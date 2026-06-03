TikTok envisage d’investir dans la logistique et la finance numérique au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuan, a reçu le 3 juin à Hanoï des dirigeants de TikTok Vietnam afin d’examiner les opportunités de coopération, d’investissement et de développement de l’écosystème numérique vietnamien.
Lors de cette rencontre, Nguyen Lam Thanh, directeur de TikTok Vietnam, a indiqué que l’entreprise s’intéressait à plusieurs projets d’investissement liés à la logistique, à la finance numérique ainsi qu’au Centre financier du Vietnam.
Le vice-ministre Cao Anh Tuan a salué la croissance rapide de TikTok ainsi que sa contribution au développement de l’économie numérique vietnamienne. Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs, TikTok est non seulement une plateforme de partage et de création de contenus, mais aussi un outil permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits, d’élargir leurs marchés et de stimuler le commerce électronique.
Le vice-ministre a souligné que le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement visant une croissance rapide et durable fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Le gouvernement poursuit l’amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement des affaires tout en mettant activement en œuvre les orientations et politiques relatives au développement scientifique et technologique, à l’innovation et à la transformation numérique conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique.
L’objectif est d’attirer des investissements de haute qualité dans les domaines des technologies numériques, de l’intelligence artificielle (IA), des mégadonnées (Big Data), des centres de données, du commerce électronique et d’autres secteurs technologiques stratégiques.
Selon Cao Anh Tuan, les relations entre le Vietnam et la Chine continuent de se développer de manière positive et globale. Les deux parties mettent efficacement en œuvre les consensus conclus au plus haut niveau afin de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à dimension stratégique. Dans ce contexte, la coopération économique, l’investissement, la science, la technologie et la transformation numérique s’affirment comme des domaines de coopération de plus en plus importants et prometteurs.
Le responsable vietnamien a également souligné le rôle de TikTok dans le soutien aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises, aux ménages commerciaux, aux entrepreneurs individuels, aux créateurs de contenu et aux jeunes pousses souhaitant accéder à de nouveaux modèles économiques dans l’environnement numérique.
« Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un centre majeur d’innovation et d’économie numérique dans la région. Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une population jeune et active, une forte capacité d’adoption des nouvelles technologies ainsi qu’un environnement politique et social stable, le pays offre de nombreuses opportunités aux entreprises technologiques internationales désireuses d’investir et de se développer sur le long terme », a affirmé Cao Anh Tuan.
Pour sa part, Nguyen Lam Thanh a indiqué que TikTok est présent au Vietnam depuis environ sept ans et qu’il est aujourd’hui devenu l’une des plateformes numériques les plus influentes de l’écosystème national de l’économie numérique.
« Les utilisateurs vietnamiens passent actuellement près de 100 millions d’heures par jour à regarder des vidéos sur la plateforme. Outre le partage de contenus, TikTok propose également de nombreux outils de création et de production assistés par intelligence artificielle. Parmi eux, l’application de montage vidéo CapCut revendique aujourd’hui plus de 30 millions d’utilisateurs au Vietnam », a-t-il précisé.
TikTok sert actuellement environ 500.000 annonceurs et accompagne près de 500.000 boutiques opérant sur la plateforme de commerce électronique TikTok Shop. Son écosystème rassemble également quelque six millions de créateurs de contenu qui développent leurs activités et génèrent des revenus grâce à la plateforme.
Selon Nguyen Lam Thanh, avec le soutien des autorités compétentes, notamment celles de Hô Chi Minh-Ville, TikTok entreprend progressivement la transition de certaines activités exercées selon un modèle transfrontalier vers un modèle d’entreprise établie localement au Vietnam. L’entreprise étudie ainsi la création d’entités juridiques vietnamiennes dans certains secteurs, notamment le commerce électronique, afin de renforcer la connectivité des données, de simplifier les procédures de transmission d’informations et d’améliorer la coordination avec les autorités publiques.
Les représentants de TikTok ont indiqué que les activités de la plateforme atteignent aujourd’hui une très grande échelle, avec de deux à trois milliards de factures électroniques émises et près de trois milliards de commandes traitées chaque année. Cette transition vers un modèle d’entreprise nationale devrait permettre d’améliorer les infrastructures de données, la gestion des factures électroniques et les mécanismes de contrôle associés, tout en renforçant la transparence des activités commerciales.
L’entreprise s’intéresse également à plusieurs projets d’investissement dans les domaines de la logistique, de la finance numérique et du Centre financier du Vietnam.
Au cours de la réunion, le vice-ministre Cao Anh Tuan a salué les contributions de TikTok au développement de l’économie numérique vietnamienne, tout en prenant acte de ses projets d’expansion des investissements, de localisation des activités et de renforcement de la conformité réglementaire.
Le ministère des Finances soutient pleinement les projets de TikTok visant à préparer les infrastructures technologiques nécessaires à cette transition vers un modèle d’entreprise implantée localement. Pour les transactions réalisées au Vietnam, les obligations relatives aux factures, aux pièces justificatives et à la fiscalité font déjà l’objet de réglementations et de directives précises. Les infrastructures informatiques de l’administration fiscale sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de connexion et de traitement des données des entreprises, a-t-il affirmé.
