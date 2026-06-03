TikTok envisage d’investir dans la logistique et la finance numérique au Vietnam





Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuan, a reçu le 3 juin à Hanoï des dirigeants de TikTok Vietnam afin d’examiner les opportunités de coopération, d’investissement et de développement de l’écosystème numérique vietnamien.



Lors de cette rencontre, Nguyen Lam Thanh, directeur de TikTok Vietnam, a indiqué que l’entreprise s’intéressait à plusieurs projets d’investissement liés à la logistique, à la finance numérique ainsi qu’au Centre financier du Vietnam.



Le vice-ministre Cao Anh Tuan a salué la croissance rapide de TikTok ainsi que sa contribution au développement de l’économie numérique vietnamienne. Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs, TikTok est non seulement une plateforme de partage et de création de contenus, mais aussi un outil permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits, d’élargir leurs marchés et de stimuler le commerce électronique.



Le vice-ministre a souligné que le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement visant une croissance rapide et durable fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Le gouvernement poursuit l’amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement des affaires tout en mettant activement en œuvre les orientations et politiques relatives au développement scientifique et technologique, à l’innovation et à la transformation numérique conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique.



L’objectif est d’attirer des investissements de haute qualité dans les domaines des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA), des mégadonnées (Big Data), des centres de données, du commerce électronique et d’autres secteurs technologiques stratégiques.



Selon Cao Anh Tuan, les relations entre le Vietnam et la Chine continuent de se développer de manière positive et globale. Les deux parties mettent efficacement en œuvre les consensus conclus au plus haut niveau afin de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à dimension stratégique. Dans ce contexte, la coopération économique, l’investissement, la science, la technologie et la transformation numérique s’affirment comme des domaines de coopération de plus en plus importants et prometteurs.



Le responsable vietnamien a également souligné le rôle de TikTok dans le soutien aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises, aux ménages commerciaux, aux entrepreneurs individuels, aux créateurs de contenu et aux jeunes pousses souhaitant accéder à de nouveaux modèles économiques dans l’environnement numérique.



« Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un centre majeur d’innovation et d’économie numérique dans la région. Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une population jeune et active, une forte capacité d’adoption des nouvelles technologies ainsi qu’un environnement politique et social stable, le pays offre de nombreuses opportunités aux entreprises technologiques internationales désireuses d’investir et de se développer sur le long terme », a affirmé Cao Anh Tuan.



Pour sa part, Nguyen Lam Thanh a indiqué que TikTok est présent au Vietnam depuis environ sept ans et qu’il est aujourd’hui devenu l’une des plateformes numériques les plus influentes de l’écosystème national de l’économie numérique.



« Les utilisateurs vietnamiens passent actuellement près de 100 millions d’heures par jour à regarder des vidéos sur la plateforme. Outre le partage de contenus, TikTok propose également de nombreux outils de création et de production assistés par intelligence artificielle. Parmi eux, l’application de montage vidéo CapCut revendique aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs au Vietnam », a-t-il précisé.



TikTok sert actuellement environ 500.000 annonceurs et accompagne près de 500.000 boutiques opérant sur la plateforme de commerce électronique TikTok Shop. Son écosystème rassemble également quelque six millions de créateurs de contenu qui développent leurs activités et génèrent des revenus grâce à la plateforme.



Selon Nguyen Lam Thanh, avec le soutien des autorités compétentes, notamment celles de Hô Chi Minh-Ville, TikTok entreprend progressivement la transition de certaines activités exercées selon un modèle transfrontalier vers un modèle d’entreprise établie localement au Vietnam. L’entreprise étudie ainsi la création d’entités juridiques vietnamiennes dans certains secteurs, notamment le commerce électronique, afin de renforcer la connectivité des données, de simplifier les procédures de transmission d’informations et d’améliorer la coordination avec les autorités publiques.



Les représentants de TikTok ont indiqué que les activités de la plateforme atteignent aujourd’hui une très grande échelle, avec de deux à trois milliards de factures électroniques émises et près de trois milliards de commandes traitées chaque année. Cette transition vers un modèle d’entreprise nationale devrait permettre d’améliorer les infrastructures de données, la gestion des factures électroniques et les mécanismes de contrôle associés, tout en renforçant la transparence des activités commerciales.



L’entreprise s’intéresse également à plusieurs projets d’investissement dans les domaines de la logistique, de la finance numérique et du Centre financier du Vietnam.



Au cours de la réunion, le vice-ministre Cao Anh Tuan a salué les contributions de TikTok au développement de l’économie numérique vietnamienne, tout en prenant acte de ses projets d’expansion des investissements, de localisation des activités et de renforcement de la conformité réglementaire.



Le ministère des Finances soutient pleinement les projets de TikTok visant à préparer les infrastructures technologiques nécessaires à cette transition vers un modèle d’entreprise implantée localement. Pour les transactions réalisées au Vietnam, les obligations relatives aux factures, aux pièces justificatives et à la fiscalité font déjà l’objet de réglementations et de directives précises. Les infrastructures informatiques de l’administration fiscale sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de connexion et de traitement des données des entreprises, a-t-il affirmé.



« Le ministère des Finances accompagne en permanence la communauté des entreprises, y compris les sociétés technologiques et les plateformes numériques internationales, afin de contribuer à l’édification d’un environnement d’investissement transparent, moderne et favorable, participant au développement de l’économie numérique et de l’innovation au Vietnam », a conclu le vice-ministre Cao Anh Tuan. -VNA