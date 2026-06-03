Le Vietnam vise la production à haute valeur ajoutée

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Réunis le 3 juin à Hô Chi Minh-Ville lors du séminaire intitulé ''Nordic Business : Vietnam 2030 – Modernisation industrielle grâce aux pratiques et partenariats nordiques'', organisé par l’Association des entreprises nordiques au Vietnam (NordCham Vietnam) et ses partenaires, des dirigeants d’entreprises, experts sectoriels et décideurs politiques ont partagé leurs analyses et recommandations pour accompagner la montée en gamme de l’industrie vietnamienne vers davantage de valeur ajoutée, de durabilité et de compétitivité mondiale à l’horizon 2030.



Selon Sivert Skarn, vice-président de NordCham Vietnam, le Vietnam a enregistré des progrès remarquables au cours des trois dernières décennies, s’affirmant comme l’une des économies manufacturières et exportatrices les plus dynamiques d’Asie. Le pays a su attirer des flux d’investissements internationaux diversifiés tout en consolidant une base industrielle solide.



À ses yeux, le Vietnam se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. Il dispose du potentiel nécessaire pour devenir un centre de production majeur non seulement pour le marché mondial, mais également pour l’ASEAN, et pour se positionner parmi les principaux pôles asiatiques de production à haute valeur ajoutée. Toutefois, cette ambition s’accompagne d’une concurrence accrue de la part de pays tels que la Malaisie, l’Indonésie ou encore l’Inde.

Sivert Skarn, vice-président de NordCham Vietnam. Photo : VNA





Sivert Skarn souligne qu’à l’approche des objectifs stratégiques fixés pour 2030, le principal défi consiste à poursuivre l’intégration du pays dans les segments à plus forte valeur de la chaîne mondiale d’approvisionnement. Le Vietnam devra parallèlement consolider sa position de centre de production avancée fondé sur l’excellence technique, l’innovation et une croissance industrielle durable.



Dans cette perspective, la compétitivité future du pays ne reposera plus uniquement sur ses avantages traditionnels. Elle dépendra également de sa capacité à moderniser continuellement ses infrastructures, son système énergétique, son cadre réglementaire et ses capacités industrielles. Le secteur de l’énergie jouera un rôle déterminant dans cette nouvelle phase de développement, la croissance économique s’accompagnant d’une hausse soutenue de la demande énergétique.



Du point de vue nordique, plusieurs experts ont rappelé que le développement industriel ne se résume ni aux technologies, ni à l’automatisation, ni aux capitaux investis. Il implique également des investissements dans les ressources humaines, le renforcement des compétences locales, la promotion de l’innovation et la création d’industries capables de maintenir leur compétitivité à long terme.



Les intervenants ont ainsi estimé que le Vietnam devrait exploiter pleinement son potentiel afin de développer de nouveaux écosystèmes dans les domaines de la production à haute valeur ajoutée, de l’ingénierie, des services maritimes, de la logistique et des technologies avancées.



Au cours de la prochaine étape de son développement, le pays est invité à évoluer d’un modèle fondé sur les coûts compétitifs vers un modèle reposant sur la fiabilité des infrastructures, la stabilité de l’approvisionnement énergétique, le renforcement des capacités nationales et l’application cohérente des réglementations. Ces éléments constituent les fondations indispensables pour faire du Vietnam un centre industriel et de production verte de premier plan en Asie.



Pour Michael Zinck Jensen, vice-président de l’usine Pandora Vietnam, les investissements internationaux privilégient désormais davantage les compétences, la qualité, les critères ESG (environnement, social et gouvernance) ainsi que l’efficacité opérationnelle. Selon lui, le Vietnam n’est plus seulement une plateforme de production destinée au reste du monde, mais également une porte d’entrée stratégique vers le marché de l’ASEAN.



De son côté, Lasse Pedersen Hjortshøj, conseiller commercial et chef du département Commerce et diplomatie économique de l’ambassade du Danemark au Vietnam, a indiqué que les entreprises danoises ne considèrent plus le Vietnam comme un simple centre d’approvisionnement ou de production de base. Leurs investissements s’orientent désormais vers la fabrication avancée, l’automatisation, l’efficacité énergétique, l’optimisation numérique, les chaînes d’approvisionnement durables et les partenariats stratégiques avec les acteurs locaux.



Selon lui, le Vietnam est de plus en plus perçu comme un marché stratégique à part entière ainsi qu’un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement régionales en Asie.



Il a également souligné que la durabilité constitue l’une des illustrations les plus concrètes de cette évolution. Un nombre croissant d’entreprises danoises, nordiques et vietnamiennes s’efforcent de respecter les normes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), en mettant l’accent non seulement sur les coûts et les capacités de production, mais aussi sur la traçabilité, la gestion environnementale, l’efficacité énergétique, la gouvernance d’entreprise et les pratiques responsables en matière de travail.



Enfin, les experts ont relevé que le Vietnam dispose d’atouts importants pour développer les énergies renouvelables. Les entreprises nordiques y voient de nombreuses opportunités de coopération, en cohérence avec la vision de développement à long terme du gouvernement vietnamien. Fidèles à leur approche de partenariat durable, elles privilégient des investissements axés sur la qualité, la conformité réglementaire, l’innovation technologique, la durabilité et le renforcement des capacités locales.- VNA