« Le ministère des Finances accompagne en permanence la communauté des entreprises, y compris les sociétés technologiques et les plateformes numériques internationales, afin de contribuer à l’édification d’un environnement d’investissement transparent, moderne et favorable, participant au développement de l’économie numérique et de l’innovation au Vietnam », a conclu le vice-ministre Cao Anh Tuan. -VNA
Voir plus
Le gouvernement s'engage à un contrôle strict pour garantir la qualité du biocarburant E10
Le Vietnam entend assurer une transition sûre et efficace vers le biocarburant E10 grâce à un dispositif renforcé de contrôle de la qualité, d’information du public et de protection des consommateurs, ont indiqué les autorités lors de la conférence de presse gouvernementale du 3 juin.
Le Vietnam vise la production à haute valeur ajoutée
Fort de ses acquis industriels et de son attractivité croissante auprès des investisseurs internationaux, le Vietnam dispose des atouts nécessaires pour s’imposer comme l’un des principaux centres de production à haute valeur ajoutée en Asie.
Le marché halal, un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam
Face au ralentissement des débouchés traditionnels, le marché halal offre au Vietnam de nouvelles opportunités d’exportation et de développement durable. Avec un potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars, il pourrait devenir un important levier de croissance pour les entreprises vietnamiennes et renforcer leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.
Les recettes budgétaires augmentent de 15,4 % sur les cinq premiers mois
Pour le seul mois de mai, les recettes budgétaires sont estimées à près de 216 300 milliards de dongs, représentant 8,6 % des prévisions pour l'ensemble de l'année.
Le PM appelle à des mesures audacieuses pour parvenir à une croissance à deux chiffres
Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné la nécessité d’actions coordonnées et décisives pour stimuler la croissance, accélérer la réforme institutionnelle, décaisser les investissements publics et faire progresser la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.
L’IPC progresse de 0,29 % en mai sous l’effet de la progression des prix de l’énergie et du logement
L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 0,29 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la hausse des prix de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, des loyers et des carburants, dans un contexte de forte demande liée aux conditions climatiques estivales, selon les données publiées le 3 juin par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.
Le commerce extérieur du Vietnam dépasse 445 milliards de dollars sur les cinq premiers mois
Le chiffre d’affaires total des échanges commerciaux du Vietnam a atteint 445,12 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois, en hausse de 25 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon les données publiées le 3 juin par le ministère des Finances.
Le Vietnam devrait privilégier l’éducation numérique, l’IA et les énergies vertes
Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies, a déclaré que le plus grand atout du Vietnam ne réside pas dans son capital ou ses ressources naturelles, mais dans son peuple, en particulier sa jeune génération et la tradition culturelle profondément enracinée qui accorde une grande valeur à l’éducation et à l’apprentissage.
Plusieurs institutions internationales saluent la résilience de l’économie vietnamienne
Plusieurs grandes institutions financières internationales considèrent le Vietnam comme l’un des moteurs de croissance les plus résilients de l’ASEAN, tout en soulignant la nécessité de lever plusieurs contraintes structurelles pour soutenir son développement à long terme.
Le Vietnam renforce l’application de la loi sur la protection des consommateurs
L’entreprise Xiaomi Vietnam a notamment été sanctionnée pour ne pas avoir permis aux consommateurs d’accepter ou de refuser l’utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires ou commerciales, en violation de l’article 18 de la loi en vigueur.
Hausse de près de 35 % des IDE au Vietnam sur les cinq premiers mois de 2026
L’industrie manufacturière et de transformation est demeurée le principal secteur bénéficiaire des nouveaux investissements directs étrangers, avec 9,64 milliards de dollars, soit 65 % du total des capitaux nouvellement enregistrés.
Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes
Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.
Lancement de l’application « Quanh tôi » pour permettre la localisation des stations-service dans tout le pays
L’application mobile « Quanh tôi » (Autour de moi) qui vient d'être lancée permet aux citoyens de localiser facilement les stations-service, de consulter des informations techniques, d’envoyer des signalements et de suivre leurs dépenses de carburant.
Hanoï enregistre une hausse modérée de l’inflation en mai
Selon l’Office des statistiques, le marché de Hanoï est resté globalement stable et équilibré tout au long du mois de mai, contribuant ainsi aux objectifs de maîtrise de l’inflation et de croissance durable.
La liste des 50 plus prestigieuses et performantes entreprises publiques en 2026 dévoilée
HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes JSC, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air et SHB figurent en tête du classement VIX50 2026 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes du pays.
Le PM Lê Minh Hung préside la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, le 3 juin à Hanoï, la réunion mensuelle du gouvernement consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique du mois de mai et des cinq premiers mois de l’année 2026, ainsi qu’à la définition des principales orientations et mesures pour la période à venir.
À Singapour, le Vietnam met en avant les opportunités de son marché boursier
À la mi-mai 2026, la capitalisation du marché boursier vietnamien atteignait environ 410 milliards de dollars, tandis que la valeur moyenne des transactions sur la Bourse de Hô Chi Minh-Ville s’élevait à quelque 1,2 milliard de dollars par séance.
UOB envisage de s’implanter au Centre financier international du Vietnam
La United Overseas Bank (UOB) de Singapour a annoncé son intention de construire un nouveau siège social à Hô Chi Minh-Ville (Sud), la cérémonie de mise en chantier étant prévue en juillet prochain. Le site se situe dans la zone désignée du VIFC à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).
Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain
Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.
Le Vietnam garantit la qualité de l’E10 et protège les droits des consommateurs
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que les droits des consommateurs constituent la priorité absolue des politiques d’État visant à bénéficier à la population, à créer les meilleures conditions possibles pour les consommateurs et les entreprises.