA et les énergies vertes

Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies, a déclaré que le plus grand atout du Vietnam ne réside pas dans son capital ou ses ressources naturelles, mais dans son peuple, en particulier sa jeune génération et la tradition culturelle profondément enracinée qui accorde une grande valeur à l’éducation et à l’apprentissage.

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo :VNA

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain

Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.